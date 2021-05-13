Израиль против Палестины – война геронтократов у власти

14:18 13.05.2021

Если бы президент США Дональд Трамп не признал в начале декабря 2017 года Иерусалим столицей Израиля и не объявил бы о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, то у Израиля была бы возможность как-то славировать

Итак, в эту ночь, с 12 на 13 мая 2021 года противостояние между государством Израиль и палестинской автономией достигло такого накала, что уже нельзя сказать «дальше только война». Война собственно уже началась — сотни «Кассамов» пробуют на прочность «железный купол» израильской ПРО, израильские ВВС не стесняясь лупят по жилой застройке в секторе Газа. ­ Израиль официально заявил, что активизирует боевые действия против ХАМАС.

На текущий момент по сектору Газа наносят удары израильская авиация и БПЛА, также работает артиллерия.

В Хайфе еврейский погром — то есть сотни молодых, националистически настроенных евреев громят арабские лавки, в Ашкелоне «Кассамы» всё чаще попадают в жилые дома, в Газе ВВС ЦАХАЛа «снесли» 14-этажное здание, в Акко арабы линчевали местного начальника полиции, в городе Бат-Ям евреи толпой напали на мотоциклиста, посчитав что он араб — но он оказался таки евреем.

Резюмируя события нескольких последних дней, можно сказать, что Ближний Восток в очередной раз взорвался. Что же послужило причиной эскалации конфликта на этот раз?

Формальным поводом к началу беспорядков стало решение Верховного суда Израиля выселить пару десятков палестинцев из домов в квартале Шейх Джарра, которые, по документам, принадлежали евреям до 1948 года. МИД Израиля сейчас пытается назвать это «обычным спором по недвижимости».

Надо сказать, что это решение почти сразу отменил генеральный прокурор Восточного Иерусалима. Наверное, потому, что подавляющая часть населения Восточного Иерусалима — палестинцы. При этом большинство из них не является гражданами Израиля в силу дискриминационной политики последнего.

Поэтому на внезапно возникший «квартирный вопрос» наложилось решение председателя Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуда Аббаса отменить всеобщие выборы, назначенные на 22 мая — поскольку участие в них палестинцев из Восточного Иерусалима никем не гарантированно.

И вот тут нужно сменить ракурс и охват зрения. С точки зрения Большой Игры то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — это большой и пламенный привет от Донни Трампа «победившей» глобалистской геронтократии Байдена.

Потому что если бы президент США Дональд Трамп не признал в начале декабря 2017 года Иерусалим столицей Израиля и не объявил бы о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим — то у Израиля была бы возможность как-то славировать. А сейчас такой возможности просто нет, поскольку мировое сообщество, исключая США, не признаёт Иерусалим столицей Израиля, американское признание очень дорого стоит, и приходится ему соответствовать любой ценой.

Стало быть, Израиль категорически не может допустить участия в каких-либо выборах на территории своей столицы каких-либо неграждан.

С другой стороны, вашингтонский маятник симпатий на Ближнем Востоке с приходом администрации Байдена-Харрис качнулся в сторону Махмуда Абасса (которого Трамп откровенно не переваривал) как законного представителя угнетённого народа Палестины.

При этом решение Махмуд Абасса по отмене выборов стало одинаково неудобно и для израильских политиков, и для палестинских радикалов (с большой вероятностью ХАМАС должен был победить на этих выборах).

Опять же, в самом Израиле сейчас налицо политический кризис. Так называемый «Блок перемен», в который входят как представители откровенно левых партий МЕРЕЦ и «Авода», так и правые из «Ямины» и центристы из «Еш Аводы», по итогам внеочередных выборов в кнессет фактически готов сформировать правительство Израиля. Правительство «Блока перемен» сделает всё, чтобы отстранить Нетаньяху от власти. Отметим, что речь идёт о внеочередных выборах, состоявшихся 23 марта 2021 года — и это нужное уточнение, потому что внеочередные выборы в кнессет за последние два с половиной года проводились уже четыре (!) раза.

Как писали Ильф и Петров, Воронья Слободка была обречена запылать со всех концов. Так оно и произошло.

И всё бы ничего — но как показали дальнейшие события, израильские силовики то ли потеряли хватку, то ли наоборот решили обострить всё до крайности в пику тель-авивским политиканам.

Штурм главной мусульманской святыни в Иерусалиме – мечети Аль-Акса, да ещё посреди Рамадана, с применением резиновых пуль и светошумовых гранат и массовым разгоном молящихся мусульман — определённо в этом решении есть что-то очень-очень украинское.

Поэтому нет ничего странного, что тщательно маскируемая в последние годы околодемократическими процедурами взаимная ненависть взяла верх и массовые беспорядки де-факто переросли в очередную войну арабов и Израиля.

Благодаря началу войны 71-летний Нетаньяху на неопределённое время определённо остаётся у власти в Израиле. То же самое справедливо и для 86-летнего Махмуда Абасса и палестинской автономии. 78-летний Джо Байден также не остался без профита — теперь можно бороться за права угнетённых и прослыть миротворцем.

Что такое миротворчество по-американски, мы все очень хорошо знаем. Поэтому лично у меня очень плохие предчувствия относительно того, когда и как закончится данное противостояние.

Автор: Сергей Загатин