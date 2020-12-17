Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»

Павел Салин: «Все мероприятия последних лет с участием Владимира Путина можно использовать, как детскую головоломку “найди 10 отличий”, на них заявляются абсолютно одинаковые тезисы. Есть типовые вопросы, и на них звучат типовые ответы»

Владимир Путин выступил на ежегодной пресс-конференции, в этом году она прошла в привычном для 2020 года онлайн-формате: президент отвечал на вопросы из Ново-Огорево, а журналисты остались в студиях своих городов. В остальном мероприятие мало отличалось от предыдущих “Прямых линий” и больших пресс-конференций, задавались вопросы из регионов, от кремлевского пула и иностранных журналистов.

Главной темой на повестке дня ожидаемо стало здравоохранение, борьба с ковидом и социальная помощь населению в период коронакризиса. В начале конференции Путин озвучил цифры, судя по которым, количество специалистов и коек в больницах растет, а выплаты существенно поднимают авторитет и финансовое благополучие врачей.

Хотя уже вскоре картина общего благополучия была нарушена сообщениями о многочисленных обиженных из регионов, которые не видели выплаты как минимум 4 месяца, а некоторые и больше, проблемы президент решал в своем супергеройском стиле с помощью ручного управления, медперсонал в Качканаре получил деньги еще до окончания пресс-конференции.

Про растущую бедность населения Путин сказал, что, может быть, люди не чувствуют это на себе - но зарплаты то растут. “Реальная заработная плата на 1,5% выросла, - сказал Путин. - Но падение реальных доходов 3%”.

“К 2030 уйти с 13,5% до 6% населения, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума”, - ответил Путин по поводу плана действий по борьбе с бедностью.

Задавались вопросы про качество образования, и не станет ли онлайн-формат постоянной практикой, Путин еще раз сказал, что нет, не станет, хотя у такой формы обучения есть масса плюсов и она будет все же развиваться и получит продолжение в постковидное время. Вопрос от школьника развеял сомнения насчет будущего онлайн образования - мальчик попросил президента о дистанционке, как говорится, “по просьбам учащихся”.

Президент Путин пояснил, почему до сих пор не поставил прививку от коронавируса.

“Для таких, как я, вакцины пока нет”, - признал президент, ссылаясь на свой возраст.

Тем не менее, когда его спросили, будет ли он выдвигаться в 2024 году, отрицать такой возможности Путин не стал.

У президента спросили и про заморозку цен на “социально значимые продукты”: “Рост бедности, безработица, падение покупательной способности, цены растут, смертность растет. Цены в принципе ползут вверх с августа, почему об этом заговорили только в декабре? Так плохо, как сейчас, не было никогда”.

Путин ответил, что так плохо было в 2000 году, то есть до его прихода, а потом все улучшилось, и если бы не коронавирус, то мы сейчас бы… А вот, действительно, что? Проблема с продовольствием возникла из-за того, что “рыночники” недоглядели, но о госрегулировании и смене курса даже намека не последовало.

“Рекордный урожай, а хлеб растет в цене, макароны растут в цене - с какой стати? Сахар - поддерживали своих производителей, на 75% рост цен, потому что на мировых рынках выросла цена, на внешнем рынке больше цена, и внутренний рынок начали подтаскивать к мировым ценам. Главное - чтобы не пережали своими мерами, но вовремя не среагировали рыночными методами”, - констатировал глава государства.

Индексации работающим пенсионерам пока не будет, ответил президент на вопрос корреспонденту “Молодого ленинца”, и тут же в стиле “а было и хуже” заметил, что в Советском Союзе работающим пенсионерам не платили пенсию вообще. Может быть, это потому, что у людей не было необходимости массово работать, получая пенсию?

Как всегда президент хвастался новейшим вооружением, которого нет ни у кого в мире, при этом указав на то, что наш военный бюджет всего 46 млрд против 770 млрд в США (и как это нам удается иметь новейшее вооружение, которого ни у кого в мире больше нет?).

Еще раз подчеркнул, что никто не собирался убивать Навального, высказался по громким преследованиям - Фургала, Сафронова - в духе “суд разберется”.

Были и личные вопросы. Так, иностранный журналист напомнил Путину, что тот обещал раскрыть секрет семейного счастья. Разведенный Путин сказал: “Секрет - это любовь, и это не секрет”.



Стоп-кадры из видеотрансляции

О том, что было сказано и о чем все молчали, мы поговорили с политологом Павлом Салиным.

- Началась пресс-конференция с вопросов из проблемного края - Дальний Восток отметился протестами в этом году, - но, как ни странно, первый вопрос из Владивостока был: “Что хорошего было в этом году”? Но все же к теме протестов подошли позже, очень осторожно - про Фургала Владимир Путин сказал, что он ему в принципе нравился, что это не политическое преследование, а уголовное. Закономерно?

- Все мероприятия последних лет с участием Владимира Путина можно использовать, как детскую головоломку “найди 10 отличий”, то есть на них заявляются абсолютно одинаковые тезисы. Есть типовые вопросы, и на них звучат типовые ответы, просто чередуется лексика и аргументация. То есть когда возникают вопросы по поводу правоохранительной системы или чиновника, или общественного деятеля или журналиста, всегда ответ один, который можно подвести под общий знаменатель “Суд разберется”.

Невинных у нас не преследуют, суд разберется. А все остальное - это уже вариации. Ответ про Фургала - это вариация этого тезиса, который звучит не первый и не второй год, потому что по сути это ничего не меняет. Ничего нового нет.

- Много было сказано про Навального, и вопрос был задан на эту тему не один, а вот про Платошкина, который тоже оппозиционную точку зрения отстаивает и преследуется сейчас, кто-то считает, что совершенно беспочвенно, вообще ни одного вопроса. Как же так?

- Тут тоже не стоит удивляться, потому что вес Платошкина в медийной среде, и во вторую очередь на улице несопоставим с весом Навального. Эта ситуация вокруг Навального и вокруг Платошкина четко отражает вот этот тезис, что у левых политиков по большому счету медийной поддержки и базы не было, нет и вряд ли будет.

Медийной поддержкой всегда будут пользоваться либеральные оппозиционеры, а левые, если хотят иметь выход на широкие медиа, то должны так или иначе как-то выстраивать коммуникацию с либералами. Медийный ресурс - это не конек левых сил в России.

- То есть сам президент и добавляет медийности Навальному, а с непопулярными левыми себя не ассоциирует даже в плане антагониста?

- Навальный не только медийная личность, у него есть сетка по регионам, хоть и жестко под него выстроенная. Но, извините, у Платошкина нет региональной сетки, ну, а во-вторых, он не пользуется такой медийной поддержкой. Если провести соцопрос, то у Платошкина узнаваемость на порядок, если не на два порядка меньше, чем у Навального. Несопоставимы фигуры Платошкина и Навального ни с точки зрения влияния на политически активные слои населения, ни даже с точки зрения организационные.

- И тем не менее за призывы на баррикады судят именно Платошкина, а Навального никто даже “не собирался убивать”.

- Справедливо было бы задать Путину вопрос про фигурантов дела “Нового величия” и прочее. Наряду с Платошкиным.

- Возвращаясь к темам, все же озвученным на пресс-конференции, довольно бодро Путин отчитался, как мы побеждаем пандемию, как растет количество коек (вопреки информации из регионов), переквалификации врачей и тех самых выплат, по словам президента, все более чем хорошо. Но тут же выявлен был изъян в системе на примере Качканара, и быстро за время пресс-конференции проблему с выплатами медикам там решили. Демонстрация ручного управления? И если все было так просто, что решилось за 4 часа, то почему не могли решить за 4 месяца?

- Это подтверждение, да, ручного управления, все эти фокусы ничем не отличаются от предыдущих подобных мероприятий, только выглядит менее убедительно, чем несколько лет назад. И так же уныло, как год и два года назад. И гораздо более уныло, чем пять и тем более десять лет назад.

Да, это такое мероприятие, особенно “Прямая линия”, с которой и была совмещена пресс-конференция, это еще и способ продемонстрировать эффективность ручного управления. Что если где-то не справляется система, всегда на выручку может прийти президент.

Ничего принципиально нового в этом мероприятии не было, кроме одного момента, который специально оставили на конец - это новогодний подарок семьям с детьми до семи лет, пять тысяч рублей. Это внесло определенный элемент свежести. То, что от власти ожидали по осени, когда началась вторая волна, она половинчато и только сейчас выполняет.



