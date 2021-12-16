Жертвы цифрового насилия

Именно такое будущее приготовил всем нам властный истеблишмент в качестве новогоднего подарка на 2022-ой год: об обязанности граждан эвакуироваться из зоны ЧС, национальный стандарт по массовым захоронениям и, наконец, введение QR-кодов?

Несмотря на беспрецедентное несогласие общества по поводу внедрения QR-кодов, Госдума проголосовала в первом чтении за законопроект по введению в практику использование их в общественных местах.

QR-кодизация, биометризация, геномизация, а в целом – цифровизация – вот она настоящая вирусная атака на человека, спровоцированная рукотворным способом.

Это самая настоящая эпидемия, охватившая человеческое сообщество, безудержная, всеохватная, с дрожью в коленях, беспрецедентным давлением на психику. Постулаты, которые продавливаются сильными мира сего для массового оболванивания людей под эгидой спасения от развязанной пандемии и получения общего «одобрям-с» на пути построения новой ненормальности?

Россия оказалась практически в авангарде процессов по внедрению разного рода новомодных цифровых штучек, экспериментальной площадкой по апробированию разных технологий.

Практически вне закона, потому что действуют по принципу: «Если очень хочется, то можно». При этом, если нужно глобальным игрокам, то с ещё бОльшим рвением их эмиссары стараются выполнить указания своих «патронов», чтобы провести очередные опыты над своими гражданами. Как говорится, закусили удила, чтобы потрафить своим боссам перевыполнением поставленных планов.

Как каратели на оккупированной территории - вероломно, без объявления войны и уж тем более широкого общественного обсуждения и приведения адекватных доводов - идут на таран против граждан.

Минуя конституционные нормы и минимальные приличия, прожимают своё видение жизни. Изъятие из законов, особые действия статей, трактовка законодательных норм по своему усмотрению. По принципу целесообразности, особенно в части применения цифровых технологий, которые в той или иной степени направлены на тотальный контроль за гражданами.

В этой части QR-коды стали лакмусовой бумагой в части определения истинных целей инициаторов этой затеи по их широкомасштабному построению цифровой клетки. QR-код может решить проблему с предотвращением всевозможных эпидемий? Нет ответа. Может помочь излечиться? Вряд ли. Тогда зачем все эти новации?

С самых высоких трибун доносится, что QR-коды являются всего лишь средством подтверждения вакцинации или перенесенной болезни. И что из того?

QR-код, как это заявлялось ранее, вводился как одно из достижений цифровых технологий в качестве средства, с помощью которого можно было бы отследить заболевших новомодным вирусом. Тем самым как бы поставить заслон на пути его распространения. В общем, сплошные благие пожелания. И что, вирус исчез? Как видим, наоборот, появляются всё новые и новые штаммы и разновидности, которым не видно конца и края.

Получение QR-кода напрямую увязывалось с тем, вакцинировался человек или нет. Непривитые граждане такого «блага цивилизации» лишались. И вот вдруг неожиданно направленность действий инициаторов данной затеи, словно флюгер, стала меняться практически на 180 градусов.

Стали обсуждать выдачу QR-кодов по отрицательным ПЦР-тестам, получения кодов при достаточном уровне антител. Здравминистр даже озвучил идею, что медотвод к вакцинации от коронавируса смогут получить люди с аллергией и инфекциями: вообще получить медотвод от вакцинации станет проще. Хотя ещё месяцем раньше врача, выписавшего медотвод ввиду явных противопоказаний, клеймили позором, призывали отбирать диплом и лишать работы как вероотступника от принятой генеральный линии.

Как можно заметить даже из этих рассуждений и установок, акцент от того, чтобы запрещать невакцинированным вообще получить какие-то послабления «пандемического режима», а врачам выдавать медотводы, сменился в сторону «либерализации». Не для того ли, чтобы любой ценой, под любым «соусом» и предлогом всех отQRкодить?

Собственно, эксперты подтверждают, что инициативы Белого дома в части запугивания и нагнетания истерии уже привели к тому, что люди стали вынужденно прививаться в силу понимания, что скоро могут повсеместно ввести QR-коды и перекрыть им кислород. То есть не за совесть, а за страх перед неизбежным?

Не явствует ли из этих заявлений, что особого смысла по введению QR-кодов с точки зрения спасения от COVID-19 не было, так как имелись совсем иные, далёкие от здоровья людей, планы? А именно, о чём говорят многие ведущие эксперты и общественные деятели – создание цифрового концлагеря, то есть тотальной слежки над людьми, разделения людей на «касты неприкасаемых», лишения их законных прав и свобод.

Эта логика и сегодня прослеживается, так как законопроекты по повсеместному введению QR-кодов предполагали принять их в первом чтении, а уже после этого думать над поправками. Очень многие, мягко говоря, сомневаются в нужности такой инициативы вообще, сопротивляются этому тренду. QR-кодизацию же хотят продавить, несмотря ни на что, без определения стратегии и методологии вопроса в некоем рамочном формате. А потом правительственные чиновники вместе с региональными властями отрихтуют его под свою специфику для применения и начнут форматировать мозги граждан?

Новые штаммы вируса появляются с периодической цикличностью, никто особо остановить их распространение не может. Но при этом грозное QR-кодное оружие шагает само по себе, забыв про заразу. Его инициаторы пытаются выстроить новый «дивный» мир без желания и доводов людей на основе уже опробованной веками технологии QRепостной грамоты?

Неужели властный бомонд полностью утратил способность выйти на откровенный, конструктивный и профессиональный разговор с обществом и экспертным сообществом по поводу условий и целей цифровизации?

