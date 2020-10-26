Цифропремьер Мишустин отменил СанПиНы, защищающие детей и ограничивающие применение электронных технологий

20:56 26.10.2020

В планах реформаторов, захвативших образование - уничтожение традиционного образования к 2030 году

В начале октября с.г. случилось событие, о котором следовало бы трубить всем неполживым СМИ и независимым экспертам, ибо оно непосредственно касается благополучия и будущего каждого гражданина России.

В рамках т.н. «регуляторной гильотины», объявленной еще Дмитрием Медведевым, премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление об отмене 111 распоряжений главсанврачей РФ и СанПиНов.

В этот перечень вошли и требования к организации обучения во всех образовательных организациях. Всего же в рамках «модернизации» будет отменено 424 нормативно-правовых акта, вместо которых Роспотребнадзор сформирует 10 разделов санитарно-эпидемиологических правил, которыми будет предложено руководствоваться гражданам и юрлицам с 1 января 2021 года.

Это может стать лучшим новогодним подарком цифровизаторам и оптимизаторам, а также глобальному рынку IT, фактически снимающему с властей все обязательства и гарантии по защите здоровья населения.

В 2019 г. в России стартовала шумная кампания по «снятию административных барьеров» для бизнеса, в рамках которой бизнес-омбудсмен Борис Титов рассуждал о «морально устаревших» нормах СанПиНа для рестораторов, а Правительство, тогда еще Дмитрия Медведева, заявляло, что у нас «уж больно зарегулированы все сферы жизнедеятельности».

И вот типичный для наших «оптимизаторов» результат «реформы»: с легкой руки премьера Мишустина (как водится – на документе без подписи и гербовой печати) уничтожению подлежат ВСЕ нормативные акты, регулирующие санитарно-гигиенические требования для школ, детских садов, жилых домов, университетов, социальных учреждений.

Подлежащие отмене СанПиНы регулируют, в том числе, такие чувствительные сферы общественной жизни, как состояние окружающей среды, требования к производству продуктов и одежды, а также правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций и ядерных реакторов.

Еще одна группа, признанных Мишустиным недействительными с нового года актов главсанврача, имеет прямое отношение к безопасности взрослых, в том числе: на производстве, транспорте, отдыхе, при работе на компьютере, в условиях проживания в жилых домах (в т.ч., например, требования по защите от импульсных электромагнитных полей – и не только).

Причем отменяются не какие-то «бородатые» советские документы, а недавние распоряжения экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и его преемницы Анны Поповой – со всеми дополнениями и изменениями, наработанными за последние десятилетия.

Федеральная пресса успокоительно сообщала, что «учеными РАН и практиками Роспотребнадзора, экспертами и представителями общественных объединений проведена большая работа», в результате которой 424 нормативно-правовых актов чудесным образом трансформировались в… 10 проектов новых санитарных стандартов, охватывающих все актуальные сферы жизни: «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней», «Гигиена», «Услуги», «Условия проживания и содержание территории», «Условия труда и производственные процессы», «Условия воспитания и обучения детей и подростков», «Радиационная безопасность», «Транспорт», «Требования для «специальных объектов»», «Общественное питание».

Практически все эти документы можно найти на правительственном портале НПА, причем все они получили отрицательное заключение в рамках оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития – то есть их ожидает серьезная доработка.

Родительской общественности и всем гражданам, переживающим за будущее страны, необходимо обратить внимание, прежде всего, на отмену СанПиН 2.4.2.2821-10 «Требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» , а также огромное количество «родственных» санитарных стандартов, регламентирующих работу всех детских и молодежных учреждений.

Вместо них «инноваторы» предлагают ввести в действие новый документ – «Санитарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию, режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Это те самые нормативы, которые призваны защитить здоровье и гигиену подрастающего поколения в образовательных и оздоровительных организациях.

Сразу бросается в глаза, что объем «полезного текста» в новом документе составляет менее 50 страниц. Заметим, что этот текст призван описать гигиенические стандарты для всех возможных структур: школьных, дошкольных учреждений, детских санаториев и палаточных лагерей, детдомов, интернатов и т.д. Причем «дети», как указано в документе – это граждане в возрасте 0-18 лет, а молодежь – 18-30 лет (в некоторых регионах, согласно их правилам– до 35 лет).

