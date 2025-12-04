Роскомнадзор начал менять подход к блокировке запрещенного контента
Роскомнадзор (РКН) обновил настройки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) для усиления борьбы с VPN. Речь идет о специальном оборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России: через него идет противодействие угрозам извне, например DDoS-атакам, а также блокируется доступ к запрещенным ресурсам или ограничивается скорость к ним, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций и информационной безопасности.
VPN (Virtual Private Network) — это технология, которая создает зашифрованный «тоннель» для интернет-трафика. Когда пользователь подключается к VPN, его данные отправляются сначала на удаленный сервер, а затем — в интернет. Это позволяет скрыть реальное местоположение пользователя и зашифровать данные.
Как рассказали собеседники РБК, Роскомнадзор начал блокировать еще три протокола VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP. Протоколов существуют десятки, без них не может работать ни один VPN. Они определяют, как именно устанавливается защищенное соединение, какая у него скорость, уровень шифрования и устойчивость к блокировкам. Разные VPN используют разные протоколы. Но в последние месяцы протоколы SOCKS5, VLESS и L2TP стали массово использоваться для доступа к запрещенным ресурсам, поэтому РКН начал активнее их блокировать, пояснил изданию независимый эксперт рынка информационной безопасности Лука Сафонов.
Независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин отметил, что VLESS был одним из последних относительно стабильно работающих VPN-протоколов, который не удавалось обнаружить и заблокировать силами ТСПУ, но РКН научился фильтровать и его.
А чем сбств. Вас ОТР и gazeta.ru не устраивает?
РФ. Глухой застой, войнушка, вымирание России, завоз миллионов азиатов, ковиды, бешеный рост цен, все обложены десятками поборов, нищих и бедных в стране как грязи в деревне весной, Китай заполонил Сибирь, тайгу вырубают направо и налево, пожары в лесах стали обыденностью. Мужик приходит с работы домой, включает телевизор.
На экране- Путин речь говорит. Мужик- клац, переключил на другую программу. Там тоже Путин. Клац - на третью тоже Путин. Клац натчетвертую - а там сидит полковник ФСБ и говорит :
- Я тебе щас попереключаю!!!!!!!!
Ну и где здесь смеяться? В каждом пункте речь идёт о "любом законным способе" доступа информации! Что там в конституции про нарушение закона (про преступников) написано?
А вот когда сопротивление будет преодолено... РКН не понадобится.
Конституция РФ
Статья 28
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Это я к тому, что согласно конституции нельзя "искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым НЕзаконным способом. И уж конечно ни о какой цензуре речь не идёт! Как-то так.