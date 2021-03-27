Самая горячая информация про Марко-Айленд. А вы знали?

фото pixbay

Марко Айленд самый большой из Десяти Тысяч островов Флориды, расположенный в Мексиканском заливе в юго-западной Флориде. 

По отношению к нему применяли такие эпитеты, как магический, мистический и заманчивый. Привлекательность тропического, обласканного солнцем белых песчаных пляжей и обычного, абсолютно неспешного ритма жизни всё время влечёт множество туристов на Марко Айленд. Солнечный свет, резвящиеся дельфины, и все виды водного спорта и веселья под солнцем ожидают их.

История

Историю Марко Айленда можно проследить, уйдя на 500 лет нашей эры назад. Тогда люди племени Калуза населяли остров, так же как и остальную юго-западную Флориду. Некое количество артефактов племени Калуза было обнаружено в 1896 антропологом Френком Гамильтоном Кушингом в рамках экспедиции Пеппера Херста. Самым занимательным артефактом исследования была деревянная фигурка кошки, которая на данный момент находится в Смитсоновском институте.

Когда в середине 1500 на остров прибыли Испанские исследователи, они назвали остров Ла Айла де Сан Маркос в честь Евангелия писца Святого Марка.
Раннее совершенствование острова началось с приездом Уильяма Томаса Коллиера и его семьи. В 1870 Коллиер основал деревню Марко, а уже в 1896 сын Коллиера «Капитан Билл» Коллиер открыл на острове отель, ныне известный как Олде Марко Инн.

Ловля моллюсков стала главной промышленностью на острове Марко и на Десяти Тысячах островов в начале 20-го века. Консервный завод Бёрнема начал работать неподалеку от пролива Каксамбас в 1903, и продолжал свою деятельность вплоть до 1929. Ещё один консервный завод Докси работал с 1911 по 1947.

Паромная переправа появилась на острове в 1912, люди переправлялись из Марко Айленда в Айлс оф Капри. Дорога на материке связывала паромную переправу с Ист Нэпплс. Маленькая часть этой дороги всё ещё существует на данный момент и известна как Бэйрфут Уильямс Роуд.

Бэррон Гифт Коллиер (за кем закрепилось название округа Коллиер и никак не связано с Уильямом Томасом Коллиером), приобрёл большой участок земли на Марко Айленде в 1922, а в 1927 он был зарегистрирован как Коллиер Сити. В 1957 Коллиер Сити был отменён.

Также в 27 году начала работать железная дорога Атлантик Кост Лайн после расширения маршрута из Форт Майерса и Нэплса. Просуществовала до 1944.
Значительное усовершенствование острова взяло начало в 1960-х, и благодаря ему теперь он стал туристическим объектом. Братья Макл из Делтона Корпорейшн привели его к улучшению после покупки обширных земельных участков за 7 миллионов долларов. И как результат мост СС. Джолли был открыт для движения в 1969.
Марко Айленд перезарегистрирован в качестве города 28 августа 1997.

Развлечения

• Южный Марко Бич. Южный пляж Марко Айленда один из единственных двух общественных пляжей на Марко Айленде. Там тише, чем на другом пляже, и он идеален для семей, кто хочет расслабиться, поискать ракушки, или понаблюдать за дельфинами, играющими в море. На пляже действует несколько услуг, включая плату за парковку, также как уборные и мощёные дорожки к пляжу.
• Мыс Романо. Мыс Романо это мыс в южной оконечности Марко Айленда. Главная особенность группа причудливых зданий на морской мели. Здания были построены в качестве домов отдыха в 1980 производителем масла в отставке. Дома были сбиты штормами в течение лет, включая ураган Вилму, который смыл некоторые с береговой линии.
Сейчас они заброшены и их можно увидеть только с лодки.
• Исторический музей Марко Айленда. Это музей, посвящённый истории и развитию Марко Айленда, включая выставки, связанные с индейцами Калуза. В музее есть целая комната, обставленная в духе деревни Калуза и предоставляющая посетителям возможность окунуться в ежедневную жизнь этой исчезнувшей цивилизации.
• Принцесса Марко Айленда. Это красивая, 90-футов в длину яхта, на которой проводятся ежедневные живописные круизы. Туры на борту Принцессы Марко начинаются в Роуз Марина. Гости могут выбрать круизный ланч в фуршетном стиле. Полное воссоединение с природой и приятное историческое повествование капитана, а также дополнительный ужин после заката.

Как добраться?

Есть три международных аэропорта, расположенных в непосредственной близости к Марко Айленд. Но самый близкий из них, это Международный аэропорт Юго-Западной Флориды в Форт Майерс, откуда выезжают 99 процентов всех путешественников. Находится он на расстоянии 47 миль, в то время как два других находятся в 100 милях.
Выезд на межштатную автомагистраль 75 к югу на выезд 101. После этого перейти на шоссе 051 на юг к Марко Айленд, где 951 сворачивает на Бульвар Коллиер. Отель находится справа.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Владимир Путин
Принят закон, позволяющий Путину претендовать на два президентских срока
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
Москва нашла союзника, больше похожего на хозяина
На каком «Спутнике» Путин улетел от коронавируса
Избранное
Кинопремьера «Серебряные коньки»: путь к сердцу капиталиста лежит через его карман
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов бойкотом «голубых огоньков»
«Советская Армия была готова выполнить любой приказ по сохранению Советского Союза. Но такого приказа не поступило»
Ботфорты женские: как выбрать и с чем носить
Марсоход Perseverance прислал первую 360-градусную панораму Марса
8 способов организовать домашний офис
«Это в старых, настоящих революциях на власть претендовала контрэлита, сама создающая свою силу во внеэлитном пространстве. В сегодняшних имитациях все массовки на улицах организуются во властных кабинетах»
Армия сделала из Александра Зацепина великого композитора
Manimal «Purgatorio»
«А вот куплеты мутантские!» Десять лучших музыкальных альбомов 2020 года
«Сегодняшний "крестовый поход" группы священства против советского прошлого, против Красной России – это откровенная помощь врагам»