То есть в одном документе решили с целью предельной компактности разместить требования и к обучению и содержанию малышей, и к летнему отдыху 30-35-летних взрослых, что естественно породило путаницу.

В новый СанПиН включено понятие «площадные трансформируемые пространства» многофункционального назначения, которые можно использовать «в соответствии с задачами образовательного процесса в Организации». В эти пространства входят актовый зал, обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, аудитории – то есть любое помещение разрешается использовать под любые нужды, и изменять его назначение по решению руководства школы.

Вряд ли при этом будет возможным соблюдать соответствующие гигиенические нормы - простая логика подсказывает, что рекреация не может быть учебной аудиторией, а спортивный или актовый зал - столовой.

«Вариативность пространства, формы и организации проведения учебных занятий определяется локальными нормативными актами Организаций», – тоже весьма странный пункт, наделяющий школу правом выбирать форму проведения учебных занятий путем издания соответствующих нормативных актов.

Если в нормативном акте школы будет прописано дистанционное (электронное) обучение с применением интернета, а родители по известным причинам выступят против – как будет решаться этот спор? Понятно, что по закону последнее слово всегда за родителями, но лишняя вражда с руководством школы никому не нужна.

В «Требованиях к оборудованию помещений» значительная часть отводится на описание электронных средств обучения. При этом расположение интерактивной доски (ЖК-панели) в классе регламентируется весьма своеобразным образом – аналогично размещению традиционной меловой доски.

Предельная близость к первой парте, предельная дальность, минимальное расстояние нижнего края от пола – все в точности повторяет цифры для обычной доски. Непонятно, где здесь результаты многолетней работы ученых, исследовавших проблемы с падением зрения обучающихся? Где рекомендации по использованию ЖК-панели с учетом того, что она является самостоятельным источником яркого, нестабильного света?

Далее мы видим пункт, касающийся оборудования для «электронный школы»:

«Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки (нетбуки), планшеты, моноблоки, электронные средства обучения используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. Должны соответствовать техническим регламентам и иметь документы, подтверждающие безопасность для потребителя.

Использование электронных средств обучения (ЭСО) должно осуществляться при условии их соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

Здесь имеет смысл обратиться к комментарию по этому поводу эксперта в области неионизирующих излучений, доктора биологических наук Олега Григорьева, который он дал «Катюше» в начале февраля с.г. в контексте обсуждения МЭШ/РЭШ.

«Оборудование МЭШ – импортное (см. его описание на официальных ресурсах проекта), поэтому оно должно проходить сертификацию на соответствие Единым санитарным требованиям Евразийской экономической комиссии. Компьютерное оборудование отнесено к разделу 7, в котором оно классифицировано как производственное, соответственно – не предназначенное для использования в школах. Тут не может быть двойного толкования. Вопрос разбирался на комиссии по программе многоцентровых исследований, в прошлом году в научно-практическом рецензируемом журнале выходила большая статья на эту тему («Вопросы школьной и детской медицины и здоровья», 2-2019, стр. 4 «О программе многоцентровых исследований по обеспечению безопасных для здоровья детей цифровых образовательных технологий»). То же самое касается точек Wi-Fi – в соответствии с нормативными документами их даже формально нельзя использовать в учебных организациях».

Очень интересно – компьютерное оборудование для электронной школы по той же классификации ЕАЭК, на которую ссылается Роспотребнадзор, относится к промышленной категории. То есть они по определению не могут быть безопасны для детей, хотя нам предлагается узаконить их использование в учреждениях для несовершеннолетних.

Далее ведомство Поповой включило в СанПиН еще одну «инновацию» – на сей раз прислушавшись к мнению экс-директора НИИ гигиены детей Владислава Кучмы, который на основе результатов международных длительных исследований убедился во вреде мобильных телефонов для здоровья детей – и предложил полностью запретить их использование несовершеннолетним в образовательных целях (т.е. использовать их можно непродолжительное время и исключительно как средство связи ребенка с родителем).

