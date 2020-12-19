Три этапа стерилизации инструментов для маникюра и педикюра

21:38 19.12.2020

Стерилизация — необходимое условие процедуры педикюра, даже если владелец инструментов пользуется ими единолично

Это относится не только к стандартным инструментам, таким как ножницы или кусачки, но и к фрезам для аппаратного педикюра.

В интернете попадается множество советов на эту тему: от замачивания в уксусе и протирания водкой до кипячения в кастрюле и обжига на открытом огне. Однако такие методы не только бесполезны в отношении большинства грибков и инфекций, но и могут усугубить ситуацию еще большим распространением заразы. К тому же они вредны для инструментов.

Процедура дезинфекции разделяется на три этапа:

Замачивание в дезинфицирующем растворе.

Механическое очищение и сушка.

Стерилизация с помощью высокой температуры.

Обработка дезинфицирующим раствором



Помещение инструментов в контейнер с дезраствором — это самый первый этап стерилизации. Именно так! Не мытье в проточной воде, не очистка щеткой с мылом и даже не поверхностное протирание от частиц кожи и ногтевой пыли. По правилам металлические предметы после педикюра сразу опускают в ванночку с раствором вместе с оставшимся на них биоматериалом (как выражаются специалисты).

Если поменять местами первый и второй этапы и начать с механического очищения, то есть риск распространить вокруг возможную инфекцию или споры грибков. Поэтому сначала все обезвреживается в дезинфицирующем составе, а уже потом счищается или смывается обычным способом.

Антибактериальные концентраты проще всего заказать в специализированных интернет-магазинах. Важно изучить инструкцию, так как составы могут иметь разные характеристики и рецепты приготовления. Желательно, чтобы препарат содержал антикоррозийные добавки, а уровень его pH был от 5 до 7.

Принцип приготовления у них схож: сначала в емкость наливается вода, а потом в нее добавляется концентрат. Считается, что температура воды должна быть около +18 °C, но фактически можно налить воду комнатной температуры.

Проводить дезинфекцию нужно в перчатках. Инструменты должны быть погружены в жидкость полностью и оставаться в ней от 20 до 60 минут в зависимости от указанного в инструкции времени.

Важно! В инструкции должно быть указано, является раствор одноразовым или нет. В первом случае после каждой обработки его нужно выливать, во втором — можно использовать 2–3 раза подряд, если только не образовался осадок и цвет не изменился на более мутный.

Фото с сайта goodhouse.com.ua

Предстерилизационная очистка (механическое очищение)



В инструкции к раствору может быть написано, что предусмотрена дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой. Это значит, что в нем содержатся поверхностно-активные моющие вещества. Если так, то после замачивания можно вымыть инструменты щеткой прямо в контейнере с антисептическим составом, а после прополоскать под проточной водой. Полоскание необходимо для удаления остатков раствора во избежание порчи инструментов.

В ином случае предметы для педикюра придется вынуть и мыть с щеткой под проточной водой не менее 3 минут. При наличии ультразвуковой мойки можно поместить в нее на 15 минут — все частицы биоматериала отсоединятся благодаря воздействию УЗ-волн.

Важно! Чистые предметы нужно выложить на одноразовое полотенце и тщательно высушить. Стерилизация жаром мокрых инструментов может способствовать появлению коррозии.

Стерилизация инструментов (завершающий этап)



Идеальный инструмент для финального этапа стерилизации — сухожар. Он представляет собой небольшой прямоугольный аппарат, способный прогревать содержимое не хуже духовки. Перед термообработкой сухие предметы кладут в специальный жаропрочный запечатывающийся крафт-пакет, который помещают в еще холодный сухожар, так как медленное нагревание уменьшит вероятность затупления острых краев.

Фото с сайта msmag.ru

Для качественного выполнения стерилизации с момента достижения температуры 180 °C нужно выждать час.

Важно! Не стоит использовать для обработки обычную духовку. Во-первых, это может повредить инструменты. Во-вторых, это негигиенично: обработка предметов для педикюра и последующее приготовление пищи — несовместимые процедуры.

Бюджетной альтернативой для домашнего использования может стать гласперленовый стерилизатор. Это небольшой «бочонок», внутри которого находятся стеклянные шарики, нагревающиеся до высокой температуры и обеззараживающие таким образом металл. Однако его можно применять только в случае единоличного использования, так как стерилизация в нем менее эффективна, чем в сухожаре. Несмотря на информацию из некоторых источников о коротком сроке нагрева, инструменты в гласперленовом стерилизаторе следует выдержать 60 минут.

Если же педикюр делается разным лицам, то гласперленовый стерилизатор не сможет обеспечить должную степень защиты от инфекции. Кроме того, горячие стеклянные шары затупляют инструменты. Уменьшить степень затупления можно посредством обертывания фольгой острых краев.

Реже используется для стерилизации автоклав, который обрабатывает предметы паром. Несмотря на иной (не сухой) принцип работы, инструменты все равно должны быть высушены перед помещением в аппарат. Однако есть важное условие — использование для устройства только дистиллированной воды. Применение неочищенной H2O приведет к образованию накипи, а значит, к коррозии. Крафт-пакеты при таком методе не требуются, время стерилизации тоже около часа (50–60 минут).

Если маникюр и педикюр делаются разным людям, то после сухожара инструменты можно не вынимать из крафт-пакета, а доставать их непосредственно перед процедурой. При наличии ультразвукового шкафа лучше хранить предметы в нем. К тому же он неплохо выполняет функцию сушки после второго этапа, хотя для самой стерилизации не подходит.

Рабочее место и второстепенные предметы, такие как лампа, тоже следует протирать антисептическим раствором. Для этого можно использовать составы попроще, например Дезиптол или Бациллол.

Нет смысла проводить три этапа стерилизации с неметаллическими элементами, такими как деревянные палочки для кутикулы, мягкие пилочки и др. Такие предметы должны быть индивидуальными для каждого лица, которому делают маникюр или педикюр, и меняться как можно чаще.