Экономист Белоусов заявил о «преимуществе отсталости» у России

10:27 26.12.2025

России в условиях глобальной перестройки мировой экономики снова может сыграть на руку «преимущество отсталости», заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов на закрытом заседании Столыпинского клуба.

«Мы просто отлично сыграли на преимуществе отсталости в «цифре», когда мы в начале 90-х обнаружили, что отстаем от нормального мирового уровня на десять лет, но сейчас уже почти не отстаем», — приводит его слова РБК.

Сегодня новые центры силы нередко возникают именно там, где раньше наблюдалось отставание. В пример Белоусов привел Турцию, Иран и Китай, который превратился из «мировой фабрики» в центр высокотехнологичного производства и инжиниринга. Также он отметил растущую роль Индии — как потенциального мирового лидера и партнера США.

Белоусов предупредил, что в ближайшие годы спрос на российские энергоносители будет снижаться из-за энергетического перехода и санкций. Это может привести к сокращению сырьевого экспорта и ослаблению рентных источников, которые ранее обеспечивали макроэкономическую и социальную стабильность.