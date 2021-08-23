«Как и в конце 90-х, в элитах сейчас идёт поиск того, кто мог бы предотвратить народный гнев»

«Кто такие власть предержащие? Это те, кто прямо причастен к антикоммунистическому перевороту, контрреволюции 1991 года. По большому счёту эти люди занимались подрывной антиконституционной деятельностью и должны были бы быть нейтрализованы аппаратом КГБ»

В разных странах элиты призывают население сплотиться, так как жить становится сложнее, мировая экономика скукоживается, долги растут, горячие точки в мире начинают полыхать всё сильнее. В общем, народы всех стран, объединяйтесь вокруг своих лидеров и держите оборону.

В сложном положении оказалась и российская верхушка, ведь на носу не только выборы в Госдуму, но и транзит всей политической системы. Почти такой же, какой был в конце 90-х – начале 2000-х. А значит, всё должно пройти без сучка, без задоринки, чтобы не только внешне власть перешла плавно, но и дети элиты унаследовали капиталы и влияние старшего поколения.

О том, как могут развиваться события в ближайшем будущем в России и за её пределами, Накануне.ru побеседовало с политическим обозревателем, автором "Агитации и пропаганды" Константином Сёминым, который посетил родной Екатеринбург.

– Константин, будучи в Екатеринбурге, вы снова решили побывать в "Ельцин-центре", какие впечатления он оставил?

– Видно, что организаторы не теряют времени даром. Я думал, что вряд ли меня уже что-то сможет поразить, но зайдя в книжную лавку, я был по-настоящему подавлен подбором книг.

Разброс по-настоящему широкий – от "зверств и кровавых преступлений" советской власти во время Великой Отечественной войны – до биографии Березовского, написанной Петром Авеном. Но больше всего меня потрясла толстенная книга, которая стоит при входе – она, видимо, должна привлечь внимание каждого, кто туда заходит, – "Россия 2050", проект будущего. И может показаться, что это детские черновики Варламова или галлюциногенный бред Каца, ведь там всякие урбанистические концепты, летающие драмтеатры, но если пролистать до конца, то появляется инструкция, как к этому будущему прийти побыстрее.

– И как же?

– Во-первых, они пытаются ободрить отчаявшегося несистемного оппозиционера, дескать, если вам кажется, что авторитарный режим силен, то это абсолютно не так, а дальше прямо по нашей части даются рекомендации – для того, чтобы этот гниющий и ветшающий, готовый вот-вот обвалиться режим как следует пошатнуть, можно и нужно вступать в союз с коммунистами. Придётся, мол, преодолеть свою брезгливость и общаться с теми, кому вы бы не подали руки – неизвестно, к кому обращается автор. А дальше – про выступления на улицах, про различные мероприятия, а после, видимо, портал в светлое ельцинское капиталистическое будущее и откроется.

Дальше я листать перестал, но в целом я понимаю, что дело Ельцина живёт. Несмотря на то, что сегодня понедельник, и музей его закрыт по техническим причинам, видимо, всё остальное работает, работают магазины, кафе – это добротный такой торговый центр, где можно провести время. И те люди, спонсоры, которые являются главными выгодоприобретателями ельцинских реформ, увековечены на одной из стен при входе, все они должны быть счастливы. Их мечта сбылась, им ничто не угрожает. И то, что я увидел за пределами Центра, как выглядит сегодня Екатеринбург, как выглядит Москва, другие города нашей страны – это в целом сбывающаяся и продолжающаяся ельцинская мечта.

– А недавно вы вернулись из США, это была такая поездка по "одноэтажной Америке"?

– Главные впечатления этой поездки связаны с американской жизнью, а именно – что изменилось в жизни обыкновенного среднего американца. Глубоко погрузиться не было времени, всего две недели путешествовал, но кое-что глаз зацепило. Это и надежно прописавшаяся в американской повседневности марихуана, которая продаётся теперь на каждом углу, запах этот отчётливо слышится в любом городе – находишься ты в провинции или в столице, на любом берегу. Это и сильно изменившееся положение среднего американца.

