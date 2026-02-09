Исполнитель: Смех, Название: «Жесткая неделька», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Наделение дней недели особым смыслом — тема давняя и очень благодатная. Ведь каждый из них, согласно Книге Бытия, освящен творческой силой Бога и позже был посвящен в Православии каким-нибудь святым или праздникам. Но человеку все свойственно превращать в мусор и смешивать с грязью. Из всех дней недели обыватель чаще всего выделяет пятницу как возможность оторваться на полную катушку посте тяжелых трудовых будней и понедельник как полную противоположность ей.

Исходя из этого строится и новый концептуальный альбом истринской панк-группы «Смех» «Жесткая неделька». Каждая песня здесь посвящена определенному дню недели, а между ними расположены прозаические скетчи, поясняющие, как герой дошел до жизни такой. Из стихотворного «Интро» мы узнаем, что в жизни счастья нет, поэтому приходится с лихорадочным блеском в глазах компенсировать это лошадиными дозами алкоголя. Понятно, почему альбом начинается не понедельника, а с «Пятницы». Под беззаботный стрит-панк Сергей «Чупэ» Метель поет о перспективе выпить пива вечером, как основной мотивации пережить этот рабочий день.

Как видим, все начинается вполне невинно, но уже в следующей песне «Суббота» начинается лютый угар в панк-метале, воспроизводящий атмосферу отвязного концерта. Понятно, что одними клубными забавами музыканты не ограничиваются — и посте афтепати отправляются уже кому-то на квартиру на тусу для своих. Так проходит «Воскресенье» - в жестоком панк-хардкоре.

Расплата за излишества оказывается страшной. В «Понедельник» герой уже, конечно, не способен идти на работу и шлет проклятья всем тем, кому не так же плохо, как ему. «Вторник» - сплошной сгусток боли и страдания. В «Среду» наступает перелом ситуации, потому что герою без его ведома поставили какую-то экстремальную клизму, и он потихоньку очухивается. Но уже в «Четверг» выясняется, что он уволен и, толком не добившись от «Алисы», что делать в такой ситуации, идет бить морду бывшему начальнику. Стихотворное «Аутро» закольцовывается с «Интро», только есть ощущение, что все «подвиги» вынужденно остались в прошлом…

P.S. Не пытайтесь в это повторить ни а каких условиях — не стоит оно того!