Голикова разъяснила главные положения законопроекта о QR-кодах
Правительство РФ продумало варианты получения сертификатов о вакцинации для имеющих антитела граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции "Единая Россия".
Она пояснила, что есть группа граждан, которые имели положительный ПЦР, но не обратились к врачам. "Но данные хранятся в базах, и мы знаем, о каких гражданах идет речь", - приводит слова Голиковой "Российская газета".
Предложенный вариант касается граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз. Им будет предложено сдать в медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом, по ее словам, будет учитываться только результат "да" или "нет".
Результаты соотнесут с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов, и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел.
"Срок действия этого документа будет устанавливаться на год", - заявила Голикова.
Она также уточнила, что гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже будет предложено сдать тест на антитела. В случае их обнаружения им будет оформлен сертификат, но сроком действия в полгода.
Кроме того, россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса, а также привившиеся вакциной "Спутник V" за рубежом смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.
Татьяна Голикова подчеркнула, что законопроект о QR-кодах вводит единые требования к действиям региональных властей и устанавливает порядок оказания услуг в период эпидемии, а не ограничивает права граждан. "Часто говорят, что речь идет об ограничении каких-либо прав граждан. Я хочу сказать, что ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речи не идет. Речь идет о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем, и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и добиться снижения заболеваемости", - сказала вице-премьер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Голикова выполняет указания ВОЗ(но это,естесственно,не снимает с нее вины). Всемирная Организация Здравоохранения(в народе называют "Захоронения"),в свою очередь,выполняет указания "филантропа" Гейтса и других "новых хозяев мира". И все они не бабы,не имеют длинных волос,а некоторые даже лысые... Кроме этого,в России есть президент - гарант Конституции и он тоже не баба... Так при чем тут бабы? Человек(вне зависимости от пола),который не хочет,чтобы с ним обращались как со скотиной,борется за свою свободу и достоинство всеми возможными и невозможными способами. Вот и всё,что нужно знать о бабах и мужиках.
Ты это Чизбургеру... тьфу! Гинзбургу покажи, а то он не в курсах.
Я недавно на сайте писал что в конце ноября переболел дельтой в довольно легкой форме и при этом не принимал никаких лекарств так как симптомы были очень похожи на грипп или ОРЗ. Главные из них это сильная заложенность носа ,постоянный сухой чих,постоянно текла вода из носа и эта прекращалась в лежащем положение,временами сильная головная боль,ломота в теле и трудно было быстро шагать. Кроме того першило в горле и носом было невозможно дышать. После 8-и дней болезни я сдал ПРЦ и получил СМСку "Ковид-19 не обнаружен" и подумал что вирус за эти дни ушел вглуб и поэтому анализы отрицательные. То же самое сделали супруга с дочерью и им СМСка "Ковид-19-". Все болели в одно и тоже время хотя дочь заболела денька три раньше. Сегодня в инте узнал от авторитетного вирусолога о том что все симптомы на 100% совпадают именно с отличительным симптомами омикрона и поэтому нахожусь в растерянности. Чем же действительно переболели моя семья так как официально заход омикрон в РФ Роспотребнадзором заблокирован.Думаю что дочь заразилась от студентов у которых родители ездили отдыхать в Египет. Думаю омикрон уже 2-й месяц в РФ и поэтому все то что предлагает Голикова бесполезно.
Правительство РФ продумало варианты получения сертификатов о вакцинации
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правительсто Исполнительная веть власти, а не законодательная.
правительство должно Исполнять решения Парламента - СВОЕЙ Страны, а не сша.. или надгосударственных "клубов" любителей шашек.
в рф правительство Диктует какие права Отнять у граждан страны - это Абсурд.
Абсурд, который происходит по Приказу зарубежных хозяев правительства рф.
Голикова -- есть барыга ещё "почище" Чубайса. Вся её деятельность направлена на оказания платных услуг, в результате которых люди вряд ли доживут до пенсии, которая успешно приплывёт в карманы таких же барыг, как и она.