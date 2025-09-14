Расчеловечивание

Психологи считают, что для защиты народа от теленасилия необходимо введение цензуры. Тем не менее представители российского медиабизнеса продолжают утверждать, что телевизионное насилие не оказывает никакого влияния на его проявления в реальной жизни

"Результаты гиперэксплуатации психических ресурсов человека могут иметь еще более катастрофические последствия для выживания социума, чем экологическое загрязнение природной среды" (профессор, Е.Е Пронина).

Не успев выключить после "Вестей" телевизор, увидел первый кадр фильма, в котором мужчина жестоко избивает женщину - бьёт в живот, головой об ограду моста, а затем поднимает и бросает в реку. Началась пятнадцатая серия телефильма "Спасская".

В каждом телефильме на основных каналах преступники грабят, избивают, пытают, насилуют, убивают. Опера ловят, дамы расследуют - спасают.

Каждый день, в каждом фильме, много лет подряд на основных государственных каналах. Кроме каналов, показывающих советские фильмы.

Мы уже не удивляемся, не ахаем, когда слышим или читаем в новостях о "беспричинной" жестокости подростков, о похищениях, изнасилованиях, о заказных убийствах. Уже не в кино, а в реальности стали "заказывать" друзей, жёны мужей, мужья жён, подростки родителей и друг друга.

Люди ведут себя в соответствии с образом мира, который складывается у них в головах.

Каждый рождается с чистым, как белый лист, образом мира. Первое, установленное Богом питание - материнское молоко из нежной, теплой груди матери соединяется воедино с мягкостью и теплотой материнского тела, нежностью её голоса. Становится первым кирпичиком высшей психики человека, первым образом мира.Такая зависимость младенца от матери развивает потребность в человеческой теплоте, любви, рождает способность любить, устанавливает запрет на убийство подобных себе. Прошедшие через это восПИТАНИЕ люди в дальнейшем всю жизнь при редкой встрече с близкими "тепло" обнимают их, прижимают к груди...

Однако дальше СМИ и окружающие, не получившие в достаточной мере от матери эту первооснову или уже испорченные теми же СМИ, создают в головах человека другой образ мира.

Выражаемые в фильмах общественные ценности, стиль поведения, способы обогащения через кражи, взятки, заказные убийства переносятся в реальную жизнь. Пытки утюгом, пакетом на голову, водой впервые были показаны в фильмах. Образ мира становится криминальным и привычным. Подростки всё чаще и чаще проявляют жестокость, насилие, как бы мстя за недополученную любовь.

Такой образ мира оказывает наибольшое влияние на отказ женщин рожать детей. Он несовместим с решением в стране демографической проблемы.

Влияние фильмов с насилием на расчеловечивание общества очевидно.

"Самая главная причина вырoждения нарoда — этo резкий упадoк нравственнoсти, снижение духoвнoй жизни населения, чтo целикoм лежит на сoвести рукoвoдителей средств массoвoй инфoрмации и печати, а oсoбеннo телевидения и кинo". (Ф.Г. Углов)

10 ноября 2004 г. Госдума, несмотря на противодействие профильного комитета по инфополитике (председатель Валерий Комиссаров) и правительства РФ, подавляющим числом (420) голосов приняла в первом чтении законопроект, запрещающий "распространение в телевидеокинохроникальных программах и демонстрацию в теле - и кинофильмах трупов людей, сцен убийства, нанесения побоев, причинения тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера в период с 7 до 22 часов".

Перед окончательным принятием этого закона, 22 ноября, президент В.Путин направил в думу отрицательное заключение проекта и рекомендовал снять его с рассмотрения. По его мнению, закон помешает демонстрации многих кинолент и затруднит информирование граждан о терактах и катастрофах. Кроме того, принятие законопроекта существенно затруднит работу СМИ по информированию граждан о "терактах и проводимых контртеррористических операциях, катастрофах, стихийных бедствиях, народных волнениях, военных действиях, эпидемиях и пр." ("Коммерсант", 23.12. 2004).

В 2011 г. В. Путин посетовал, что "наши кинотеатры, телевизионные эфиры, радиоэфиры заполняет все больше и больше продукция со сценами насилия, убийств, предательств. Более того, доступ к ним детей и подростков не ограничен". Для противодействия этому он посоветовал создать внутрикорпоративный кодекс этических норм, приведя в пример этический кодекс Хейса, просуществовавший в США 37 лет. Путин заявил, что принятие жёстких законов "будет восприниматься как ущемление прав и свободы творчества, как возрождение цензуры" (РИА Новости, 21.11.2011).

В декабре 2020 г. на встрече с членами СПЧ В.Путин признал, что от некоторых сцен по ТВ "оторопь берет" и выразил надежду, что авторы программ перестанут "шокировать наших людей и корежить их сознание",

Возникает вопрос: почему запрет на показ насилия по ТВ - это "ущемление прав и свобод творчества", а запрет Ютуб и др. нет?

В работе "Психологические последствия демонстрации сцен насилия на телевидении" (С.М. Виноградова, Г.С. Мельник, Вестник СПбГУ, 2009 г.х) сообщается:

"Эксперты центра социологии Российской академии образования на основе результатов исследования влияния телеагрессии на молодежную аудиторию пришли к заключению, что «телевидение предлагает насилие как самый эффективный способ решения проблем, а технологии его “доставки” гарантируют проникновение в подсознание, то есть могут руководить поведением независимо от воли и желания человека.

Происходит обучение зрителей моделям поведения, которые сами иногда пытаются имитировать увиденное по телевизору. Это особенно касается маленьких детей и школьников, отождествляющих себя с персонажами фильмов и пытающихся подражать им.

Таким образом, эскалация насилия на телевидении, демонстрация кровавых драк и убийств как единственного способа разрешения конфликта приводит к тому, что все больше и больше граждан, в особенности молодежи, предпочитают использовать эти последние способы для решения своих проблем".

Психологи считают, что для защиты народа от теленасилия необходимо введение цензуры.

Тем не менее не имеющие психологического образования представители российского медиабизнеса продолжают утверждать, что телевизионное насилие не оказывает никакого влияния на его проявления в реальной жизни. По их бизнес-логике и привычке к демагогии они заявляют, что запрет на показ по ТВ насилия "противоречит праву человека на информацию". Однако "у общества есть и частное право на защиту здоровой психики от информационного конвейера трагедий и горя, который размывает порог боли и делает общество менее восприимчивым к беде". (РГ, 2004 г. 5 марта).

Кто-то может сказать, что на такие сериалы подсаживаются только домохозяйки и пенсионеры, которые преступниками не станут, а дети сидят в играх, где также преобладают убийства. Но пенсионеров больше 40 млн человек, и они не только активно голосуют, но и общаются с детьми, передают им свои страхи, разносят страшные сюжеты по "всему свету".

Страх сковывает творческое мышление, парализует волю человека. Среди всех возможностей поведения начинает преобладать забота о выживании, установка "чтобы не было хуже", тяга к постоянству власти. Что "коней на переправе не меняют". К сожалению, таких "переправ" за последние 70 лет в нашей стране было много, и не те ли "кони" приводили к ним...

Внешне позитивной стороной страха является приближение человека к Церкви. Но это ещё не приближает его к исполнению двух основных заповедей Христа: возлюби Бога своего и возлюби ближнего своего, как самого себя. Приближает к утверждениям - "всякая власть от Бога" и "Бог терпел и нам велел".

В работе "Современные идеологии управления страхом" (О.К. Васильченко, «Modern Research of Social Problems, №9(53), 2015) автор пишет:

"Необходимость легитимации значимых политических решений волеизъявлением граждан стало в современном демократическом обществе стимулом для развития политических технологий целенаправленного влияния на массовое сознание людей. Именно поэтому у страха, как одного из «основных инстинктов», не оказалось «конкурентов» в том, чтобы стать объектом политтехнологического управления.

Главную роль в этом процессе играют СМИ, ежедневно муссируя темы ужасных катастроф, террористических актов и чрезвычайных происшествий, порождающих у населения иллюзорные страхи. Развитие таких страхов не только не целесообразно, но даже губительно. Иллюзорные страхи влияют на человеческую психику, отключая защитные психологические механизмы.

Как отмечает профессор Ж. Рансьер, государственный аппарат (policia) сначала формирует опасности, а затем выступает в роли силы, способной защитить граждан от различных угроз. Потрясенные страхом люди легко поддаются внушению и соглашаются на любые правительственные меры по урегулированию сложившегося положения, вплоть до ограничения своих прав и свобод".

"Так что будьте уверены - олигархи все чаще будут «продавать» нам чувство опасности, потому что оно очень дешево им обходится и приносит баснословные дивиденды" (Жак Рансьер, "Олигархи "продают" чувство опасности").

Представители православия, ислама выступали против фильмов с насилием и убийствами на ТВ. Так, патриарх Алексий II в 2001 г. осудил насилие на телевизионных экранах и призвал российское ТВ отказаться от пропаганды разврата, жестокости и убийств. Заявления сегодняшнего патриарха против сцен насилия в фильмах не замечено, но есть его высказывания (2019 г.) против принятия закона о домашнем насилии. В 2022 г. об отрицательном влиянии некоторых шоу на ТВ заявлял председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. В том же году предложил ограничить на федеральных телеканалах показ сцен насилия и жестокости, "проявлений аморализма и безнравственности", а также исключить ток-шоу и реалити-шоу, повреждающие моральное здоровье молодёжи, Следственный комитет РФ в лице его главы Александра Бастрыкина. Эти предложения главы СК РФ поддержал глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Воз и ныне там. Фильмы со сценами насилия, убийств, избиений, жестоких драк и трупами продолжают заполнять телеканалы, травмировать психику, запугивать добрых людей. У граждан с неустойчивой моралью взращивают жестокость, планы преступлений.

Чиновники при власти в странах христианской цивилизации любят показывать свою приверженность к учению Христа, но на деле следуют за интересами олигархов в манипулировании сознанием граждан с помощью СМИ. Увязают в неизбежной при капитализме лжи. Вы либо запретите размножать зло через СМИ, либо снимите крестик, если у вас нет сил не служить мамоне. Бога не обмануть.