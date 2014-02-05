«Лакомания» – диагноз или беспроигрышный способ быть красивой?

Многие женщины не представляют свой образ законченным без аккуратного маникюра

Кто-то предпочитает наращивать ногти в салонах красоты, а кто-то со школьной скамьи завел привычку самостоятельно предаваться «лакокрасочным работам». Так называемые «лакоманьяки» – скорее из вторых. Страсть к покупке новых пузырьков с лаком и ежедневному уходу за ногтями – это зависимость? Или дополнительный бонус в копилке женских секретов и умение выглядеть на миллион?

«Лакоманьяки», несмотря на свое зловещее название, абсолютно безобидны. Они могут ехать рядом с нами в вагоне метро, пить кофе за соседним столиком в кафе, а мы и не догадаемся об их увлечении. Разве что порой залюбуемся их маникюром. У многих любителей красивых оттенков лака для ногтей в интернете есть свои нейлблоги с фотографиями маникюра, флаконов лака и подробными описаниями каждого цвета. У любого «лакоманьяка» имеется коллекция из нескольких десятков и даже сотен оттенков лаков для ногтей.

Несомненные плюсы

Вряд ли какая-то женщина будет спорить с фактом, что маникюр – это праздник, который всегда с тобой. К тому же большинству дам свежий аккуратный маникюр, со вкусом подобранный под душевное состояние и наряд, обязательно поднимает настроение. Так что коллекционирование лаков и применение их по прямому назначению – занятие очень даже рациональное.

Однако, при всей безобидности этого хобби, девушки, обожающие лаки для ногтей, порой встречают непонимание со стороны своих родных. Ведь их мамы успешно покоряли мужские сердца в стране, где на прилавках было лишь два цвета лака – красный и перламутровый.

Сегодня же у истинной любительницы лаков, к примеру, только бирюзового оттенка с целый десяток флакончиков. Зачастую и подруги таких модниц тоже их не понимают. А вот мужья, как ни странно, к увлечению лакам своих прекрасных половинок, как правило, относятся терпимо – ведь быть рядом с красивой ухоженной девушкой, на которую все заглядываются, каждому приятно.

Как ни крути, а коллекционирование лаков – весьма женственное увлечение.

Где лучше купить заветный флакон

Свои маленькие радости во флаконах любительницы лаков находят и покупают на бьюти-выставках, на интернет-аукционах, заказывают в онлайн-магазинах или привозят из путешествий.

Зарубежные интернет-магазины и аукционы – настоящее спасение для коллекционеров из провинции. Банковская карта сейчас есть почти у всех, а отправить покупку интернет-продавцы могут в любое почтовое отделение мира. Обязательные к посещению места для тех, кто любит лаки для ногтей, и оказался за рубежом – большие и маленькие косметические магазины, а желанные трофеи – лаки незнакомых доселе марок.

Есть среди любителей лаков и такое понятие, как лак-легенда. Это лак какой-нибудь определенной марки и оттенка. Среди люксовых марок больше всего легенд выпустила Chanel – в любой сезонной коллекции макияжа этого бренда обязательно выходит лимитированный оттенок лака. Если вы не успеете купить такой флакон в магазине, остаётся только искать его на интернет-аукционах. Там без проблем можно купить оттенок-хит трехлетней давности, но стоить он будет в несколько раз дороже.

Непростая классификация

Любой любитель хорошего маникюра умеет классифицировать лак по его текстуре. Выделяют лаки-кремы, лаки-желе, лаки-стекло, шиммерные и глиттерные лаки и множество других разновидностей.

Кремом называют лак, который обладает плотной текстурой и хорошей пигментированностью. Часто кремовый лак можно нанести в один слой, и даже тогда покрытие получится непрозрачным. Лаки-желе создают на ногтях более легкое, «воздушное» покрытие. Так называемые лаки-стекло – еще более прозрачные. Глиттер – это блестки, которые добавляются в лак ради создания красивых эффектов. Глиттер может быть и крупным, и мелким, и блестящим, и матовым. Шиммер – по сути, тот же перламутр, только разного помола – это мелкие частички, которые заставляют лак мерцать и блестеть.

