Действуй! «Отцы и дети» (интернет-сингл)

Исполнитель: Действуй!, Название: «Отцы и дети», Стиль: панк-рок;, Год: 2025

Потерянное поколение 90-х, поколение бумеров, поколение зумеров… Сколько их еще. Тренды сменяют друг друга, как стеклышки в калейдоскопе, дети действительно растут уже не по дням, а по часам. Кто из отцов не слышал от своего тринадцатилетнего отпрыска презрительное: папа, тебе бесполезно объяснять — ты ничего не поймешь в этой игре. Или: кто не материться в 2025-м.

Вот и герой песни группы «Действуй!» «Отцы и дети» безнадежно пытается встроиться в 2025-й. Причем, музыканты ему особо не сочувствуют даже, иначе бы не называли его презрительно в аннотации к премьере «скуфеющим» товарищем. В песне хаотично перечисляются реалии прошлого, типа тетриса или лозунга «верни мне мой 2007-й». Вроде бы это все было совсем недавно, но и эти реалии кже не выдерживают проверки «скибиди-тувлетами» и «Сигма-боем» из колонок. И тогда дезориентированный пеосонаж прибегает к последнему аргументу: «А ты бил палкой во дворе крапиву?» Тут уж уткнувшимся в свои смартфоны подросткам возразить явно нечего…