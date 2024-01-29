Е2 Знакомы «РокДэнс» (интернет)

Е2 Знакомы «РокДэнс» (интернет)

Исполнитель: Е2 Знакомы, Название: «РокДэнс», Стиль: дископанк, Год: 2023

Группа «Е2 Знакомы» на время отказалась от шахматных реалий в позиционировании нового сингла. На передний план здесь уже вышло прямое значение названия команды. Не правда ли, стандартная ситуация, когжа где-нибудь на дискотеке внезапно сближаются малознакомые друг другу люди? Чем это кончится, всегда непредсказуемо. Чаще всего ничего серьезного не получается, и для кого-то это может служить источником легкой грусти или даже трагедии.

Однако «Е2 Знакомы» намного глубже постигли суть танцполов. Иначе бы не написали крепкий панк-роковый дискохит, с которым хоть сейчас в пабы с легкой на подъем неформальной публикой. В тексте песни изначально предложено не питать иллюзий и не пытаться строить долгосрочных отношений. «Прости и отпусти, давно пора все сжечь мосты». Благодаря такому легкому отношению к жизни герои получают долгожданную перезагрузку и способность видеть дальнейшие перспективы. Песня не давит на уши, а финальный тяжелый рифф звучит очень многообещающе.

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