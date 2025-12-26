Экономист Белоусов заявил о «преимуществе отсталости» у России
России в условиях глобальной перестройки мировой экономики снова может сыграть на руку «преимущество отсталости», заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов на закрытом заседании Столыпинского клуба.
«Мы просто отлично сыграли на преимуществе отсталости в «цифре», когда мы в начале 90-х обнаружили, что отстаем от нормального мирового уровня на десять лет, но сейчас уже почти не отстаем», — приводит его слова РБК.
Сегодня новые центры силы нередко возникают именно там, где раньше наблюдалось отставание. В пример Белоусов привел Турцию, Иран и Китай, который превратился из «мировой фабрики» в центр высокотехнологичного производства и инжиниринга. Также он отметил растущую роль Индии — как потенциального мирового лидера и партнера США.
Белоусов предупредил, что в ближайшие годы спрос на российские энергоносители будет снижаться из-за энергетического перехода и санкций. Это может привести к сокращению сырьевого экспорта и ослаблению рентных источников, которые ранее обеспечивали макроэкономическую и социальную стабильность.
Белоусов не экономист. Чиновник есть чиновник. Никакими профессиональными знаниями и опытом они не обладают. Профессия Белоусова - чиновник. А это значит, что он по определению далеко не тот кем вы его представили. Ему не нашлось места среди профессионалов. Не выдержал конкуренции, пошёл в чиновники. А это болото, в котором люди только тупеют. С политиками дела обстоят ещё хуже. Тут реально все "простигосподи". Если поподробнее, то это скопление индивидуумов с самой низкой социальной ответственностью.
"Переукрепление рубля негативно влияет на импортозамещение и завоевание новых рынков. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" президент компании "Интеррос" Владимир Потанин.
По его словам, курс около 90 рублей за доллар является оптимальным для развития экономики России.
"Курс, который, например, в прогнозах ЦБ РФ звучит – порядка 90 плюс рублей за доллар, – он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны", – отметил Потанин.
Ранее он заявил, что нынешняя большая разница между инфляцией и ключевой ставкой ЦБ отражает мнение регулятора о высоких инфляционных ожиданиях. Приемлемой для бизнеса, как считает Потанин, является ставка Банка России в 6-7%."
----------------------------------
Российская буржуазия живет по принципам французской,но 19 века.
"Если нет хлеба,пусть едят пирожные!"
Помню Белоусов сказал..ошибаться можно-врать нельзя..ошибаться как бы тоже нехорошо..этот Белоусов и врет
и ошибается
Гений! Светочь экономической науки!
У нас чиновники фонтанируют идеями просто супер! Только ВЧЕРА лично патриций заявил, что у нас передовая страна во всех отношениях. Это крутили по "1 каналу" раз 15 за вечер. И тут на тебе, его вельможи заявляют, что Россия отсталая, и мало того, это хорошо! Тогда возникает вопрос, а чем "новый дворянин" из бывшего Ленинграда занимался четверть века, что Россия вдруг стала отсталой?
Власть оправдывает свою политику деградации страны во имя обогащения олигархов?
Да ещё публично заявляют, что их не компетенция и не способность управлять государством это для нас (!) благо???
Санкции запада высветили много чего интересного, что у нас власть пыталась прятать или называть другими определениями. Самое главное то, что они все проф непригодны.