Тайные и явные признаки «лакомании»

Вроде бы, главный признак «лакомании» – это идеальный маникюр, но иногда бывает не совсем так. Конечно, все девушки, которые коллекционируют лаки и ведут в интернете блоги о маникюре, могут похвастаться ухоженными руками. По ногтям, которые накрашены лаками разных цветов, как раз и опознаются настоящие «лакоманьяки».

Можно считать себя начинающим коллекционером, если вы не только начинаете покупать лаки тех оттенков, которые прежде обходили стороной, но и с удовольствием используете их в маникюре.

Если вы в магазине не можете спокойно пройти мимо витрины с лаками, если у вас есть желание постоянно приобретать новые оттенки, рассматривать пузырьки с лаками – это первые симптомы «лакомании». А в том случае, когда у вас дома уже не меньше тридцати флаконов, вы точно страдаете «лаковой» зависимостью. Обычной даме полностью хватает и пяти оттенков лаков.

Самые явные признаки «лакомании» – покупка для лаков специального стеллажа или шкафа, наличие несколько десятков лака одного цвета, отличающихся малейшими нюансами, покупка лаков под одежду и украшения, а не наоборот.

Предел коллекционированию может быть положен только в случае, если оно угрожает благополучию семьи, а так – у каждой женщины свое понимание того, сколько лаков ей нужно для полного счастья.

Культовый оттенок

Но вернемся к вопросу о том, что такое лак-легенда. Лак может стать культовым, если его производителям удалось создать уникальный состав, делающий продукт непохожим на все выпущенное раньше. Кому-то самыми интересными кажутся лаки, которые обладают своей историей. Например, такие, как знаменитый лак Raindrops (в переводе – дождевые капли) от Illamasqua, созданный по результатам конкурса, в котором предлагалось рассказать о лаке своей мечты. А потом компания воплотила мечту в реальность.

Культовым лак делает и ограниченность тиража. Цвет лака тоже должен быть интересным, ведь если оттенок банальный и продается на каждом углу, ценителям он неинтересен. А вот снятые с производства лаки редкого цвета – настоящая находка для коллекционера. Одним словом, чтобы стать легендой, лак должен быть сложнодоступным и эффектным.

Советы «от лакоманьяков»: как создать правильный маникюр к платью

Основная задача в маникюре – сделать так, чтобы он идеально дополнял образ, не смотрелся инородным, пусть даже и красивым штрихом. На что же тогда следует ориентироваться при выборе цвета лака?

Одна из распространенных ошибок – выбор маникюра тон в тон к платью. А между тем, если вы с этим маникюром сядете и положите руки на колени, или просто будете держать их опущенными вдоль тела, создастся впечатление, что ногтей у вас нет! Они попросту сольются с платьем. Поэтому важно, чтобы цвета лака и платья отличались. Если очень уж нужен дизайн, подходящий к определенному платью, попробуйте маникюр, отличающийся от цвета платья на тон, – чуть темнее или светлее.

Можно сделать маникюр в цвет аксессуаров. Например, к синему платью с черным поясом подойдет черный маникюр, а не синий. Делать маникюр можно в тон сумочке, платку или другим аксессуарам. Если платье не однотонное, а с орнаментом, следует использовать в маникюре один из цветов рисунка.

Еще один беспроигрышный способ сделать ногти достойным украшением – подбирать оттенок лака в соответствии с типом кожи или цветом волос. Теплому типу кожи подойдет цветовая палитра теплого, а холодному – холодного типа.

Если использовать эти знания при создании нейл-дизайна или просто руководствоваться ими при выборе цвета лака, можно создать максимально гармоничный и изысканный образ, подходящий к любому наряду, будь то платье или костюм. Еще один отличный способ сделать эффектный маникюр – воспользоваться ахроматичной, то есть черно-бело-серой, гаммой. Подобный дизайн хоть и смотрится аскетично, тем не менее, всегда выглядит эффектно.

Еще одно правило – всё хорошо в меру. Элегантно смотрится один акцент, а не десять. Сложный дизайн ногтей будет лучше выглядеть на фоне спокойного однотонного наряда. И наоборот, яркое платье с кричащим принтом правильнее подчеркнуть одноцветным маникюром.

При создании рисунков на ногтях лучше не использовать более четырех цветов, потому что на расстоянии это будет выглядеть как грязное месиво. Также специалисты говорят, что лучше делать заметный дизайн на двух ногтях, а не на всех десяти.