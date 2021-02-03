Четырехдневная рабочая неделя — самоубийство для России?

Дмитрий Медведев в очередной раз забросил в публичное пространство свою излюбленную идею о внедрении четырехдневки в нашей стране

Жизнь вокруг так стремительно меняется, что в последние годы девальвировалось само понятие «рабочая неделя». Раньше все было просто и понятно: «Отработать тяжелую смену — отгорбатить с восьми до пяти». Теперь же в век развития интернет-технологий появилось много фрилансеров и самозанятых, которые трудятся по свободному графику.

К тому же «удаленку» многие успели вкусить еще задолго до «коронавирусного» 2020-го, когда она коснулась, так или иначе, практически всех. На этот режим вынужденно переходили те сотрудники, чьи работодатели не могли позволить себе арендовать офис или же у которых находящиеся в активе помещения для персонала захватывались рейдерами.

Как бы то ни было, именно на опыт пандемии ссылается Дмитрий Медведев, который прикипел сердцем к идее четырехдневной рабочей недели с 2019 года. Теперь зампред Совета безопасности России замечает, что локдаун внес новые краски в особенности построения рабочего дня наших соотечественников. Так что к идее четырехдневки, дескать, придется неизбежно возвращаться.

«Я не говорю о непрерывном цикле производства и так далее и о тех видах сервиса, которые все равно должны быть каждый день. Нет, я говорю о стандартном виде работы, - заявил Дмитрий Медведев. - Так вот, четырехдневка очевидно в ряде случаев дает определенные преимущества без всякой пандемии, поскольку создает для человека более эффективный режим распоряжения свободным временем, но при этом не должна падать производительность труда, не должны падать показатели выработки, не должны происходить какие-то другие проблемы. Если это удастся совместить, тогда эта идея сможет заработать более широко».

Заявления Медведева о четырехдневке неизменно вызывают оживленные обсуждения в кулуарах. Ну а как иначе — на работу у нас в России ходить не любят, а те, кто ощущает свою профессию как призвание, трудятся обычно без разделения дней на рабочие и выходные. Как бы то ни было, пробные шары запущены, и в ряде компаний в нашей стране в скором времени начнутся эксперименты по внедрению четырехчасовой рабочей недели. Ожидается, что эта мера позволит оптимизировать сотрудникам рабочий день, ведь многие из них волей-неволей растягивали на 8 часов то, что можно была легко сделать уже в первой половине дня.

Пандемия на деле показала, что удаленка благоприятно повлияла на деятельность многих научных сотрудников — особенно в сфере НИИ. Поэтому здесь будут нащупываться пути введения комбинированного формата работы, что позволит сотрудникам эффективнее работать по совместительству.

«Такой формат хорошо подходит сотрудникам НИИ, если не требуется проведение длительных экспериментов, в период самоизоляции хорошо зарекомендовал себя в финансовых организациях для сотрудников, не связанных с непосредственным общением с потребителями, - рассказал «Известиям» профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Цыганов. - Четырехдневная рабочая неделя также хорошо подойдет людям, имеющим дополнительную занятость, и позволит им легче и результативнее совмещать несколько дел без снижения общего уровня дохода».

Впрочем, головокружение от успехов тут совершенно преждевременно. Не забываем о катастрофической инфляции в нашей стране, которая в реальности составила в прошлом году, по мнению ряда экспертов, 12 %. Всему виной низкая производительность труда. Буквально накануне мы писали о том, что при внушительной занятости (в среднем порядка 1980 часов в неделю) Россия находится на 34-м месте в мире по производительности труда! А что начнется, если количество часов сократить еще?

Опять же, непонятно, как быть с зарабатыванием пенсии, с которой у нас в стране в последние годы и без того туго. «Если мы собираемся повышать пенсионные выплаты, но при этом тех, кто производит национальные продукты и зарабатывает деньги, переведем на четырехдневку, то, собственно, чем и как тогда мы будем кормить пенсионеров? Это первый вопрос, который возникает, - недоумевает в интервью «Свободной прессе» аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев. — Второе — национальные цели по темпам развития производства ВВП сразу же завалятся, собственно, как и все остальные задачи по развитию экономики. Я даже не знаю, как можно вообще обсуждать то, что с экономической точки зрения никак и ни с чем не состыкуется».

А член КПРФ Вячеслав Тетёкин своевременно напомнил об одной неприятной вещи — сокращение рабочих дней чаще всего автоматически подразумевает и урезание зарплаты: «Народ прекрасно понимает, что если он будет меньше работать, то, соответственно, будет и меньше получать. У нас же подавляющая масса населения еле сводит концы с концами, из последних сил, как говорится, удерживая нос над водой. А если их и без того нищенские доходы еще хотя бы чуть-чуть упадут, они начнут захлебываться и тонуть. Никто ведь не гарантирует того, что рабочая неделя сократится, а зарплата останется прежней. Не забывайте, что тот же Дмитрий Медведев предлагал отменить восьмичасовой рабочий день, так что сверхэксплуатация трудящихся продолжится».

Что же думают на этот счет сами трудящиеся? Согласно свежему опросу, примерно 70% респондентов уверены, что справятся со своими недельными рабочими обязанностями за 4 дня. Однако лишь 48% опрошенных готовы переходить на четырехдневку. Что же касается компаний, то 4% из них уже вводят четырехдневный формат — вероятно, в тестовом режиме. При этом такую возможность изначально обсуждали 13% предприятий, но 9% в итоге отказались от такого новшества.