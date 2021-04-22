Гарри Ананасов и Ко «Ананасовый трибьют»

Исполнитель: Гарри Ананасов и Ко, Название: «Ананасовый трибьют», Стиль: рок, Год: 2020

Гарри Ананасов — замечательный уральский менестрель, но, как обычно, фатально недооценённый. Его неимоверно цепляющие песни давно уже должны бороздить радиоэфиры, однако этого почему-то не происходит. Правда, Гарри не унывает и в любом случае находит возможность донести свое творчество не только регулярно выпуская альбомы, но и издавая сборники стихов, объезжая с гитарой всю страну и организуя концерты собратьев по оружию в родном Челябинске.

Спродюсированный самим Ананасовым трибьют - ещё один из креативных вариантов самопродвижения. Каких-то исключительно громких имён здесь искать не приходится, но и откровенной местечковостью сборник не отдает. В любом, случае здесь собраны близкие по духу автору исполнители, которые знают и чувствуют его репертуар.

Две трети участников трибьюта не выбиваются из канонов мейнстрима и не предлагают кардинального переосмысления первоисточников. Но многие берут другим. Например, сибирская группа «Аллея» присовокупив к песне «Дети индиго» занятный телефонный разговор солиста с дочерью, самонадеянно убежденной, что трек посвящен непосредственно ей. Ну, собственно, такие они и есть, эти дети индиго — придут и возьмут все, что понравится, искренне считая, что это им принадлежит по праву!

По степени известности и самобытности аранжировки фору остальным участникам трибьюта дал Саша Самойленко из Tomas band. Его электронная версия «Частной жизни» звучит свежо и забористо (особенно приятно, что к ее исполнению подключился сам автор). Держит марку и другой ветеран челябинской рок-диаспоры «Резиновый дедушка», взявший одну из визитных карточек Ананасова «От Сайгона до Гаваны» мире и разукрасив ее ритмами регги. Примерно той же стилистике сработали и Chai Key, которые не просто облекли «Настроение» в яркие дабовые одежки, но и сымпровизировать в финале мизансцену о неудачном вокальном упражнении. Из жанрово ориентированных проектов выделим Макса Ореха и группу «Заводчане» с залихватской рокабилльной «Автопати»

Самое радикальное переключение стилистике позволили себе лишь двое участников трибьюта. Nebadno превратил «Останься со мной» в индастриал метал, но даже этими радикальными мерами ему не удалось перешибить неиссякаемую витальность первоисточника. А вот казачий бэнд «Дубрава» поразительно органично переделал «Ясны солнышки» под себя, лишь чуть усилив посконную русофильскую идилличность исходного варианта.

Исключительно со вкусом сработали женщины. Группа «Мишель» отважно и эффективно перекодировала «И целого мира» мало в кооперативный попс а ля 80-е. Анна Морозова при помощи группы Preference убедительно разыграла современную вариацию на тему мифа об Икаре «Баллада о крыльях». Кошка Сашка под слабо акустический аккомпанемент сделала притягательно нервное и неровное прочтение «Солдата», будто пытаясь сложить историю героя из обрывков добытых в поисковых экспедициях сведений.

Станет ли после этого трибьюта творчество Гарри Ананасова ближе? Вряд ли, потому что ближе уже некуда. Зато нас ожидает масса музыкальных открытий — с кем-то познакомимся впервые, ну а кого-то заново для себя откроем. Поможет этому красиво изданный диджипак с буклетом, в котором есть поданные безо всякой канцелярщины краткие справки о каждом и исполнителе и истоках его интереса к «ананасовым» песням.

Услышать эти и другие песни, но уже в исполнении непосредственно Гарри Ананасова можно будет на концерте в его московском клубе «Гластонберри» 25 апреля.