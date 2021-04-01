Сергей Бобунец сыграл для капитана воздушного судна

Концерт Сергея Бобунца состоялся в мытищинском пабе «Шервуд» 19 марта

Весенний концерт стал неожиданным подарком для тех жителей столичного региона, которые истосковались по сольным концертам Бубы. В ноябре в условиях, приближенным к экстремальным, он отметил в Москве 20-летие альбома «Смысловых Галлюцинаций» «3000» - и грустно написал в соцсетях, что в обозримом будущем выступать не сможет из-за действующих эпидемиологичеких ограничений.

Но все постепенно возвращается на круги своя. В преддверии выступления на фестивале «Брат 2. Живой саундтрек» Сергей Бобунец сыграл во Владимире и паре городов Подмосковья. Вечером 19 марта в окрестностях паба «Шервуд» в Мытищах было зябко, ветрено и пустынно. А внутри — нежданный прилив тепла, поскольку на саундчеке музыканты Бубы испытывали инструментальную версию песни «Просто музыка, просто слова». В программе выступления этого номера не было, поэтому он воспринимался как аванс грядущей весны, ожидаемого тепла, устранения всевозможных барьеров, мешающих нашему общению.

В союзники Сергей Бобунец первым делом призвал «Вечность», которая «вставала рядом» со всеми и каждым посетителем «Шервуда». В паузе, предусмотренной драматургией этой песни зрители дружно приветствовали приближение Вечности — и это выглядело впечатляюще. Более приземленные сферы бороздила песня «Охотники», но публика была вполне готова и к этому. Высоким голосом один из зрителей подпевал: «Последние деньги трать не бойся — будет еще». Почему-то верилось безоговорочно…

Полный контакт Сергея Бобунца с аудиторией ощущался и во время песни «Без стюардес». Во время ее исполнения Буба радушно улыбался какому-то парню, зажигавшему перед сценой, а допев, произнес: «Вот и капитан воздушного судна — Леша!». Отголоском осеннего московского юбилея диска «3000» прозвучала «Бездна». Лучшей признательности Бубы за преданность московской публики, чем волшебное «Последнее признание», было сложно. В «Полюсах» же Буба освещал своим трепетным отношением не только пространство, но и время, поминая не для всех счастливый, но чем-то дорогой ему «2003-й».

Еще один реверанс в сторону вступающей в свои права весны - «Апрель» - окончательно растопил сердца мытищинской публики. «Как давно мы не играли концерты с таким удовольствием!» - поощрил ее Буба, прежде чем исполнить «Вечно молодого».

Вернувшись на бис, Сергей Бобунец поблагодарил посетителей «Шервуда» за прекрасный вечер и, чтобы не быть голословным, сыграл «Спасибо» со своего последнего альбома «Одиночество навсегда». В «Огнях Урала» дали жару его музыканты, сыграв по лаконичному, но вескому соло. Ну и сыгранную, по традиции, второй раз «Зачем топтать мою любовь» Буба завершил прочувствованной речью. Выяснилось, что из-за всех этих эпидемиологических препон члены группы успели немного отвыкнуть от гастролей, забыв впопыхах перед поездкой кто рубашку, кто рюкзак. Но ощущая такую горячую поддержку зрителей, Буба сотоварищи наконец-то почувствовали, что все вновь возвращается на круги своя.