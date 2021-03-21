Домашние маски для волос и кожи

07:14 21.03.2021

Вам не нужно тратиться на специальные продукты, которые придадут волосам блеск и питание или помогут осветлить и сделать кожу более эластичной.

Вы можете сделать домашние маски, в которых используется сила исключительно натуральных ингредиентов. Вы можете съесть то, что у вас осталось, в качестве отличной закуски, и вы также будете снабжать организм необходимыми веществами изнутри. Хотите попробовать с нами?

Маски для волос

Сделать маску для волос своими руками несложно и ошибиться на самом деле нельзя. Просто знайте свой тип волос, вот небольшая подсказка:

Оливковое масло — против высыхания волос, закрывает в них влагу

Мед — отлично подходит для чувствительной кожи головы или перхоти, обладает антибактериальным действием.

Лимонный сок — для сияния и упругости волос, разглаживает их поверхность.

Сок огурца — увлажняет

Авокадо и банан — увлажняют кожу головы, снабжают ее витаминами и минералами.

Йогурт — увлажняет, успокаивает, регулирует pH и питает

Рекомендуем наносить маску один раз в неделю на вымытые и влажные волосы (не мокрые). Оставляют действовать от получаса до часа. После ополаскивания больше не нужно использовать кондиционер, только до кончиков.

Для увлажнения и сияния волос

Смешайте один киви (используемый с желтой мякотью) с половиной лимонного сока, ложкой йогурта и ложкой меда. Если у вас чувствительная кожа, дайте только половину дозы лимона или вообще откажитесь от него. Нанесите на волосы, заверните в фольгу и оставьте примерно на час. Затем тщательно промойте. Измельчите банан вилкой в кашицу и добавьте несколько капель оливкового масла, ложку меда и ложку йогурта. Нанесите на волосы и оставьте минимум на полчаса. Затем тщательно промойте.

Против перхоти

От перхоти вы можете использовать очень простую комбинацию теплой воды и сока одного лимона - все, что вам нужно сделать, это выжать его в воду и массировать в основном по коже головы, а затем тщательно промыть. Если у вас есть проблемы с перхотью, используйте смесь белого йогурта с медом, который также помогает против перхоти.

Для блеска и питания волос

Разомните авокадо с несколькими каплями оливкового масла, небольшим количеством лимонного сока, небольшим количеством меда и ложкой йогурта. Нанесите на волосы и оставьте минимум на полчаса. Маска питает волосы, они будут блестящими и устойчивыми к повреждениям.

Маски для лица

Даже ваша кожа оценит отличные съедобные маски. Подбирайте для них ингредиенты в соответствии с вашей кожей:

Сухая кожа — не бойтесь добавлять масло, сливки, банан и авокадо.

Более жирная и проблемная — для этих типов кожи больше характерны йогурт, молоко, огурцы и т. д.

Все виды — здесь подходят мед и овсянка, Как и в случае с волосами, будьте осторожны с количеством сока цитрусовых и кислых фруктов, которые могут вызвать раздражение чувствительной кожи.

Перед нанесением маски тщательно очистите и вымойте кожу лица, также можно сделать пилинг, побаловать себя распариванием или на некоторое время положить на нее теплое сухое полотенце для разогрева и кровообращения. Затем нанесите маску равномерно и тонким слоем, опуская только область вокруг глаз и губ. Напротив, не бойтесь надевать его на шею и зону декольте. Оставьте на полчаса, а затем тщательно смойте. Если вы чувствуете, что вам это нужно, используйте увлажняющий крем.

Очищающая маска для жирной кожи

Натереть яблоко и смешать с ложкой белого йогурта, небольшим количеством меда, чайной ложкой корицы и ложкой овсянки. После смешивания дайте маске немного постоять, чтобы хлопья размягчились, затем перемешайте. Нанесите на лицо, оставьте примерно на 20 минут, а затем тщательно смойте. Маска очищает, сужает поры, обладает антисептическим действием.

Маска для чувствительной кожи

У вас чувствительная кожа, которая чего-то не переносит? Вам подойдет маска только из овсянки, меда и йогурта. Налейте немного горячей воды на хлопья и дайте им впитаться. Затем слейте лишнюю воду, добавьте мед и йогурт и перемешайте до образования однородной кашицы, которая наносится на кожу. Смойте через десять минут.

Восстанавливающая маска

Вам нужно освежить, сиять и регенерировать кожу? Приготовьте смесь из одной мелко натертой моркови, столовой ложки жирного творога, небольшого количества меда и половины чайной ложки лимонного сока. После нанесения оставьте примерно на 20 минут, а затем смойте теплой водой.

