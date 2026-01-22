Залесский джаз «Дорога на Переславль»

Залесский джаз «Дорога на Переславль»

Исполнитель: Залесский джаз, Название: «Дорога на Переславль», Стиль: инструментальный джаз, Год: 2025

Казалось бы, что общего между негритянским джазом и дореволюционной музыкой русских аристократов? Но вибрафонист Владимир Голоухов способен стирать любые грани. Его сновидческий инструмент прокладывает дорогу на старинный русский город Переславль Залесский вместе с роялем Евгения Гречищева и контрабасом Дениса Шушукова. Все это очень котировалось в кабаре альтернативно-исторического Серебряного века, судя по фантасмагорическим винтажным афишам, которыми оформлен релиз инструментального СВ трио, вышедшего на лейбле ArtBeat Music.

Заглавная вещь «Дорога на Переславль» напоминает также и о саундтреке к фильму «Неисправимый лгун» с блистательным Георгием Вициным. Именно под такую музыку незадачливый парикмахер начинал каждый свой будний день, несясь навстречу незапланированным и нелепым приключениям. Примерно в таком же ключе выдержана и пьеса «Утро на кухне», ведь вместо завтрака герой Вицина тоже, как мы помним, знатно куролесил.

Инструментал «На цыпочках» вызывает в воображении картину: некто вкручивает лампочку, протягивая вверх руки из последних сил. Скрежет контрабаса будто знаменует собой сыплющуюся на голову бедолаги сверху штукатурку. Не менее игривые ассоциации может навевать «Аксенов-блюз». А вот «Мама» - это уже чистая элегическая нежность — и счастлива та родительница, которой такую красоту посвятили.

У каждого уважающего себя композитора должны быть свои «Времена года». Вот и «Залесский джаз» движется в том же направлении, но пока решил сосредоточится на промозглом межсезонье, предложив трехчастную «Сюиту «Осень»». Озорной «Сентябрь» сменяется дождливым «Октябрем», вибрафонные капли в котором физически ощутимы. «Ноябрь» же «Залесский джаз» встречает в некоем кабачке, где отнюдь не холодно, а томно и уютно, потому что много энергичного джаза и иных подручных согревающих средств. Эпилогом идет «Интермеццо», после которого слушателя пронзает мысль: «А почему так мало?!»  

