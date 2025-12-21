Ушаков: предложения Киева и Европы препятствуют долгосрочному миру

16:09 21.12.2025

Предлагаемые Европой и Украиной изменения в американский проект украинского урегулирования не улучшают документ и препятствуют достижению долгосрочного мира, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Это не прогноз. Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира", - приводит его слова "Интерфакс".

Кроме того, Ушаков отрицательно ответил на вопрос, есть ли у него информация о ходе встреч спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами.