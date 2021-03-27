Самая горячая информация про Марко-Айленд. А вы знали?

19:19 27.03.2021

Марко Айленд самый большой из Десяти Тысяч островов Флориды, расположенный в Мексиканском заливе в юго-западной Флориде.

По отношению к нему применяли такие эпитеты, как магический, мистический и заманчивый. Привлекательность тропического, обласканного солнцем белых песчаных пляжей и обычного, абсолютно неспешного ритма жизни всё время влечёт множество туристов на Марко Айленд. Солнечный свет, резвящиеся дельфины, и все виды водного спорта и веселья под солнцем ожидают их.

История

Историю Марко Айленда можно проследить, уйдя на 500 лет нашей эры назад. Тогда люди племени Калуза населяли остров, так же как и остальную юго-западную Флориду. Некое количество артефактов племени Калуза было обнаружено в 1896 антропологом Френком Гамильтоном Кушингом в рамках экспедиции Пеппера Херста. Самым занимательным артефактом исследования была деревянная фигурка кошки, которая на данный момент находится в Смитсоновском институте.

Когда в середине 1500 на остров прибыли Испанские исследователи, они назвали остров Ла Айла де Сан Маркос в честь Евангелия писца Святого Марка.

Раннее совершенствование острова началось с приездом Уильяма Томаса Коллиера и его семьи. В 1870 Коллиер основал деревню Марко, а уже в 1896 сын Коллиера «Капитан Билл» Коллиер открыл на острове отель, ныне известный как Олде Марко Инн.

Ловля моллюсков стала главной промышленностью на острове Марко и на Десяти Тысячах островов в начале 20-го века. Консервный завод Бёрнема начал работать неподалеку от пролива Каксамбас в 1903, и продолжал свою деятельность вплоть до 1929. Ещё один консервный завод Докси работал с 1911 по 1947.

Паромная переправа появилась на острове в 1912, люди переправлялись из Марко Айленда в Айлс оф Капри. Дорога на материке связывала паромную переправу с Ист Нэпплс. Маленькая часть этой дороги всё ещё существует на данный момент и известна как Бэйрфут Уильямс Роуд.

Бэррон Гифт Коллиер (за кем закрепилось название округа Коллиер и никак не связано с Уильямом Томасом Коллиером), приобрёл большой участок земли на Марко Айленде в 1922, а в 1927 он был зарегистрирован как Коллиер Сити. В 1957 Коллиер Сити был отменён.

Также в 27 году начала работать железная дорога Атлантик Кост Лайн после расширения маршрута из Форт Майерса и Нэплса. Просуществовала до 1944.

Значительное усовершенствование острова взяло начало в 1960-х, и благодаря ему теперь он стал туристическим объектом. Братья Макл из Делтона Корпорейшн привели его к улучшению после покупки обширных земельных участков за 7 миллионов долларов. И как результат мост СС. Джолли был открыт для движения в 1969.

Марко Айленд перезарегистрирован в качестве города 28 августа 1997.

Развлечения

• Южный Марко Бич. Южный пляж Марко Айленда один из единственных двух общественных пляжей на Марко Айленде. Там тише, чем на другом пляже, и он идеален для семей, кто хочет расслабиться, поискать ракушки, или понаблюдать за дельфинами, играющими в море. На пляже действует несколько услуг, включая плату за парковку, также как уборные и мощёные дорожки к пляжу.

• Мыс Романо. Мыс Романо это мыс в южной оконечности Марко Айленда. Главная особенность группа причудливых зданий на морской мели. Здания были построены в качестве домов отдыха в 1980 производителем масла в отставке. Дома были сбиты штормами в течение лет, включая ураган Вилму, который смыл некоторые с береговой линии.

Сейчас они заброшены и их можно увидеть только с лодки.

• Исторический музей Марко Айленда. Это музей, посвящённый истории и развитию Марко Айленда, включая выставки, связанные с индейцами Калуза. В музее есть целая комната, обставленная в духе деревни Калуза и предоставляющая посетителям возможность окунуться в ежедневную жизнь этой исчезнувшей цивилизации.

• Принцесса Марко Айленда. Это красивая, 90-футов в длину яхта, на которой проводятся ежедневные живописные круизы. Туры на борту Принцессы Марко начинаются в Роуз Марина. Гости могут выбрать круизный ланч в фуршетном стиле. Полное воссоединение с природой и приятное историческое повествование капитана, а также дополнительный ужин после заката.

Как добраться?

Есть три международных аэропорта, расположенных в непосредственной близости к Марко Айленд. Но самый близкий из них, это Международный аэропорт Юго-Западной Флориды в Форт Майерс, откуда выезжают 99 процентов всех путешественников. Находится он на расстоянии 47 миль, в то время как два других находятся в 100 милях.

Выезд на межштатную автомагистраль 75 к югу на выезд 101. После этого перейти на шоссе 051 на юг к Марко Айленд, где 951 сворачивает на Бульвар Коллиер. Отель находится справа.

