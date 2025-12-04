Роскомнадзор начал менять подход к блокировке запрещенного контента

14:24 4.12.2025

Роскомнадзор (РКН) обновил настройки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) для усиления борьбы с VPN. Речь идет о специальном оборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России: через него идет противодействие угрозам извне, например DDoS-атакам, а также блокируется доступ к запрещенным ресурсам или ограничивается скорость к ним, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций и информационной безопасности.

VPN (Virtual Private Network) — это технология, которая создает зашифрованный «тоннель» для интернет-трафика. Когда пользователь подключается к VPN, его данные отправляются сначала на удаленный сервер, а затем — в интернет. Это позволяет скрыть реальное местоположение пользователя и зашифровать данные.

Как рассказали собеседники РБК, Роскомнадзор начал блокировать еще три протокола VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP. Протоколов существуют десятки, без них не может работать ни один VPN. Они определяют, как именно устанавливается защищенное соединение, какая у него скорость, уровень шифрования и устойчивость к блокировкам. Разные VPN используют разные протоколы. Но в последние месяцы протоколы SOCKS5, VLESS и L2TP стали массово использоваться для доступа к запрещенным ресурсам, поэтому РКН начал активнее их блокировать, пояснил изданию независимый эксперт рынка информационной безопасности Лука Сафонов.

Независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин отметил, что VLESS был одним из последних относительно стабильно работающих VPN-протоколов, который не удавалось обнаружить и заблокировать силами ТСПУ, но РКН научился фильтровать и его.