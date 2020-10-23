«Красные приливы»: Россию захлестнула волна экологических катастроф

Промышленники все сваливают на природу, но все это уже мало что значит по сравнению с тем, что этот катаклизм невольно вскрыл проблему неучтенных полигонов с ядохимикатами

В последние месяцы экологические катастрофы накрывают Россию одна за другой. Найти людей, которые несли бы ответственность за происходящее, удается далеко не всегда. Яркий пример - события на Камчатке, ставшие тайной покрытой мраком.

Началось все с того, что на Халактырском пляже серферы, соприкоснувшись с водой, получили химические ожоги. Вскоре на этом месте были обнаружены и трупы морских животных. Эксперты заговорили о так называемых «красных приливах» - водорослях, отравляющих все живое вокруг при цикличном выбросе вредных веществ. Ну а как быть, например, с тем, что неподалеку от места катастрофы расположен Козельский полигон ядовитых химикатов? Тем более, хозяин полигона не спешит себя выдавать, а нет человека - нет и ответственности!

В отличие от Камчатки, где рукотворность катастрофы нужно было еще доказать, в Норильске причина загрязнения водоемов 29 мая 2020 года была ясна: в реку Амбарную выбросили 20 тысяч тонн дизельного топлива. «Спасибо» надо сказать владельцам местно ТЭЦ-3, Норильско-Таймырской топливно-энергетической компании (АО НТЭК), которая входит в структуру компании «Норникель». «Где-то недосмотрели, где-то сэкономили. Безответственность прослеживается, - рассказал Life.Ru заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов. - Там, конечно, виноват не только начальник цеха, там, если разобраться, неправильная экологическая политика предприятия. И это не единственное их нарушение. Серу они не могут никак изолировать, выброс идёт до Канады. Они сами привлекли внимание к своему предприятию».

Виновной назначили... теплую погоду, из-за которой якобы емкости с горючим начали протекать. