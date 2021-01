Американка, которая отказывается носить маску

Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии и сторонница гражданского движения QAnon Марджори Тейлор Грин внесла в конгресс статьи импичмента 46-го президента США Джо Байдена по обвинению в коррупции

Она обвиняет Джо Байдена в «подкупе» и «вопиющем кумовстве»: «Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Его практика злоупотребления властью в качестве вице-президента Обамы длительна и тревожна. Президент Байден продемонстрировал, что он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и набить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний».

Многие чиновники администрации Обамы, напоминает госпожа Грин, неоднократно высказывали сомнения относительно роли Хантера Байдена в совете директоров компании Burisma, действующей на Украине. А во время вице-президентства своего отца Хантер Байден «наладил множество деловых отношений с иностранными гражданами и получил миллионы долларов из иностранных источников».

Ключевым мотивом Марджори Грин для инициации импичмента в отношении Джо Байдена являются серьёзные опасения, что финансовые операции Хантера Байдена могут дать возможность иностранным разведкам шантажировать не только его лично, но и всю семью Байденов. Тем самым «президент Байден серьезно поставил под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их правительственных институтов».

Марджори Грин убедительно победила на выборах в Конгресс США в штате Джорджия, открыто поддерживая гражданское движение QAnon и заявляя, что мусульманам не место в правительстве. В своём предвыборном видео, которое сразу удалил Facebook, Грин со штурмовой винтовкой AR-15 в руках советует активистам «антифа» «держаться подальше от Джорджии». Она активно поддерживала Дональда Трампа как борца с кликой педофилов «глубинного государства» (a "deep state" cabal of pedophiles).



Стоп-кадр из видео

«Инаугурация выглядела как однопартийный военный переворот с 30 тысячами военнослужащих, – написала Марджори Грин в «Твиттере». – Байден призывает к единству после того, как Демократическая партия продолжает нападать на любого, кто с ними не согласен». Она также назвала нового президента «невежественным дедушкой» (a clueless Grandpa).

Грин была среди 139 конгрессменов и восьми сенаторов, которые выступили против сертификации конгрессом результатов коллегии выборщиков из Аризоны и Пенсильвании, подтверждающих победу Байдена над Дональдом Трампом.

Она известна тем, что не стесняется говорить то, о чём боссы Республиканской партии боятся даже заикаться. Так, в феврале 2018 года, когда в городе Паркленд в средней школе бывший выпускник школы Николас Круз расстрелял из винтовки 17 человек, Марджори предположила, что это была «спланированная стрельба под ложным флагом (a false flag planned shooting)». Позже она написала в «Фейсбуке»: «Нэнси Пелоси несколько раз в месяц говорит Хиллари Клинтон: "Нам нужна еще одна стрельба в школе, чтобы убедить общественность требовать строгого контроля над оружием"».

Грин работает в конгрессе меньше месяца, но уже оказалась в центре ряда конфликтов. Она отказалась надеть маску во время церемонии приведения её к присяге 4 января и покинула зал палаты представителей, что вызвало громкую перебранку демократов и республиканцев. Затем она для виду надела маску, но с надписью: «Победил Трамп» (Trump Won).

Американские СМИ довольно однообразно освещают инициативу Марджори Грин, сходясь в том, что, поскольку демократы контролируют палату представителей и сенат, импичмент Байдена не пройдёт. Понимая, что инициативу Грин осуществить нереально, республиканцы на неё пока не реагируют.

Тем временем американские СМИ дружно опровергают выдвинутые Марджори Грин обвинения в адрес Байдена. Журнал The Hill отмечает, что «не найдено доказательств того, что работа Хантера Байдена в украинской компании Burisma повлияла на внешнюю политику США», а сам Джо Байден отрицает «принятие каких-либо политических решений в отношении Украины с учетом деловых интересов своего сына».

Business Insider пишет, что «в отношении Хантера Байдена ведётся уголовное расследование его финансовых операций, но нет никаких доказательств того, что президент [Джо Байден] представляет интерес для федеральной прокуратуры». The Washington Post иронизирует: «Трамп ушёл, а Марджори Тейлор Грин поддерживает его культ» (is keeping up the cult).

Позиция, которую заняли в этой ситуации боссы Республиканской партии уязвима. Для них Марджори Грин слишком горяча и самостоятельна; она избралась в палату представителей от штата Джорджия, что называется, своими силами – без поддержки однопартийцев, под флагом движения QAnon. Однако боссы республиканцев могут опоздать: уже началась кампания за изгнание республиканцев – сторонников Трампа из конгресса. Семь сенаторов-демократов подали в сенатский комитет по этике запрос на расследование в отношении сенаторов-республиканцев Теда Круза и Джоша Хоули, которые возражали против сертификации результатов президентских выборов, чем, по мнению заявителей, способствовали насилию 6 января.

Крузу и Хоули угрожает потеря мест в сенате и лишение возможности выставить свои кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Если республиканцы не начнут отвечать демократам ударом на удар, они потеряют все шансы на восстановление своих позиций в конгрессе. А отважная Марджори Тейлор Грин при всех издержках её экспансивной натуры может стать идеальным кандидатом в вице-президенты США через четыре года. Дональд Трамп, который поддерживал её на выборах в штате Джорджия, назвал Марджори «будущей республиканской звездой».