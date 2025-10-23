Теуникова & КоМПОзит «Русская миля»

Исполнитель: Теуникова & КоМПОзит, Название: «Русская миля», Стиль: инди-рок, Год. 2025

Россия, как известно — щедрая душа. Всего здесь в избытке чересчур, навзрыд. Если уж русская миля, то сразу свыше 7 километров! Из плохих новостей: тесто порою убегает из кадушки и растекается так обильно, что его не остановить. И стоп-слово для непрестанно варящего горшка каши известно далеко не всем и не всегда,

Юлия Теуникова в новом альбоме «Русская миля» нашла способ, как гармонизировать эти бескрайние пространства. Она предложила всего-то заменить забубенную русскую тоску, на которую так падки многие на «русскую красоту» - и в одноименной песне завороженно понаблюдала, как эта животворящая сила мягко распространяет свое влияние во все конце нашей страны.

Нельзя сказать, что русской тоски в новом альбоме «Теуниковой и Композита» нет вообще. Но корни этого чувства она здесь обнаруживаются не в нашем менталитете, а в тотальном распространении интернет-коммуникаций, который в определенный момент начинают действовать по принципу фильма ужасов («Взаперти») или в пагубном стремлении человека к саморазрушению. В одной из самых страшных песен альбома «Новогодняя колыбельная» (которую категорически нем рекомендуется слушать в новогодние праздники) повешенный болтается в проеме и молит себя оживить, потому что на Земле он так и не сбылся…

Самодостаточная героиня самой Теуниковой сбывается, но тоже проходит этот путь через нечеловеческие муки. Отсюда, возможно, ее гипертрофированное стремление к одиночеству. Телефон она предпочитает держать в режиме запрета на чужие звонки да и в душных клубах играть ей уже в тягость. Спасает обретение того единственного, без которого весь мир кажется с овчинку…

Патологическая ненависть в альбоме («Убивать», «Подавится») сменяется цитатами из Библии: в «На волю» упоминается «совет нечестивых» из Псалтыри, а в «Невидимом мире» осуществляется выход в «предвечный свет». В альбоме можно найти отсылки к драматическим событиям последних трех лет: так, в «Разменной монете» певица сетует по поводу единственного нормального лета 20 лет назад на Украине. Но зато в финальной песне «Лето будет долгим» статус кво восстанавливается и желанное время года вновь вструпает в свои права.

Музыкальная подача «Русской мили» в меру напориста, в меру нежна. Кроме фирменной виолончели Петра Акимова здесь можно услышать такую экзотику, как эрху и куика. Эти песни на все случаи жизни, но, в то же время, их нельзя четко привязать ни к одному и времен года. И для музыканта это, вероятно, одна из высших похвал, потому что вечность уже явно где-то на пороге.

