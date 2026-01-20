Адаптация «Live in Kopi» (CD + 2 открытки)

Исполнитель: Адаптация, Название: «Live in Kopi», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Актюбинская "Адаптация" регулярно выступает в Европе, побывав во многих странах. Но к Берлину у ее лидера Ермена "Анти" Ержанова особое отношение. Впервые приехав в этот немецкий город в 2002 году, он безоговорочно в него влюбился, поняв, что оказался в лучшем для себя месте на Земле. Немаловажную роль сыграла анархическая атмосфера Берлина, которая с каждым годом, к сожалению, постепенно улетучивалась.

Своеобразным индикатором данного процесса стали сквоты - оазисы свободы для проживающих там неформалов. Власти и алчные дельцы постепенно подбирали эти лакомые куски к рукам. Одним из последних выстоявших стал сквот Kopi, которому постоянно приходится участвовать в судебных тяжбах. Возрожденная "Адаптация" сыграла здесь концерт 13 сентября 2024 вместе с ветеранами немецкой панк-сценой - группой Namenlos.

В отличие от многих других русскоязычных групп, "Адаптация" играет в Европе далеко не только перед нашими бывшими соотечественниками. Не стал исключением и концерт в Копи: понимающих по-русски в зале было не больше трети от всех зрителей. В итоге Ермен Анти общался с публикой на русском и английском с редкими вкраплениями этикетных немецких фраз. Сет-лист был соответствующим: энергичные и филигранно сыгранные песни последних лет "1984", "Огонь по штабам", "Сбитые лётчики", "Крутись веселей" и др явно находили живой отклик у большей части зала. Но все же гимн "Остановите войну", в силу его исключительной важности, Ермен представил на русском и на английском.

После третьей песни он поинтересовался, понятны ли слова исполняемых номеров. Такая забота была оправданной вдвойне, поскольку игрались ещё не изданные на тот момент свежие остросоциальные песни "На круги своя" и "Кожанка, маузер и полномочия". Во второй их них фактурно подпел новобранец - гитарист воссозданной "Адаптации" Болат Аймурзин. Его же голос можно услышать и в давнем хите "Панки, хой",с которым на этом концерте был связан забавный момент: едва Ермен представил эту вещь, кто-то из зрителей немедленно ответил ему - хой! Также местным жителям наверняка были приятно услышать обновленную версию "Живого" с дерзким кличем в начале: "Right now".

Концерт в Копи записывался поканально, музыканты были на высоте (отметим ещё соло Болата Аймурзина в "Мой город будет стоять), программа была необычной (так, после долгого перерыва в программу вернулась хардклровая "Прошлого больше не будет"), а память о сквоте, пока он в силе, хотелось увековечить. Поэтому концертнтик вышел на "Выргороде" в подарочном диджипаке с сопроводительной статьей Ермена Ержанова и двумя открытками, воскрешающими обстоятельства этого нетривиального выступления.