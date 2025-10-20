Нора Нора «Поговори» (интернет-сингл)

Нора Нора «Поговори» (интернет-сингл)

Исполнитель: Нора Нора, Название: «Поговори», Стиль: поп-рок, Год: 2025

К теме последнего человека на Земле не раз обращались рок-музыканты, вообще любящие петь о стоянии на краю. Песня с таким названием была в начале 90-х у группы «Наутилус Помпилиус», и она воскрешала драму Гражданской войны, где немногие умели оставаться людьми и поднимались над схваткой, подобно поэту Максимилиану Волошину. В наше время такая баллада есть у «Северного Флота», и вот она уже ближе к постапокалиптике.

Вокалистка группы «Нора Нора» Мария Норкина спела в «Поговори» о своем, о женском. Героиня ее песни тоже ощущает себя последним человеком на Земле, но это скорее субъективное чувство. Здесь сыграло свою роль психологическое ощущение себя после неудачных отношений, когда ощущаешь себя в полной изоляции, даже если находишься в толпе. Тотальный дитсконнект в песне мастерские передан с помощью коротких гудков занятого телефона, которым вторят партии флейты. Также в песне упоминается дисфония отличный образ разобщения в современном мире, когда голос из-за переноса общения в соцсети нужен все меньше...

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Перемирие между Израилем и ХАМАС ни Израиль, ни ХАМАС не подписали — но Трампу плевать
«Добровольцы закончились»: власти готовят «тихую» мобилизацию? Что скрывает законопроект о резервистах
© KM.RU, Илья Шабардин
Правительство не исключает возможность импорта бензина
Патриарх Кирилл © KM.RU, Алексей Белкин
Патриарх Кирилл: конец человеческой цивилизации неизбежен
Избранное
Борода Бабая «Неравный брак» (интернет-сингл)
«Кипелов», 13 июля, ВТБ Арена
5:0 в пользу Дмитрия Черного, Razgruzka
«Фабрика звезд. 20 лет», 22 апреля, МТС Live Холл
ЙОРШ «Счастье. Часть 1»
Аккордеонистка «Коррозии металла» попросила политического убежища в «Оберманекене»
Дмитрий Маликов, 24 июня, Зеленый театр ВДНХ
Черный кофе «Светлый Металл» (CD-переиздание)
Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР
«СерьГа», 1 июня, «16 Тонн»
«Эксперты повторяют очевидное уже для всех: Россия по-прежнему остаётся на "сырьевой игле"»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации