Эдда «О, песни менестреля» (интернет-сингл)

Эдда «О, песни менестреля» (интернет-сингл)

Исполнитель: Эдда, Название: «О, песни менестреля», Стиль: фолк-рок, Год: 2025

Не нужно быть семи пядей во лбу чтобы догадаться, что питерская группа «Эдда» рубит фолк-рок. Как и некоторые другие коллективы подобной направленности («Мельница», «Сказки Велеса») они тяготеют к единым метасюжетам, скрепляющим их песни. В 2023 году «Эдда» выпустила альбом «Заповедные тропы», действие которого происходит в сказочной вселенной Тесселис.

Где альтернативные миры, там и хитрая система разных «я», за которыми, как за масками скрываются авторы и исполнители. В какой-то момент музыканты обычно дают ключ к вычленению таких персонажей. Именно так можно воспринимать новую песню «Эдды» «О, песни менестреля». Менестрель — это и есть как раз альтер эго музыкантов — проводник по иному миру. А поскольку он ДРУГОЙ, то и музыкальная подача, с ним связанная, должна в корне отличаться от того, что обычно предлагает группа. Вот и «О, песни менестреля» похожа скорее не на европейский фолк, а на тяжелую восточную этнику, которая служит отличной навигацией по невиданной вселенной.

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