Действительно, многие современные технологические решения могут и должны применяться и в экономике, и в социальной сфере. Для повышения эффективности и безопасности производства, удобства и оперативности получения нужной информации и услуг, дополнительного образования и т.д. Никто же с этим и не спорит особо. Но почему крен всей «цифровой машины» смещается в сторону навязывания культа цифры в качестве новой религии поклонения?

Чувствуя, что их держат за лохов, люди начинают сопротивляться. Такие уж все невежды и ретрограды, тёмные люди, не понимающие своего счастья жития в выстраиваемом с таким упоением мире?

Кто захотел разобраться в причинах этого явления и такого отношения к новым затеям? Кто объяснил необходимость и обязательную неизбежность этого перехода в цифру? Раз этого нет, то оказывается, что люди начинают понимать односложно: «мы те, над кем ставят эксперимент, причём не спрашивая мнения и согласия и не объяснив цели данного действа».

Банальные рассуждения придворных специалистов, типа – это прогресс, от которого никуда и никому не деться. Представители реального сектора экономики чётко и недвусмысленно заявляют, что цифровизация в том виде, в каком она сегодня проводится – это «в основном про деньги». И действительно, там, где ИТ, там всё дорого, непрозрачно и непонятно. Создаётся за огромные деньги множество мобильных приложений и виртуальных систем разного уровня и сложности, целые экосистемы и платформы пространственного и энергетического развития, климатического и экологического влияния.

В итоге можем получить соединение информационного мусора, который уже изрядно накопился в сети, с технологическим!

Кто просчитал полезность, кто будет отвечать за результат и каков, собственно, он должен быть? Кто подумал о людях и их переквалификации с учётом внедрения цифрового монстра? Беспилотное такси хорошо, но куда пойдёт водитель, оставшийся без работы. Или продавец после запуска полностью автоматизированного магазина, или рабочий с конвейера автозавода после полной роботизации производства?

Многим руководителям нравится бравировать установкой камер слежения. Сами сотрудники знают, что за ними следят. Таким образом, акцент переносится с самоорганизации, творчества, опыта и знания на то, что вы превращаетесь в пассивного исполнителя, работающего «на камеру» и за страх быть наказанным или уволенным. Мотивация трудиться всё больше заменяется на тупое следование командам роботов.

Что изобрели «цифровизаторы»? Новую ракету, самолёт, машину? Цифровизация сама по себе – это лишь функция, а, к примеру, «искусственный интеллект» - технология, а не какой-то ценностно-сутевой процесс. То есть это всё для удобства, для повышения быстродействия, для увеличения точности и эффективности, но не для гениального озарения. Только мозг сегодня парадоксальным образом может сгенерировать новые знания, когда «гений, парадоксов друг» (А.С.Пушкин).

Но если образование пытаются сломать, а школьников и учителей перевести на цифровой суррогат в режиме «дешевой» дистанционки, погрузить в аморфный и неживой гугл-класс, всучить каждому новорождённому гаджет, внедрить с пелёнок «цифровой профиль человека», то о каком интеллектуальном гумусе, который будет поддерживать в дальнейшем цифровые изменения, вообще можно вести речь?

А к чему биометрические данные предлагают собирать? Вот мнение Натальи Касперской, президента группы InfoWatch, сооснователя компании «Лаборатория Касперского», одного из ведущих экспертов в сфере применения ИТ-технологий: «Ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе, от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?»

А создание базы геномов в России. Как и для чего она создается, какие при этом есть потенциальные риски и преимущества? Кто ответит на этот вопрос до того, как это уже в директивном порядке начнёт реализовываться?

Или инициаторам глобальной затеи по переводу человека в «цифру» и не нужен сам человек с его душой, а нужны только эмоции, предпочтения и настроения пользователей, за которыми они будут следить по своему усмотрению и лепить с использованием социальной инженерии бездумных истуканов-потребителей?

Сегодня и привитые, и непривитые, больные и здоровые оказываются в одной цифровой камере. Не пора ли задуматься властному истеблишменту о том, что с такой тщательностью создаваемые им загоны потом окажутся ловушкой, в которую неминуемо попадут и их «золотые» дети. Не стоит ли поискать всем миром более радужные перспективы для себя и других? Иначе и те, и другие станут реальными жертвами цифрового насилия.

Нужно уж быть совсем наивными идиотами, чтобы верить в то, что в построенной с таким усердием глобальной цифроклетке мировые воротилы именно вам и вашим детям приготовят уютное, сладкое и безопасное место.

«Аналоговый фашизм» наши деды победили 75 лет назад. Сегодня вероломно, ещё более незримо и коварно, наступают полчища «цифрового фашизма».

России нужно выйти из проекта безумцев, призакрыться на своей территории (В.Цымбурский «Остров Россия»), а кто захочет, примкнёт к нему строить человеческое сообщество, отказывая в праве тем, кто хочет утилизировать человека и погрузить живого homo sapiens в виртуал.

Нельзя сделать идеальное общество в цифре. Вначале нужно смоделировать нормальное человеческое сообщество, без жлобства и мракобесия, на «грешной земле». А уж потом осторожно пробовать применять разные технологические решения для создания вспомогательной виртуальной среды. Когда телега поставлена впереди лошади – жди беды. Может, пора одуматься, пока не съехали всем скопом на полном ходу под откос? Или правящей группировке уже нечего терять, кроме своего бабла?

Активно обсуждается уже не первый год проблема того, что у современной России нет понимаемого Образа Будущего. Так может быть, вот именно такое будущее, которое и отражено в последних законодательных инициативах, приготовил всем нам властный истеблишмент в качестве новогоднего подарка на 2022-ой год: об обязанности граждан эвакуироваться из зоны ЧС, национальный стандарт по массовым захоронениям и, наконец, введение QR-кодов?