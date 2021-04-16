Горшенев «Звездный мусор»

Исполнитель: Горшенев, Название: «Звездный мусор», Стиль: рок, Год: 2020

Востребованные группы, как «Кукрыниксы», существовавшие пару десятков лет, чаще всего становятся заложниками собственной концепции и выработанного имиджа. Тягу музыкантов к экспериментам поклонники обычно возникают болезненно, поэтому для желающих двигаться дальше творцов наиболее оптимальным является ребрендинг проекта с последующей перезагрузкой. Алексей Горшенев так и поступил, распустив «Кукрыниксов» и создав взамен группу «Горшенев».

В дебютном альбоме четко ощутимо желание музыкантов пробовать делать песни по-разному, не оглядываясь на былые стереотипы. Это хорошо видно по первой же песне «Че Гевара», радующей сочетанием плотных гитар с фолковыми «позывными». Чувствуется, что при желании эту вещь можно либо утяжелять дальше, либо делать из нее совсем уж прозрачную акустическую зарисовку. «Ревность» - танцевальный гитарный индастриэл. «Одиночество» - почти хардовая баллада с хорошо ложащимися на душу гитарными запилами. «Темный лес» - электронный трек с минимумом текста, что на концертах компенсируется будоражащим видеорядом.

Но главное — все же не изменения саунда, а в корне изменившийся подход Алексея Горшенева к сочинению песен. Если в «Кукрыниксах» он уделял много внимания абстрактным монументальным вещам о тонких материях, то теперь он нередко поет о бытовой конкретике, которая может показаться малосущественной, но если о ней не говорить в слух, то она может обрасти, как снежный ком, фобиями и прочим негативом, начав представлять угрозу для жизни. Недаром альбом называется «Звездный мусор» - здесь на повестке дня темы, которые «звезды» зачастую брезгливо избегают, но которые в перспективе могут стать и строительным материалом для этих самых звезд.

Самый наглядный пример — лаконичный панк-боевик «Папа» с минималистичным текстом: «Папа любит эту суку — застрелите эту суку». В «приличном обществе» говорить о таких вещах вслух не принято — напротив, медийных персон даже принято поощрять за их любвеобильность. Но проблема действительно остра, и немало детей поранили души о ее зазубренные края. При этом каждый случай ухода главы семьи к другой женщине, конечно же, индивидуален, и нельзя исключать, что для «папы» как раз «сукой» является «мама». Поэтому Горшенев и не выносит никаких вердиктов, снимая самую первую — эмоциональную — реакцию ребенка на проблему и показывая, как эта катастрофа рушит его маленький хрупкий мир, озвученный мелодией из музыкальной шкатулки.

Это лишь один подробно разобранный пример, но другие песни сделаны не менее интересно, будь-то чуть продленное за счет повторов слова «пью» стихотворение Анны Ахматовой «Последний тост» (трек «Ахматова») или «Дельфин» будто бы возникающий из подводных звуков. И прекрасно, что Горшенев не стал мелочиться, включив в альбом и композиции из других готовящихся проектов — мюзикла по «Человеку, который смеется» Виктора Гюго и «Любовные письма великих». Действительно, для молодой группы строительный материал — прежде всего.

P.S. Диджипак с незаводским диском выглядит более чем скромно, но сделан так, что его хочется вновь и вновь вертеть в руках. К тому же альбом наверняка станет раритетом/