«ЙОРШ» отметил юбилей Есенина в Самаре

Концерт группы «ЙОРШ» состоялся в самарском клубе «Сигнал» 3 октября 2025 года

Близился к концу первый сегмент масштабного осеннего тура команды. Музыканты закономерным образом испытывали усталость, что отнюдь не было заметно по их, как обычно, огненному сценическому шоу. Исполнив традиционную «открывашку» своих многих выступлений «Боже, царя хорони», вокалист группы Дима Сокол поблагодарил всех пришедших в клуб и известил зрителей, что это уже 18-й концерт тура. Чуть позже они узнали, что у представителя группы Арсения Петровича во время гастролей родился сын!

Третье октября совпало в этом году с днем 130-летию Сергея Есенина. В любви к его стихам Дима Сокол признавался не рез, и так получилось, что именно в Самаре «ЙОРШ» отметил юбилей поэта переиначенными строчками из его «Гой, ты Русь моя родная» в «2004» («Если крикнет рать святая» и проч. Волжская публика (а концерт проходил прямо на набережной великой русской реки!) оказалась очень активной и благодарной. Зрители с удовольствием участвовали в различных флеш-мобах: например, присаживались на корточки в куплете и резко взмывали вверх в «Я буду петь свою музыку», отчаянно рубились под «Соловья», «Нарисуй» и «Сверхдержаву», а один рисковый зритель присел на барную стойку и лихо спрыгнул с нее под песню «Как у Кобейна».

Внимательные зрители продемонстрировали способность подмечать детали. «Самарскую воду пьет, красавчик!» - крикнул кто-то, когда Дима Сокол во время передышки приложился к бутылке с минералкой. Музыканты в долгу не остались. Относительно недавнюю песню «Мой город будет стоять» Дима Сокол исполнил в качестве горячего привета из Подмосковья с прекрасному городу Самара. Весьма порадовался зал возможности услышать «Дочь мента», по поводу которой певец напомнил, что она, к сожалению, заблокирована на цифровых площадках, группа делает все возможное, чтобы исправить данную ситуацию, а пока песней можно насладиться либо вживую, либо на физических носителях или в виде нот в фанатских тетрадках.

Но даже такой откровенно заряженной публике Дима Сокол не давал расслабляться ни на секунду. Во время короткого акустического сета он пригрозил, что если самарцы будут недостаточно громко подпевать песне Саши Наконечного «Юра, мы все про...», то в отместку им включат на полчаса Инстасамку и Макана. В моменты, когда, по его мнению пели недостаточно громко, он пугал: «Уже начинаю искать альбом Инстасамки на флешке!». Но все завершилось благополучно, и посетители исполнили не только хиты «Половинки» (со вставкой припева «Рюмки водки на столе» от дуэта Димы Сокола и басиста Романа Валерьева). «Шрамы» и «Андеграунд», но и шуточный номер «Хомяк», где все музыканты поменялись инструментами: гитарист Андрей Букало взялся за бас, а в качестве вокалиста попробовал себя барабанщик Александр Исаев. Родившись, как чистая гастрольная импровизация, «Хомяк» от концерта к концерту обрастает мясом и вскоре может стать полноценным хитом!

Во время биса Дима Сокол, решив еще раз взбодрить зал, зорко следил зс фонариком в руках а тем, чтобы все без исключения зажигали свои мобильные телефоны и грозно вопрошал: «Кто не хочет приобщиться к атмосфере добра, света и тепла?» Стоит ли уточнять, что на еще один контрольный вопрос «придете ли вы в следующим году на наше 20-летие?» самарцы ответили безоговорочным да.

В Москве осенний концерт группы «ЙОРШ» состоится в клубе Base 18 лктября 2025 года!  

