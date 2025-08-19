Действуй! «Отцы и дети» (интернет-сингл)

Действуй! «Отцы и дети» (интернет-сингл)

Исполнитель: Действуй!, Название: «Отцы и дети», Стиль: панк-рок;, Год: 2025

Потерянное поколение 90-х, поколение бумеров, поколение зумеров… Сколько их еще. Тренды сменяют друг друга, как стеклышки в калейдоскопе, дети действительно растут уже не по дням, а по часам. Кто из отцов не слышал от своего тринадцатилетнего отпрыска презрительное: папа, тебе бесполезно объяснять — ты ничего не поймешь в этой игре. Или: кто не материться в 2025-м.

Вот и герой песни группы «Действуй!» «Отцы и дети» безнадежно пытается встроиться в 2025-й. Причем, музыканты ему особо не сочувствуют даже, иначе бы не называли его презрительно в аннотации к премьере «скуфеющим» товарищем. В песне хаотично перечисляются реалии прошлого, типа тетриса или лозунга «верни мне мой 2007-й». Вроде бы это все было совсем недавно, но и эти реалии кже не выдерживают проверки «скибиди-тувлетами» и «Сигма-боем» из колонок. И тогда дезориентированный пеосонаж прибегает к последнему аргументу: «А ты бил палкой во дворе крапиву?» Тут уж уткнувшимся в свои смартфоны подросткам возразить явно нечего…

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Курск» был все-таки потоплен «Мемфисом»?
Казахстан впервые обогнал Россию по ВВП на душу населения
Заявления Путина и Трампа на пресс-конференции в Анкоридже
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев перечислил первые результаты саммита на Аляске
Избранное
E2 Знакомы «Собачье сердце» (интернет-сингл)
Предупреждает ФСБ, что недоступен вклад тебе
«Главный критерий войны или отдельной военной операции – ее политический эффект»
Может, нам лучше будет жить под властью роботов?
«Мятеж, который был в Казахстане – это не терроризм даже в самых крайних своих формах»
Общпит «Штурм ледяной крепости» (CD-издание)
Фестиваль «Летник», 30 мая - 1 июня, Ямское поле
Армия сделала из Александра Зацепина великого композитора
«Безобразия обезьян. О бабе Ванге, оспе обезьян и центральном телевидении»
Наконечный «Одуванчики» (акустическая версия)
Лидер «Тайм-Аута» обрел «духовую секту» по случаю юбилея
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации