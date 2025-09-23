Созвездие N feat. Наконечный, Манекены «Memento Mori» (интернет-сингл)

Созвездие N feat. Наконечный, Манекены «Memento Mori» (интернет-сингл)

Исполнитель: Созвездие N feat. Наконечный, Манекены, Название: «Memento Mori», Стиль: рок; Год: 2025

Жанр диалога со смертью был весьма распространен в позднем Средневековье. На Руси в XV веке широкое хождение имело произведение «Прение живота со смертью», представляющее собой перевод с немецкого первоисточника. Живот имел облик румяного добра молодца, тогда как смерть представляла собой страшную старуху на худющем коне. Примерно такой же расклад бытовал и в живописи. Только в этих произведениях было сильно религиозное начало, поэтому, по сути, они были иконами.

Диалог со смертью лег в основу припева группы Созвездие N «Memento Mori». Герой пытается отсрочить роковой момент, объясняя костлявой, что у него осталось много недоконченных дел на земле. Однако в куплетах транслируется более реалистичное отношение к смерти, на приход которой нельзя повлиять, поэтому стоит научиться проживать каждый момент на полную катушку. Сложность и неоднозначность темы побудила, видимо, привлечь музыкантов «Созвездия N» к помощи коллег из групп «Наконечный» и «Манекены», который транслируют пестрый диапазон отношения к смерти — от горестной покорности до натуральной истерики.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Сионисты могут уничтожить Газу, но счастья им это не принесёт
© KM.RU, Кирилл Зыков
«Никаких партий в стране нет». Миллиарды рублей — в трубу? Итоги выборов, о которых не принято говорить
Молдавия строит военную дорогу от румынской границы до Одессы
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II
Избранное
Москва, основанная выдуманным монгольским ханом, «финно-угры» и «украденное» имя русских
«Вне национального контекста требование включить в состав России какие-либо области Украины выглядит абсурдно»
«ЙОРШ» спел о нелегкой судьбе нашей любимой Родины
Японское барабанное шоу «Море синего леса», 24 апреля и 11 мая, Театр Терезы Дуровой
10 ноября 1982 года – конец «золотой эпохи» социализма
7Раса «Гранж»
«Волшебный зонтик» «Московского театра иллюзии» преодолел законы гравитации и оживил любимые игрушки
СПИД «День дебилизма»
MayerVolk попытается поменять мир «Философией картин»
Вадим Степанцов исполнил цикл песен о наших бывших собратьях по соцлагерю
Урсус feat. Полина Сурядова и Мертвые осы «Тролль» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации