KATASTROFA «Чертоги твоего разума — где я есть начало»

Исполнитель: KATASTROFA, Название: «Чертоги твоего разума — где я есть начало», Стиль: гранж;, Год: 2025

«Да это же просто Катастрофа!» - наверняка воскликнет кто-то, послушав эти депрессивные песни. И будет, как никогда, прав. Не только потому, что имя KATASTROFA носит сочинившая и исполнившая их группа, но и потому что в дюжине этих вязких композиций достоверно описано существование на краю, когда все вокруг (и внутри — прежде всего) накроется медным тазом.

Судите сами… Экспозиция альбома «Мертвецы не рассказывают сказки», говорит сама за себя. Герой прозябает в бытовухи, будучи вынужденным зарабатывать на хлеб насущный, хотя подсознательно понимает, что призван к большему, осознавая на последней встрече с любимой, что дух его вечен.

Дальнейшие злоключения рассказчика связаны преимущественно с его любимой. Нестабильные отношения вызывают в нем «Боль и страх». Правда, в «Истоках» говорится о тщетности достижений этого мира, но и это ощущение может быть вызвано личными неудачами. В «Забери меня» заметно понятное желание обессиленного человека переложить ответственность на хрупкие плечи той, кто рядом. Еще острее эти смыслы проявляются в песне «Утопия = война»: герой говорит о своей войне, но кидает на амбразуру, прежде всего, собственную пассию.

Правда и она далеко не сахар, что, похоже, его вполне устраивает. Во всяком случае, в «Королеве ужаса» явление зловещей мучительницы сопровождается циничной репликой: «Будто ты этого не хотел». В «Черном вороне» герой почти полностью расчеловечивается, превращаясь в зловещую птицу Судного дня. Песня «Мир сошел с ума» радует наличием женского вокала некоей Вари Ко, которая от лица героини с удовольствием подтверждает, что тянет своего ухажера ко дну.

Финал альбома противоречив. В песне «Холод и тьма» герой демонстративно отправляется на машине домой, капризно требуя присутствия рядом дамы сердца. Но складывается впечатление, что это путешествие в ад. Зато в бонусе «Развилка» невероятно грубо заявляется о разрыве. Но это, похоже, необходимо, чтобы двигаться дальше, но, правда для начала герою придется поумерить свое эго…

