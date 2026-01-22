Банки заблокировали миллионы карт физлиц: что было на самом деле
За первые две недели 2026 года заблокировано 2–3 миллиона карт, хотя ранее блокировали около 330 тыс. переводов. «Шикарная» новость, которая облетела все тг-каналы. От таких новостей можно ожидать, что в следующий раз при попытке воспользоваться пластиковой картой она начнёт в панике пытаться убежать.
Ещё больше ужаса
Однако если посмотреть новость внимательнее, то станет понятно: вся эта нервотрёпка порождена тем, что слишком много стало журналистов, которые ещё не разучились писать, но уже потеряли навык осмысливать услышанное.
Кстати, если почитать новость дальше первых строк, то станет еще страшнее:
Эти обвальные блокировки стали следствием увеличения с 1 января вдвое критериев подозрительных операций. При этом далеко не все банки следуют рекомендациям ЦБ, разъясняя гражданам причины блокировки. К тому же может быть не только блокировка карты, но просто «охлаждение» какого-либо вида услуг. Например, вам на несколько дней могут закрыть переводы.
Присмотримся повнимательнее
А теперь давайте вдумчиво почитаем, что же было на самом деле. Оказывается, все ссылаются на некоего эксперта (цитирую по одному очень уважаемому изданию):
«Публичные жалобы отражают лишь небольшую часть реальных случаев. Поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся со временными блокировками или ограничениями... может быть существенно выше, — отмечает бизнес-архитектор департамента <такой-то> компании. — За первые две недели января под временные блокировки МОГЛИ (выделено мной — МД) попасть 2–3 миллиона обычных людей».
Вы поняли в чём суть проблемы, друзья? Сидит эксперт и говорит: «Люди обычно не жалуются, поэтому я ПРЕДПОЛАГАЮ, что под блокировки попали 2–3 миллиона человек».
То есть поводом для всенародной чуть ли не паники стало даже не экспертное мнение. Это была всего лишь оценка. А её уже трактуют как официальную реальность.
Два очень важных вывода
Поэтому первое: когда вы слышите что-нибудь, что вызывает ваши бурные эмоции, пожалуйста, для начала выдохните, успокойтесь и прочитайте то, что написано «мелким шрифтом».
Это приучили делать при подписании договоров. Но метод работает в ещё большей степени при чтении новостей или даже аналитических заметок.
А второе: в реальности мы имеем серьёзные проблемы. С одной стороны это мошенники. Они ухитряются грабить наших граждан на миллиарды рублей. А с другой стороны банки, которые не слишком разумными методами пытаются с массовыми мошенничествами бороться.
Обычные люди, попав в расселину между этими двумя силами, могут пострадать буквально ни за что.
Поэтому я не смогу осудить людей, которые захотят часть денег держать в наличной форме. Хотя бы для того, чтобы не остаться совсем без средств в момент, когда у банка в их отношении обострится чувство бдительности.
А 10 млн силовиков ,из которых 40 процентов это мажоры ,сидящие в трафиках с чужих гаджетов,особенно порнуха лёгкая,по классификации одного рф-госдума..их банки тоже ограничивают или опасаются? Вдруг вытряхнут прибыли с переводов на ВСУ ?
Это да. Насчёт драгметалов. В начале 2000-х, когда Ag было по $6-7 за унцию, прикупил полдюжины пудов сего металла. Самое выгодное вложение.
Да, сейчас умный тот, кто не доверяет свои деньги банкам и тем более го-ву, а тихо скупает золото и хранит его в разный местах по чуток, что бы всё не стащили. Это и будет реальная пенсия. С этим го-вом нечего не будет. Ни пенсий не денег и нищая старость в итоге.
Цель этого го-ва извлекать доход из всего, недр и населения. Население -новая нефть, все помнят кто это сказал. А нефть это вещь. У каждой вещи есть Хозяин и вещь должна приносить доход своему хозяину. Мы приносим доход им. С нефтью облом у них из за запада, остались только "старые вещи" из которых они свой гешефт вытряхивают, в последнее время они совсем уж стали это делать цинично и нагло.
Население начинает скрывать свои доходы от го-ва, прятать от го-ва свои деньги. Что в общем очень оправданно. Государство ... легализует тех мошенников с которыми хочет иметь дело, то есть компаньонов для себя, мы в этой схем вступаем в одной роли- источник доходов для обоих компаньонов- го-ва и легализованных мошенников.
Го-во создавало "финансовые институты" очень просто -одну группу мошенников назвав "криминалом" а вторую легализованную "предпринимателями". Так или иначе, весь большой бизнес в РФ и власть ведут свою историю с одного источника- этнических ОПГ позднего СССР. Бывшие цеховики, подпольные менялы, спекулянты, валютчики, фарцовщики, подпольные торговцы антиквариатом, решалы итд.. Всё это то, из чего лепили горбатого в 90-х- нашу "демократию". самолегализовавшиеся в 90-х мошенники приступили к строительству того, что они понимают под "государством" -"малину" для себя и зону для всех, кто не из их круга. На зонах в РФ сидят 99,9% простого населения, а из высшего круга только единицы тех, кто совершил преступления перед властью, но не народом! То есть, кого верхушка пирамМмиды лишила легализации в своих глазах.
По этому не стоит питать иллюзий на счёт них. Они те, кто они есть, и выводы нужно делать исходя из этого и их дел, а не их слов.
В наше время неуплата налогов и сокрытие своих доходов, стало в общем нормой выживаемости. Го-во окончательно оформило статус всех работающих- "пашите на нас и нам за это платите, выживаете сами".
А когда будет
"Скоро по всей России: будет на постоянной основе многофакторная оценка поведения банков и афелированных – предтеча социального рейтинга" В Швейцарии это есть, подобное но есть
На детях отдуваются ........ а отдуваться на беззащитных . сами понимаете как называеться