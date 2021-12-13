Голикова разъяснила главные положения законопроекта о QR-кодах

13:57 13.12.2021

Правительство РФ продумало варианты получения сертификатов о вакцинации для имеющих антитела граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции "Единая Россия".

Она пояснила, что есть группа граждан, которые имели положительный ПЦР, но не обратились к врачам. "Но данные хранятся в базах, и мы знаем, о каких гражданах идет речь", - приводит слова Голиковой "Российская газета".

Предложенный вариант касается граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз. Им будет предложено сдать в медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом, по ее словам, будет учитываться только результат "да" или "нет".

Результаты соотнесут с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов, и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел.

"Срок действия этого документа будет устанавливаться на год", - заявила Голикова.

Она также уточнила, что гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже будет предложено сдать тест на антитела. В случае их обнаружения им будет оформлен сертификат, но сроком действия в полгода.

Кроме того, россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса, а также привившиеся вакциной "Спутник V" за рубежом смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.

Татьяна Голикова подчеркнула, что законопроект о QR-кодах вводит единые требования к действиям региональных властей и устанавливает порядок оказания услуг в период эпидемии, а не ограничивает права граждан. "Часто говорят, что речь идет об ограничении каких-либо прав граждан. Я хочу сказать, что ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речи не идет. Речь идет о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем, и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и добиться снижения заболеваемости", - сказала вице-премьер.