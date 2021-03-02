Чтить традиции и думать о будущем: идеальный баланс для современной российской армии

Слава героического соединения, 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, продолжает жить

Совместные усилия ветеранских организаций и властей Смоленской области помогли собрать «из руин памяти» прославленную 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию под Ельней. Формирование воинской части началось в декабре 2018 года, а уже через 11 месяцев его руководству было передано боевое знамя – символ мужества, отваги, чести и преемственности поколений.

Однако чтят здесь не только традиции, но и нововведения, которые пришли вместе с военными реформами последних лет. Так, много внимания уделено комфортному быту военнослужащих. Для них отстроены новые казармы с душевыми кабинами, стиральными машинками-автоматами, помещениями для сушки одежды и чистки обуви. Для солдат оборудованы комнаты отдыха, в которых можно почитать подшивку из газет и журналов, поиграть в шашки и шахматы, выпить чай и пообщаться с сослуживцами.

Для психологической разгрузки бойцы имеют возможность посещать специально оборудованные спортзалы. Также для творческой самореализации талантливые бойцы создали группу активистов, которые в праздники выступают на сцене местного Дома культуры.

Отдельно стоит сказать про питание военнослужащих. Как и по всей стране, его организуют профессиональные аутсорсинговые фирмы, работающие на основании госзаказа. Секрет разнообразия прост – «шведский стол» с возможностью выбора из нескольких супов, мясных и рыбных блюд, салатов, напитков и т.д. Меню бойцов сбалансировано и является одним из самых калорийных в мире. В зимний рацион обязательно входят лук, чеснок и сало – для сохранения иммунитета и придания бодрости.

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков дал комментарий по поводу системы питания. «Шведский стол сочетает в себе практичность, свободу выбора и разнообразие. Поэтому данный формат востребован в системе войскового питания», – резюмировал он. Также Булгаков напомнил, что не так давно в ежедневный солдатский рацион вошли овощные и бобовые консервы, вареники, пельмени, разнообразная выпечка, некоторые виды промысловой рыбы, порционный плавленый сыр и спред. В дни государственных праздников бойцов балуют шоколадными конфетами, пирогами, блинами и не только.

Благодаря проведению армейских реформ, условия современных бойцов сильно отличаются от быта солдат образца 2008 года и ранее. Изменилось многое – от качества обмундирования до срока несения службы. Поменялось и отношение к армейской службе населения – престиж военного вырос, а число уклонистов сократилось в несколько раз. Возрождение части под Ельней – это лишь один из ярких примеров роста мощи российской армии.
 

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