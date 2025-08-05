Девица «Танцы» (интернет-сингл)
Группа «Девица» мастерски сочетает в своем творчестве фолк, рок, авангард и электронику. Какое-то время коллектив знали преимущественно в их родном Екатеринбурге и окрестностях. Но в какой-то момент их материалом заинтересовалось руководство крупнейшего лейбла «Союз Мьюзик». Далее все завертелось очень быстро — цифровой альбом, синглы, к осени уже готовится винил.
Важной составляющей в песнях «Девицы» остается их танцевальная основа. В новом сингле «Танцы» это начало выходит на передний план. Не забываем, что в фольклоре, на котором вообще базируется все творчество группы, танец имел ритуальное значение, позволяя сбросить с себя все лишнее и открыть прямой канал в иное измерение. Поэтому, маскируясь под любовный заигрыш, песня «Танцы» на самом деле гораздо глубже. Электронная аранжировка в духе лучших екатеринбургских рок-команд дает песне метафизический простор, ну а финальный окрик «встать!» в стиле поздних альбомов Егора Летова дает понять, что цель достигнута, и ответ из потустороннего мира получен.
Комментарии читателей Оставить комментарий