Голикова: дистанционное образование должно стать частью процесса обучения
Дистанционное обучение в школах должно стать частью образовательного процесса и войти в обычную жизнь, а не быть мерой реагирования на определённую ситуацию, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Какое место дистанционное образование должно занять в школе: это должно быть постоянной частью процесса, или войти в федеральный образовательный стандарт, или это реагирование на сиюминутную ситуацию? Я являюсь сторонником первого подхода. Я считаю, что дистанционное образование должно найти место в обычной жизни", - цитирует Голикову РИА Новости.
Такой подход позволит ребёнку выстроить индивидуальную траекторию обучения уже на ранних стадиях среднего образования, полагает вице-премьер. При этом, по ее словам, частные организации могут сыграть позитивную роль в этом вопросе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А господам все очное, качественное!
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кто вам сказал эту глупость?
помню у нас на лециях сидело под 800 студентов в аудитории - какое качество профессор может обеспечить?
не несите ерунды..
качество образование обспечивается не охламоном который физически стоит перед вами на дистанции 30-60 метров.
я уже молчу о том ЧТО он собсно вам говорит - пересказывает учебник, который вы и без него прочесть можете.
в самой дистанционке нет проблемы.
проблема в том что вокруг..
Голикова - за дистанционное образование. Ищем причину. Замужем - во второй раз. Детей - нет. По словам Голиковой, она хорошо катается на коньках, любит готовить супы, придерживается раздельного питания.
Так зачем ей возможности, когда дети встречаются с учителем или со своими сверстниками. Ей это - по-фигу, детей-то нет. Я не в упрек пишу, а в суть. Дети должны общаться со своими сверстниками: девочки шептаться о модах и обмениваться дневниками о тайных мечтах, а мальчишки соревноваться в спорте, в знании, в стремлении, в мечтах!
Будет дистанционное образование, мы вырастим поколение уродов.
"какбэ" вице-премьер.
Это не твое дело. Тебе повезло - радуйся.
Зачем дети чиновнице которая разъясняет "малоимущим" пользу блаженного нищенства и архиважность оплаты налогов, напялив платье от CHANEL за 10 миллионов рублей.