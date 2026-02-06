Зачем России афганские мигранты?

Афганистан — это бедная страна, основную часть населения которой составляют радикальные исламисты, многие из которых к тому же зарабатывают на жизнь производством наркотиков. Разве у нас и без этого мало проблем с мигрантами, чтобы создавать себе новые?

На днях посол Исламского Эмирата Афганистан в России Гуль Хасан сделал в СМИ шокирующее многих заявление – Москва и Кабул ведут переговоры по вопросу привлечения афганских трудовых мигрантов в Россию. При этом представитель движения «Талибан»*, которое только недавно выписали из списка террористических организаций, добавил, что «есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов».

Учитывая миграционную политику России и практику привлечения мигрантов из самых разных стран (в том числе и очень неблагополучных, прямо скажем), особых сомнений в том, что «есть основания рассчитывать на положительный результат», действительно нет.

Однако возникает главный вопрос: зачем России трудовые мигранты из Афганистана? Какая может быть трудовая квалификация у афганских мигрантов? Лучшего знатока шариата? Или лучшего фермера, производящего всем известные нелегальные вещества? Таких «специалистов» там действительно достаточно. Иронично, но в ноябре 2025 года в Афганистане уже заявляли, что с властями РФ обсуждается вариант с привлечением афганских мигрантов как раз в сельском хозяйстве. Вот уж так «ценным опытом» эти «специалисты» с нами поделятся!

Кроме того, не стоит забывать, что вместе с трудолюбивыми сборщиками опийного мака… То есть, прошу прощения, хлопка, в Россию могут приехать люди с боевым опытом в Сирии или «идейные бойцы ислама» из военно-тренировочных лагерей «Талибана», а также выходцы из уйгурских районов Китая и Пакистана (поскольку получают паспорт Афганистана не только этнические афганцы, но и самые разные люди, имеющие весьма опосредованное отношение к Кабулу). И проверить биографию этих людей будет весьма проблематично.

Масштабы и темпы исламизации ускоряются?



«Видимо, масштабы и темпы исламизации русского и других коренных народов России не устраивают тех, кто проводит переформатирование РФ. Им нужно быстрее и больше. Лично я считаю происходящее как самую настоящую диверсию и подрыв самой основы государственности России. Ответ за подобные действия, несомненно, держать придется. Вопрос — когда и в какой степени. В любом случае нашествие абсолютно чуждых и зачастую враждебных пришельцев в европейскую часть РФ, на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток может существенно осложнить криминогенную обстановку. Лично я ничего хорошего от подобных процессов не жду», – так прокомментировал новость о возможном привлечении мигрантов из Афганистана военкор Юрий Котенок.

Действительно, привлечение «ценных квалифицированных специалистов» из Афганистана грозит целым рядом негативных последствий.

Во-первых, Афганистан — это самое исламистское государство в мире. В материале «Поворот не туда: как связана миграционная политика с ростом сексуального насилия и преступности со стороны мигрантов» автор сих строк уже рассказывал, что за «традиционные ценности» отстаивает «Талибан».

Двадцатого июля 2022 года Миссия ООН по содействию Афганистану опубликовала доклад о ситуации с правами человека в Афганистане на протяжении 10 месяцев после прихода к власти талибов. В нем, в частности, упоминался закон от 23 марта 2022 года о запрете женщинам и девочкам получать образование – Афганистан является единственной страной в мире, где в настоящее время действует запрет на образование по гендерному признаку.

В 2024 году пресс-секретарь Афганистана Забиулла Моджахед (говорящая фамилия) сообщил, что верховный лидер страны и глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада утвердил регламент проектирования окон домов так, чтобы в них нельзя было увидеть женщин, а позднее «Талибан» запретил женщинам выходить на улицу и в целом появляться на публике с непокрытым лицом. Также в Афганистане вернули практику публичной порки и забивания камнями насмерть женщин за измену, назвав возвращение таких наказаний «частью борьбы против Запада». Кроме того, в Афганистане разрешены сексуальные отношения и браки с детьми. (!)

Появление в России большого количества мигрантов из Афганистана говорит о том, что кто-то из высшего руководства хочет, чтобы темпы исламизации нашей страны ускорились.

Еще одна сопутствующая проблема — ухудшение криминогенной обстановки и случаев сексуального насилия. Не стоит забывать, что сексуальное насилие в политическом исламе используется для нагнетания ужаса среди «неверных». А учитывая афганскую культуру и местное воспитание, несложно догадаться, как приезжие будут относиться к русским женщинам.

Афганистан и производство наркотиков



Во-вторых, не стоит забывать о том, что Афганистан — это наркобизнес. И привлечение «ценных специалистов» из этой страны, известной своими опиумными фермами, грозит тем, что ситуация с наркоторговлей в России серьезным образом ухудшится.

Формально талибы заявили, что Афганистан больше не будет производить опий, и даже издали указ, вводящий «строгий запрет» на выращивание опийного мака, а также использование «всех видов запрещенных наркотиков» и торговлю ими 3 апреля 2022 года.

Ирония в том, что, как отмечает Николай Плотников в своей работе «Афганистан: героиновая империя», опубликованной в 2018 году, до 85% территорий Афганистана, где выращивали опийный мак, находилась под контролем талибов. Но, придя к власти, они вдруг говорят, что Афганистан больше не будет производить наркотики. Верим?

Согласно докладу Международного комитета по контролю над наркотиками за 2022 год, Афганистан оставался крупнейшим источником незаконного опия в мире, в 2021 году на его долю пришлось 86% мирового объема производства этого наркотика. Опий афганского производства продолжал поступать на рынки соседних стран и стран Африки, Европы, Ближнего Востока и Южной Азии и в меньшем объеме на рынки Северной Америки и Океании.

Согласно вышедшей 1 ноября 2022 года публикации УНП ООН Opium cultivation in Afghanistan: latest findings and emerging threats («Культивирование опия в Афганистане: последние данные и новые угрозы»), в 2022 году незаконное культивирование опия в Афганистане увеличилось на 32% по сравнению с предыдущим годом и достигло 233 тыс. га. Таким образом, в 2022 году зафиксирован третий по величине показатель площади культивирования опия с момента начала мониторинга в 1994 году.

Производство опиатов представляет собой важнейший вид незаконной экономической деятельности в Афганистане, и его объем в стоимостном выражении, по оценкам УНП ООН, составил в 2021 году от 1,8 до 2,7 млрд долл. Общая стоимость опиатов составляла около 14% ВВП страны, превосходя стоимость официально зарегистрированного законного экспорта товаров и услуг.

В 2024 году площадь незаконного культивирования мака в Афганистане, по данным Международного комитета по контролю над наркотиками, серьезно сократилась. Также сократилось количество героина, находящегося в незаконном обороте во всем мире.

Однако в то же время объем изготовления метамфетамина в Афганистане продолжил расти, о чем свидетельствует увеличение количества изъятий этого вещества в соседних странах Центральной Азии, в Юго-Западной Азии и в Турции.

Учитывая, что «фермеры», выращивающие всем известные культуры, сейчас находятся в несколько затруднительном положении, афганцы вдруг захотели отправить этих «ценных специалистов» в Россию, в сельское хозяйство.

И вновь возникает вопрос: зачем России такие «ценные специалисты»?

Афганистан — это бедная страна, основную часть населения которой составляют радикальные исламисты, многие из которых к тому же зарабатывают на жизнь производством наркотиков. Разве у нас и без этого мало проблем с мигрантами, чтобы создавать себе новые?

* Находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России Верховный суд 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения.