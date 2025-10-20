Нора Нора «Поговори» (интернет-сингл)

Исполнитель: Нора Нора, Название: «Поговори», Стиль: поп-рок, Год: 2025

К теме последнего человека на Земле не раз обращались рок-музыканты, вообще любящие петь о стоянии на краю. Песня с таким названием была в начале 90-х у группы «Наутилус Помпилиус», и она воскрешала драму Гражданской войны, где немногие умели оставаться людьми и поднимались над схваткой, подобно поэту Максимилиану Волошину. В наше время такая баллада есть у «Северного Флота», и вот она уже ближе к постапокалиптике.

Вокалистка группы «Нора Нора» Мария Норкина спела в «Поговори» о своем, о женском. Героиня ее песни тоже ощущает себя последним человеком на Земле, но это скорее субъективное чувство. Здесь сыграло свою роль психологическое ощущение себя после неудачных отношений, когда ощущаешь себя в полной изоляции, даже если находишься в толпе. Тотальный дитсконнект в песне мастерские передан с помощью коротких гудков занятого телефона, которым вторят партии флейты. Также в песне упоминается дисфония отличный образ разобщения в современном мире, когда голос из-за переноса общения в соцсети нужен все меньше...