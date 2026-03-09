Александр Ф. Скляр воспел современного русского героя на 40-летии группы «Ва-Банкъ»

Концерт в честь 40-летия группы «Ва-Банкъ» состоялся в ДК имени Горбунова 6 марта 2026 года

Многие полюбили группу «Ва-Банкъ» за тяжелое хардкоровое звучание, но продолжался этот период недолго. Устроив несколько культовых фестивалей «Учитесь плавать!» в той же легендарной «Горбушке» и выпустив зубодробительный альбом «Так Nado!!» Александр Ф. Скляр со своими музыкантами начал потихоньку отходить от экстремального саунда. В альбоме 1997 года «Домой!!» уже наблюдались остатки этой эстетики, а потом для «Ва-Банка» настала череда сплошных экспериментов, а в рамках хардкора было уже тесно.

И вот настал момент, когда Александр Ф. Скляр вновь явно соскучился по тяжелому звучанию. В преддверии концерта появилась тяжелая песня «Максималист», которая, как известно, так и не обрела в 80-90е своего студийного воплощения. А первая половина юбилейного концерта «Ва-Банка» в «Горбушке» развивалась по сценариям фестивалей «Учитесь плавать!» На сцене А.Ф. Скляр сотоварищи появились под до боли знакомые, но уже лет 30 не звучавшие вживую металлические риффы «Кудрявой» - хулиганской кавер-версии «Песни о встречном» Дмитрия Шостаковивича.

Передав привет от московской группы «Ва=Банкъ», ее лидер продолжал неумолимо раскручивать маховик машины времени назад. Помимо обещанного «Максималиста», были сыграны такие архивные нетленки, как «Жизнь на колесах», «На даче» и «Девочка». Причем, если «На даче» звучала так же грузно, но с редакциями в тексте («захватим вино и пачули» вместо «двух ящиков» чего-то), то «Девочка» вообще была сыграна даже не в акустической версии с альбома «На кухне» (1992), а еще в самом первом варианте с дебютного финского диска «Va-Bank» - с длинной припанкованной инструментальной кодой.

Все это «Ва-Банкъ» осуществил силами своего нынешнего состава — без привлечения бывших участников, которые в качестве почетных гостей наблюдались в зале. Среди них можно было увидеть, например, гитариста Михаила Кассирова, басиста Алика Исмагилова и барабанщика Андрея Белизова. Тем не менее, специальные гости на сцене тоже бчбе группы совместно записали во времена «Учитесь Плавать». Впрочем, на юбилейном концерте она так и не прозвучала, зато была сыграна в рэпкоре композиция «Обычный парень» - вольный кавер «Песни простого человека» группы «Заоопарк». Куплеты здесь поочередно читали со Скляром тот же Макс Черок и рэпер Рич. В финале гости азартно скандировали положенный по сценарию слоган «Я ненавижу «Ва-Банкъ»», в то время, как А.Ф. Скляр картинно пожимал плечами и удивленно морщился на такой эстетический «хейт». «Черно знамя» с «ВаБанком», как и на прошедшем здесь же летнем фестивале «Легенда Русского Рока», спел брутальный Бранимир.

Не забыты были и другие периоды группы «Ва-Банкъ» - блюз «На кухне» в обновленной аранжировке, песни с альбома «Босиком на Луне» (заглавная, «Пульс» и «Моя жизнь»), «Крысы не бьют чечетку», «Корабли не тонут» и «Маршруты московские». Естественно, Александр Ф, Скляр никак не мог обойти стороной еще один знаковый период в истории своей группы — саундтрек к рассказу Виктора Пелевина «Нижняя Тундра». Шесть лет назал в том же ДК имени Горбунова пышно праздновалось 20-летие этого эпохального альбома, а теперь «Ва-Банкъ» представил развязку данной истории — посвящение современному русскому герою «Вася-Совесть», психоделический «Склиф» и эпическую балладу «За гагарой с черным пером».

Последнюю дуэтом с Александром Ф. Скляром спел Гарик Сукачев, восседая на троне в азиатском стиле. Вероятно, это была своего рода «пасхалка» к рассказу Пелевина «Нижняя Тундра», ведь чукча из этой песни на самом деле был по сюжету китайским императором! Вместе с Гариком Сукачевым Александр Ф. Скляр спел также «И снова май месяц», пожелав всем зрителям «с долгие годы снова от души восклицать» заглавную фразу этого хита, дождавшись заветного месяца. А уже в «Горбушке» публика в едином порыве восклицала вместе с музыкантами припев фолковой баллады «Эребус и Террор». Морская тематика дала о себе знать и в двух заключительных песнях этого примечательного во всех отношениях концерта - «Эльдорадо» и «Есть моря».