Однако финальный стандарт вызывает массу вопросов:

«Во время учебных занятий и перемен в Организации должны быть введены ограничения на использование личных устройств мобильной связи воспитанниками, обучающимися, студентами и отдыхающими, за исключением лиц, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), а также педагогическими работниками и родителями».

Совершенно непонятно, к чему здесь ограничения на использование смартфонов для учителей и родителей. Все-таки школа – это пока не спецучреждение исправительного типа и не концлагерь (хотя цифровики делают все, чтобы превратить ее именно в такое заведение строгого режима), почему же родители и педагоги не имеют права пользоваться в ней сотовой связью?

Собственно говоря, и ребенок должен всегда иметь возможность оперативно связаться с мамой и папой – кнопочные телефоны, например, ограничивать в использовании совершенно бессмысленно.

Из раздела «Требования к искусственному и естественному освещению» исключены конкретные пункты по нормативам света, которые есть в отмененном с 1 января 2021 г. СанПиНе для школ, что может негативно повлиять на зрение обучающихся:

«Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся.

В помещениях общеобразовательных организаций обеспечиваются нормированные значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО на рабочей поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке помещения должен быть не менее 1,5%. При двухстороннем боковом естественном освещении показатель КЕО вычисляется на средних рядах и должен составлять 1,5%. Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к площади пола) должен составлять не менее 1:6».

При этом в новом СанПиНе добавлены рекомендации, которых раньше не было, касающиеся требований к организации медицинского обслуживания.

«Медицинская деятельность в образовательной организации осуществляется самостоятельно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения либо по договору с медицинской организацией».

Иными словами, теперь осуществлять медицинскую деятельность в школе можно только по заключению Роспотребнадзора, и не нужно получать лицензию, как это происходит в настоящее время. Тем самым школы подталкивают к заключению договоров с посторонними мед.центрами – вместо того, чтобы держать собственный медпункт (со своей медсестрой у школьников и педагогов обычно складывается нормальный контакт, с ней обычной всегда можно договориться – а получить справку от постороннего специалиста, работающего в независимой организации, может быть гораздо сложнее).

«Дети с признаками инфекционных заболеваний подлежат незамедлительной изоляции. При этом для организации временной изоляции должны использоваться помещения медицинского назначения или какие-либо иные помещения (кроме вспомогательных) без доступа в них остальных детей или взрослых».

Очень интересный пункт, которого раньше и близко не было в СанПиНах для школ/детсадов. Если добавить к этому «ковидные» требования Роспотребнадзора по изоляции всех выявленных «больных» с температурой выше 37,1 и по содержанию таких детей отдельно от родителей, картина становится более полной.

Если ребенок вдруг зачихал, закашлял, либо у него зафиксировали немного повышенную температуру, есть основания изолировать его от внешнего мира. А потом приедет скорая или неотложка – и, весьма вероятно, что ребенка доставят в инфекционку. Да еще и родителей могут туда не пустить!

Формулировка «с признаками инфекционных заболеваний» настолько расплывчатая, что открывает ворота любому административному беспределу, в том числе и для органов опеки. А если таких детей в одной школе сразу несколько, и не факт, что причина их недомогания – одна и та же? Каждого закроют в отдельный кабинет? Пока мы еще, слава Богу, не дошли до превращения школы в резервацию или изолятор, но с такими указаниями до этого недалеко.

В отмененном Мишустиным СанПиНе имелся отдельный раздел «Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности». В нем было подробно прописано очень много важных моментов: от оптимального возраста начала обучения ребенка до предельной аудиторной нагрузки при урочной и внеурочной деятельности.

Новый же стандарт ограничивается общими требованиями к книжным и электронным учебным изданиям, программам, методикам и режимам воспитания: они должны соответствовать гигиеническим нормативам – и на этом все. В отношении электронных средств обучения здесь приводится лишь один невнятный стандарт:

«При использовании электронных средств обучения с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет – 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов - 10 минут, для 5-9-х классов – 15 минут».

Тут же возникает логичный вопрос: продолжительность непрерывного использования экрана ЧЕГО (какого именно устройства?)? Тут даже не уточняется, идет ли речь о планшете, ЖК-мониторе или интерактивной доске.

При этом в старом стандарте в этом разделе можно было найти вот такие рекомендации, худо-бедно регламентирующие использование ЖК-мониторов и интерактивных досок в школе:

«Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2-х классов - не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5-6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7-11 классов - 35 минут.

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской на уроках в 1-4 классах не должна превышать 5 минут, в 5-11 классах - 10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше - не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж)».

Отдельными разделами в новом стандарте значатся отсутствующие ранее «Требования к цифровому обучению» и «Требования к онлайн-обучению в домашних условиях», которые предполагают нормативную легализацию дистанта и одновременно вводят ограничения на использование электронных образовательных технологий.

Основой этих разделов стали нормативы, разработанные под руководством упоминавщегося выше член-корреспондента РАН Владислава Кучмы . Да, с одной стороны, они ограничивают время сидения за компьютером/планшетом/смартфоном/ЖК-экраном, но с другой становятся основной для организации «учебного процесса» под эгидой школы удаленно, на дому – создавая возможность для внедрения дистанта.

На первом этапе это внедрение, конечно, будет частичным и не повсеместным, а вот далее не существующая в ФЗ «Об образовании» электронная форма обучения начнет вытеснять очную.

В планах форсайтщиков-трансгуманистов, захвативших власть в российском образовании, все прописано совершенно четко – уничтожение традиционного образования к 2030 году.

Недавнее заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что дистант должен стать «постоянной частью образовательного процесса», является очередным этапом реализации плана.

«Использовать системы беспроводной передачи данных в образовательных организациях для создания локальной вычислительной сети, подключения к сети Интернет, для подключения периферийных устройств ПК не рекомендуется. При использовании системы беспроводной передачи данных расстояние от точки WiFi до ближайшего рабочего места должно быть не менее 5 м. В учебных помещениях, на этажах, в отдельно стоящих зданиях для обучающихся начальных классов не допускается установка и использование системы беспроводной передачи данных, а также использование беспроводного подключения периферийных устройств ПК.

Использование на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не допускается.

Не допускается использование смартфонов для образовательных целей (чтение, поиск информации). Использование обучающимися личных мобильных средств связи в образовательной организации должно быть ограничено, если такая необходимость не обусловлена медицинскими показаниями в отношении здоровья. Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на территории образовательных организаций не рекомендуется».

Здесь критики нового СанПиНа из либерального лагеря совершенно резонно обращают внимание на то, что требования Роспотребнадзора в вопросах полного запрета WiFi в школах и запрета на размещение антенн сотовой связи на территории школ внезапно превращаются в рекомендации, что недопустимо для формата подобного документа.

Если речь идет об обязательных для выполнения санитарных нормах, значит, это должны быть именно требования, которые необходимо железно исполнять всем – и детсадам, и школам, и колледжам, и университетам.

В этом эпизоде профессор Кучма сотоварищи решили проявить неуместную мягкость, несмотря на то, что доказательная база вреда данных технологий для детей у них имеется.

«Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам».

Интересно, где же именно указаны эти нормативы? Для нас это пока остается загадкой.

В проекте документа, выложенного на regulation.gov.ru, нам не удалось найти этих данных – приложения к нему отсутствуют. А от предельно допустимых цифр, между прочим, зависит здоровье детей.

Далее следуют аналогичные рекомендации по лимитам использования электронных средств обучения на дому, и вот тут уже даются конкретные цифры.

«Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных ЭСО на занятиях должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Детям в возрасте от 6 до 10 лет необходимо ограничивать использование ЭСО в образовательных целях: суммарная продолжительность всех видов экранной деятельности не должна превышать 2 часов в день. Суммарная продолжительность всех видов экранной деятельности для детей 11-12 лет – не более 3 часов в день; для детей старше 13 лет - не более 4 часов в день

Режим занятий и отдыха обучающихся должен строиться на соотношении «один к трем» для обучающихся от 6 до 8 лет (на каждые 10 минут работы 30 минут отдыха); для обучающихся старше 8 и до 11 лет – «один к двум» (на каждые 10 минут работы – 20 минут отдыха); для обучающихся от 12 до 15 лет – также «один к двум» (на каждые 30 минут работы – 60 минут отдыха); для обучающихся от 15 до 18 лет – «один к одному» (на каждые 45 минут работы – 45 минут отдыха)».

А вот тут уже наблюдается очень важное расхождение с рекомендациями НИИ гигиены детей . Там нет ни слова о том, что суммарная продолжительности всех видов экранной деятельности для детей старше 13 лет может достигать 4 часов. Зато там приводится вот такая важная таблица:

Примечание: если учеником используется одновременно несколько ЭСО, предельно допустимое время использования необходимо рассчитывать по наименее продолжительному максимуму для одного из них.

Берем максимальную цифру – 11-классник может проводить дома перед стационарным компьютером максимум 2 часа 50 минут (170 минут) – учитывая и время досуга. А девятиклассник, например, всего лишь максимально один час в школе и два часа дома. Тут же Роспотребнадзор пытается пропихнуть суммарное допустимое время ежедневного сидения перед экраном для всех детей от 13 лет и старше – 4 часа (240 минут!) (!!!).

Вполне объяснимо, для чего используется такой «финт ушами» – согласно «ковидным» дистанционным методическим рекомендациям Минпросвета, один «онлайн-урок» должен длиться 30 минут. Таким образом, провести 7 уроков по полчаса, если допустимо сидеть перед экранами разных гаджетов до 4 часов, не является большой проблемой.

Правда, придется еще и отдыхать по часу-полчаса между «занятиями» - в соответствии с тем же новым СанПиНом. Но и это поправимо, если ты сидишь дома и не связан никакими обязательствами с живым учителем. Чего не сделаешь ради развала традиционного образования…

Так что обновленный СанПиН в нынешнем виде принимать просто недопустимо – он призван стать настоящей палочкой-выручалочкой лоббистов дистанта.

Заметим, что Минэкономразвития также завернуло этот проект, отправив его на доработку, но совсем по другой причине.

Из министерской оценки регулирующего воздействия следует, что в нем есть положения, «вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению».

Как видим, рыночный подход к образованию, который сегодня у нас разделяют практически все школьные директора и ректоры вузов, в последнюю очередь предполагает заботу о физическом и психическом здоровье человека, ученика, ребенка. По большому счету, в Роспотребнадзоре не придумали какой-то новый СанПиН, просто по максимуму ужав имеющиеся (отмененные Мишустиным) акты и разбавив их электронкой.

Но и проверенные стандарты, по которым образовательные учреждения работали десятилетиями, и новые, принятые в 2010-х годах, уже начинают не устраивать цифролоббистов. Они хотят полностью исключить собственную ответственность из учебного процесса, максимально его оптимизировать и монетизировать.

Кстати, если кто не в курсе – внедрение федерального проекта ЦОС также подразумевает наличие платежного шлюза на портале госуслуг – часть этих «услуг» для определенных категорий граждан уже сейчас планируют сделать платными.

Это был беглый сравнительный анализ только одного нового санитарного стандарта Роспотребнадзора из 10 планирующихся, но уже сейчас понятно, что уровень защиты граждан и статус гигиенической безопасности государства в целом с отменой 424 распоряжений главсанврачей стал существенно ниже. И развитие бизнеса здесь является делом десятой важности – заметим пока в общем, что новые стандарты узаконивают, прежде всего, применение электронных технологий на транспорте, в жилых домах и зданиях, снижают уровень безопасности при эксплуатации ядерных реакторов (!).

Все это является первоочередными задачами форсайтщиков, на пути которых оказались худо-бедно защищающие простых граждан ГОСТы и СанПиНы.

Цифровое Правительство Мишустина дает нам очевидный посыл, совершая диверсионную «реформу». Теперь для каждого гражданина становится справедливым известный принцип самосохранения – «помоги себе сам».