Я думаю, что если американцев привезти сюда (в Екатеринбург, – прим.ред.), они всплеснут руками и скажут, что настоящая Америка находится здесь – вот "Ельцин-центр" и есть то, как должна выглядеть Америка. А у них там теперь бомжи, наркоманы, засилье преступников, обнищавшая и сокращаемая повсюду полиция. В общем, все признаки нарастающего социально-экономического кризиса, который, конечно, заметен и у нас, но в этом "райском месте" говорить об этом как-то неловко.

– Что касается "глобальной Америки", то куда она движется? Выходит из Афганистана и закрывается в себе?

– Я думаю, что, как это обычно бывает в истории, нет однофакторного объяснения того, что происходит. Действуют различные силы, и результат этого иногда перпендикулярно направленного движения векторов предсказать сейчас невозможно.

Какие это силы? Во-первых, американцы, очевидно, испытывая большую потребность навести порядок у себя дома, стараются сделать центром тяжести именно внутреннюю политику. Отсюда и гигантский инфраструктурный бюджетный план Байдена по перестройке разрушающихся мостов и автотрасс. Но, конечно, не нужно думать, что Америка заворачивается, как улитка в раковину, возвращается и оставляет всех нас в покое. Такого никогда не было и быть не может.

То, что происходит в Афганистане, то, что новые афганские власти собираются делать, в целом совпадает с потребностями момента, как его понимают американцы. Им хотелось бы создать очаг нестабильности на границе с Китаем, а мы понимаем, что Китай от Афганистана с его наркотическими плантациями и ядерным реактором исламизма отделает всего лишь одна горная цепь – Синьцзян-Уйгурский район. Конечно, им хотелось бы, чтобы поток наркотиков с удвоенной силой был направлен и сюда, а с ним и религиозный экстремизм, и снова бы всколыхнулась вся эта история, которая с 1991 года, со времен таджикской гражданской войны, приводит в нервное состояние обитателей Кремля.

Американцы получили от афганской истории то, что хотели, и дальше они будут мониторить ситуацию. А те люди, которые там приходят к власти, никогда не утрачивали лояльности к США, к своим кураторам из Пентагона, из РУМО или ЦРУ, поэтому я думаю, что пока этот процесс кажется американцам управляемым, что совершенно не означает, что он будет таким.

– Кажется, что это уже не первый раз повторяется?

– Да, таким же образом развивалась ситуация в Сирии, куда, вроде бы, лояльные американцам исламисты пришли для того, чтобы продолжить "Арабскую весну", но не получилось, потому что интересы американского капитала столкнулись там с интересами российского капитала, китайского капитала и прочих. И сейчас Афганистан становится ещё одной площадкой, на которой выясняют отношения эти конкурирующие в целом в масштабах мировой экономики капиталы – китайский, российский, американский, турецкий, индийский. Индия – очень важный игрок, про которого нельзя забывать, хотя кажется, что она очень далеко от Афганистана.

Также очень важно, что будет с Пакистаном. Это "крестный отец" талибов. Само движение "Талибан"* (запрещенная в РФ террористическая организация, – прим.ред.) родилось в Пакистане – и большой вопрос, что будет с Пакистаном, где тоже кризис, нестабильность и угроза войны, в частности, с Индией, где тоже дерутся за влияние на политическую элиту проамерикански и прокитайски настроенные силы. Что будет с Индией и Китаем, что будет с этим регионом в целом – это всё один большой вопрос, а Афганистан – небольшой эпизод этой истории.

– Но у России как будто бы есть поддержка со стороны Китая, по крайней мере, так неустанно повторяет пропаганда. Так ли это?

– Если обстановка заставит Китай и Россию, точнее капиталы Китая и России, действовать совместно, если они осознают, что их выживание, их рынки сбыта, их транспортные магистрали, инфраструктурные проекты окажутся под угрозой вмешательства каких-то террористических группировок или военной дестабилизации, то в этом случае Китай и Россия на каком-то ограниченном манёвре могут действовать совместно и изображать солидарность и дружбу. Но это не может считаться подлинной дружбой, и к простым людям отношения не имеет.

Опыт Первой мировой и Второй мировой войн показывает, что перед тем, как они начинались, империалистические государства вели себя примерно так же, как сейчас, – они постоянно заключали друг с другом сделки, союзы, но в то же время за спиной друг у друга вели конкурентную борьбу против тех, с кем вчера целовались в засос. Сегодня происходит ровно то же самое. Поэтому я не думаю, что имеет смысл говорить о каком-то восстановлении советско-китайского сотрудничества. Русский и китаец братьями навек могли быть в Советском Союзе, когда КНР шла по пути социализма и это ни у кого не вызывало сомнений. Сегодня ситуация гораздо больше напоминает начало 20 века, она гораздо ближе к тому, что человечество на себе испытало.

– А если говорить про Россию и её внутреннюю политику, то какие исторические аналогии тут видите, насколько мы далеко ушли от 90-х?

– А мы и не выходили из состояния 90-х. Власть и собственность принадлежат тем же людям, которым они принадлежали в начале 90-х, просто они концентрируются, укрупняются, продолжается процесс монополизации.

И, конечно, это привносит некоторые изменения в нашу бытовую жизнь, в облик наших городов – появляются красивые супермаркеты, новые жилые кварталы на месте разобранных на части заводов. И кажется, будто 90-е в прошлом, их уже нет. Но мы продолжаем следовать тем же курсом и будем двигаться им до тех пор, пока конец всему этому празднику не положит экономический кризис, а он, на мой взгляд, не за горами.

И мы каждый день со страхом вместе с кучей банковских, экономических экспертов, со специалистами статистики из Росстата считаем приметы: совокупная задолженность по ипотеке, необеспеченная просроченная задолженность по потребительским кредитам, дикие раздутые балансы банков и Минфина, общий совокупный корпоративный долг страны и так далее.

Всё это продолжает пухнуть так же, как и увеличивается за 10 тыс. километров отсюда совокупная задолженность американцев и их капиталистов, немцев и их капиталистов, французов и их капиталистов…

И есть две полярные точки зрения, одна из них заключается в том, что пузырь этот будет надуваться вечно, и нужно успевать ухватить свой кусок, или же необходимо готовиться к тому моменту, когда праздник закончится. И нет признаков того, что в нашей внутренней политике, среди наших партий и движений, появились бы силы, которые осознают неизбежность этого драматического конца, а следовательно смуты и обострившегося классового состояния. В этом смысле мы продолжаем стагнировать, ничего к лучшему пока не меняется, увы.



Путин поблагодарил представителей партии «Единая Россия» за работу. Фото с сайта er.ru

– Тем не менее в народе растёт популярность таких фигур, как Ленин и Сталин?

– Да, это говорит о том, что среди простых людей и среди молодёжи в первую очередь всё больше тех, кто "просыпается", но пока в общем процентном соотношении это незначительные доли. И базы для объединения у этих людей пока нет, они не могут протянуть друг другу руки, не могут действовать коллективно, потому что любая борьба начинается с коллектива рабочего, коллектива трудового.

Хотя попытки такие предпринимаются – только вчера я встречался с группой ребят из Тюмени, они фактически "с нуля" вынуждены создавать профсоюзное движение, устраивать забастовки и вступать в жёсткую полемику с работодателем по поводу договоров. И они все молоды, все изучают теорию в марксистских кружках, но пока это первые робкие шаги, и большой вопрос – сколько есть времени у нас, чтобы эти шаги сделать и успеть сформировать какое-то подобие организационной структуры на базе этих марксистских кружков. Пока ещё всё очень печально.

– Если мы до сих пор находимся в 90-х, а народ всё больше "просыпается" и набирается гнева, то не значит ли это, что, как и тогда, в 90-е, власти будут вынуждены призвать к управлению страной людей, которые смогут стабилизировать ситуацию и создать иллюзию благополучия, условного "левого поворота"?