Стоп-кадры из видеотрансляции

- В основном все выступающие были довольно комплементарны к президенту и даже Шнуров, но вот от кого было неожиданно услышать грубые слова, так это от Колесникова, кажется, довольно приближенного к президенту журналиста из кремлевского пула. Он спросил, не боится ли Путин стать “хромой уткой”, обвинил его в жестоком отношении с Конституцией и задал вопрос - в итоге собирается ли Путин идти на выборы в 2024 году. Путин сказал, что подумает, то есть он не сказал “нет”, а значит “да”?

- Понимаете, господин Колесников, он как “засланный казачок” в либеральном пуле отыграл свою роль. Когда речь идет о Владимире Путине, как о “хромой утке”, то что сейчас активно обсуждается в телеграм-каналах, в политическом классе, то речь идет о 2021 годе. А господин Колесников своим вопросом сместил фокус временной в ту сторону, которую нужно власти и Владимиру Путину. То есть, с одной стороны, про “хромую утку”, а с другой стороны - вопрос прозвучал в контексте 2024 года.

Хотя вообще-то политический класс, когда задается вопросом о “хромой утке”, то делается это в контексте сегодняшнего дня или ближайшего времени 2021 года. Так что вопрос господина Колесникова на фоне остального благолепия мог по форме показаться резким, но по сути, он фактически сыграл на стороне власти, сместив временной фокус на три года вперед.

- Про новые партии был задан вопрос, не стоит ли титанам власти подвинуться на олимпе власти своем, на что Путин ответил, как решит народ, но особо отметил, что традиционные - они все патриотически настроены - а про новые такого не сказал, ничего комплементарного, мол, система позволяет им выбираться, но какого-то благословения новичкам не было?

- К вопросу новых партий Путин относится достаточно равнодушно, здесь он все передоверил Администрации президента. В АП четких планов нет, потому что она ждет установок от Владимира Путина по транзиту политсистемы, который будет в начале следующего года, под это будут подверстываться и сроки парламентской кампании, и ее формат. Но это не масштаб Владимира Путина, будут новые люди условно в парламенте или не будут - это компетенция Администрации президента, а Владимир Путин с точки зрения партийной системы в поле внимания держит только “Единую Россию”, и по ней дает установки.

- Что можно сказать про высказывания о ближайшем зарубежье? Были вопросы и про Украину, без прежнего накала, про Карабах, про белорусов - президент сказал, что им нужно набраться терпения, подождать, что финансирование протеста и информационная поддержка идет извне, тем самым он все-таки поддержал Лукашенко, пояснил позицию России?

- У власти такая позиция, как у средневековых феодалов, которые друг с другом конкурируют - что воевать с одним из них и даже убить одного феодала может только другой феодал, это называется доблестью. А если другого феодала убивает простолюдин, то это преступление, поэтому российские власти пытались и пытаются давить на Лукашенко, в связи с тем, чтобы он сдал свои позиции, но это давление происходит исключительно на межгосударственном уровне, никакого вмешательства улицы российские власти не допустят. Если другого феодала убьет “чернь”, то создаст опасный прецедент. Поэтому для российских властей это недопустимо, особенно, если учитывать, как они обожглись в июле-августе с “вагнеровцами-туристами”, когда они пытались на этом сыграть, а в итоге ситуация вышла из под контроля, а точнее, даже не удалось поставить ее под контроль. Это стало хорошим уроком, и улица для российской власти крайне неприемлема. И даже если давление оказывается на раздражающий режим, как режим Лукашенко, это все равно неприемлемо.

- Насчет дальнего зарубежья Путин довольно грозно ответил BBC. Как всегда, сел на международного конька, расписал, в чем Запад не прав по выходу из СНВ, и что именно США развязывают новую холодную войну и гонку вооружений. Тут как всегда, все на уровне, отца нации?

- Вообще-то первый раз этот тезис был заявлен еще в феврале 2007 года во время Мюнхенской речи, а потом он шлифовался, видоизменялся, но с 2015 года он чуть ли не слово в слово повторяет на всех подобных мероприятиях одно и то же.