Банки заблокировали миллионы карт физлиц: что было на самом деле

Михаил Делягин: «Когда вы слышите что-нибудь, что вызывает ваши бурные эмоции, пожалуйста, для начала выдохните, успокойтесь и прочитайте то, что написано "мелким шрифтом"»

За первые две недели 2026 года заблокировано 2–3 миллиона карт, хотя ранее блокировали около 330 тыс. переводов. «Шикарная» новость, которая облетела все тг-каналы. От таких новостей можно ожидать, что в следующий раз при попытке воспользоваться пластиковой картой она начнёт в панике пытаться убежать.

Ещё больше ужаса



Однако если посмотреть новость внимательнее, то станет понятно: вся эта нервотрёпка порождена тем, что слишком много стало журналистов, которые ещё не разучились писать, но уже потеряли навык осмысливать услышанное.

Кстати, если почитать новость дальше первых строк, то станет еще страшнее:

Эти обвальные блокировки стали следствием увеличения с 1 января вдвое критериев подозрительных операций. При этом далеко не все банки следуют рекомендациям ЦБ, разъясняя гражданам причины блокировки. К тому же может быть не только блокировка карты, но просто «охлаждение» какого-либо вида услуг. Например, вам на несколько дней могут закрыть переводы.

Присмотримся повнимательнее



А теперь давайте вдумчиво почитаем, что же было на самом деле. Оказывается, все ссылаются на некоего эксперта (цитирую по одному очень уважаемому изданию):

«Публичные жалобы отражают лишь небольшую часть реальных случаев. Поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся со временными блокировками или ограничениями... может быть существенно выше, — отмечает бизнес-архитектор департамента <такой-то> компании. — За первые две недели января под временные блокировки МОГЛИ (выделено мной — МД) попасть 2–3 миллиона обычных людей».

Вы поняли в чём суть проблемы, друзья? Сидит эксперт и говорит: «Люди обычно не жалуются, поэтому я ПРЕДПОЛАГАЮ, что под блокировки попали 2–3 миллиона человек».

То есть поводом для всенародной чуть ли не паники стало даже не экспертное мнение. Это была всего лишь оценка. А её уже трактуют как официальную реальность.

Два очень важных вывода



Поэтому первое: когда вы слышите что-нибудь, что вызывает ваши бурные эмоции, пожалуйста, для начала выдохните, успокойтесь и прочитайте то, что написано «мелким шрифтом».

Это приучили делать при подписании договоров. Но метод работает в ещё большей степени при чтении новостей или даже аналитических заметок.

А второе: в реальности мы имеем серьёзные проблемы. С одной стороны это мошенники. Они ухитряются грабить наших граждан на миллиарды рублей. А с другой стороны банки, которые не слишком разумными методами пытаются с массовыми мошенничествами бороться.

Обычные люди, попав в расселину между этими двумя силами, могут пострадать буквально ни за что.

Поэтому я не смогу осудить людей, которые захотят часть денег держать в наличной форме. Хотя бы для того, чтобы не остаться совсем без средств в момент, когда у банка в их отношении обострится чувство бдительности.