– Судя по последним спекуляциям, активному цитированию в прессе высказываний Шойгу и подобных ему, мне кажется, рассматривается немного другой сценарий. Кто такие власть предержащие? Это те, кто прямо причастен к антикоммунистическому перевороту, контрреволюции 1991 года, прямо приложил к этому руку. И конечно, роль, сыгранная в те дни такими людьми, как Собчак, Гавриил Попов, Ельцин и многие другие, она чудовищная, ужасная.

По большому счёту, на протяжении двух лет, по крайней мере, с 1989 по 1991 год, эти люди занимались в прямом смысле подрывной антиконституционной деятельностью. И должны были бы быть нейтрализованы аппаратом КГБ, но не были, потому что сам КГБ разложился и перешёл на их сторону.

Я почему об этом рассказываю? Потому что все те, кого условно наша демшиза называет силовиками, и все те, кто сегодня сплёлся с ненавидимыми ими якобы либералами в этой нашей системе многобашенной власти, все они состарились. Они уже далеко не молоды, у них уже выросли дети, и первое, что их сейчас интересует, это вопрос передачи власти и собственности по наследству. Их интересует один вопрос – вопрос транзита.

Тут талибы пожаловали, там у нас Украина с Белоруссией дымят, черт знает что будет с американцами, с рублём, с сырьевыми рынками, с нефтью, палладием, никелем, алюминием, медью и так далее.

Короче говоря, уверенности никакой, нервозности очень много. Их беспокоит, как передать власть по наследству не хуже, чем это было сделано в 1999 году. И для этого они, как мне кажется, из страха перед неизвестностью думают, что раз в 1999 году сработало с "военным-здоровенным", то и в этот раз можно найти какого-нибудь проверенного силовика.

И отсюда повышенное внимание прессы к тому, что говорит Сергей Кужугетович. Я совершенно не утверждаю, что это будет Сергей Кужугетович, но опять началось лихорадочное прощупывание кандидатур. Отчасти это делается, конечно, для того, чтобы эта истеричная тусовка экспертов кидалась из стороны в сторону и начинала обсуждать каждого следующего, гадать – "этот или не этот".

Но отчасти это является отражением истинных предпочтений обитателей кремлевского закулисья. И им хотелось бы, чтобы пришёл какой-то человек, который бы защитил их от поднимающегося народного гнева. В том, что этот гнев поднимается, мне кажется, сомнений нет ни у кого. Большая печаль, что этот гнев ничем не мотивирован, что этот гнев чёрный, которым, как на Украине, могут воспользоваться как либеральные фанатики, так и нацисты, фашисты, которых у нас тоже в избытке. Но им хотелось бы это как-то предотвратить, как-то обезопасить себя, и они ищут того, кто мог бы это сделать. Пока, как мне кажется, рано говорить о том, что появились по-настоящему серьёзные кандидаты, но то, что поиск ведётся, сценарии обсуждаются, – в этом я не сомневаюсь.

– И получим ли мы ответ после выборов? В целом, чего от них и после ожидаете – закручивания гаек, преследования несогласных?

– Ожидаю ошеломительную, удивительную победу "Единой России". Всё у них получится, всё у них будет хорошо. Единственная проблема, которая у них может возникнуть – выборы могут не признать европейцы или американцы. В этом случае будем примерять костюм термоса, запаивать все входы и выходы, изображать жизнь в изолированном от внешнего мира состоянии. Но я не думаю, что это по-настоящему возможно, поэтому выборы эти – абсолютно проходное, незначительное событие, отвлекаться на которое нет никакого смысла.

Если кому-то хочется, конечно, сходите, волеизъявитесь или поймайте за руку какого-нибудь фальсификатора. Если вам это интересно – пожалуйста, я не выступаю за бойкот выборов, я выступаю за огромный болт на все эти политические мероприятия до тех пор, пока мы не сможем по-настоящему выползти на политическую сцену с чем-то серьёзным.

Пока мы всего лишь статисты, наблюдатели, а следовательно, мне кажется, нужно отвернуться от этих картинок и красивых фантиков, от этого цирка и лохотрона, и просто сосредоточиться на хороших спортивных интеллектуальных тренировках. Для того, чтобы в момент, когда кризис приблизится, мы могли встретить его во всеоружии.