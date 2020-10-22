Голикова: дистанционное образование должно стать частью процесса обучения

17:12 22.10.2020

Дистанционное обучение в школах должно стать частью образовательного процесса и войти в обычную жизнь, а не быть мерой реагирования на определённую ситуацию, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Какое место дистанционное образование должно занять в школе: это должно быть постоянной частью процесса, или войти в федеральный образовательный стандарт, или это реагирование на сиюминутную ситуацию? Я являюсь сторонником первого подхода. Я считаю, что дистанционное образование должно найти место в обычной жизни", - цитирует Голикову РИА Новости.

Такой подход позволит ребёнку выстроить индивидуальную траекторию обучения уже на ранних стадиях среднего образования, полагает вице-премьер. При этом, по ее словам, частные организации могут сыграть позитивную роль в этом вопросе.