Ушаков: предложения Киева и Европы препятствуют долгосрочному миру
Предлагаемые Европой и Украиной изменения в американский проект украинского урегулирования не улучшают документ и препятствуют достижению долгосрочного мира, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это не прогноз. Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира", - приводит его слова "Интерфакс".
Кроме того, Ушаков отрицательно ответил на вопрос, есть ли у него информация о ходе встреч спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами.
Если ситуация на фронте развивается положительно для России, зачем терять драгоценное время , выгуливание Кириллом Дмитриевым «кабанчика» в лице Стива Уиткоффа, бесконечных дорогущих перелётов, встреч, обедов-ужинов, куча прислуги, охраны и тд и тп? Обе стороны упёрлись в стену противоречий, пусть история рассудит на поле боя, когда не работает дипломатия, говорят пушки. Но нет, гигантские деньги крутятся, все на зарплатах, можно будет переливать из пустого в порожнее ещё долгое время, всё равно довольных на 100% не будет.
Интересно, почему же от переговоров "отодвинули" МИД РФ?
" У россиян желание продолжать войну до занятия Харькова,,Днепропетровска,Николаева,Одессы,конечно отрезание Украины от Черного моря."
--
А тебе что ВСЕ россияне ДОКЛАДЫВАЛИ или ПОРУЧАЛИ высказать их желание?
"Но парадокс в том -о чем можно с фашистами-наркоманами договариваться трезво мыслящим людям"
--
Трудно назвать трезвомыслящими (пишется вместе, учи грамматику знаток русского языка), которые планировали СВО РФ в Украине с взятием СВО за три дня и всю Украину за максимум три недели. А так СВО Рф в Украине длится три года и десять месяцев без одного дня.
А какой мир ,исходя из мнения Ушакова действительно постоянный и надежный?У россиян желание продолжать войну до занятия Харькова,,Днепропетровска,Николаева,Одессы,конечно отрезание Украины от Черного моря.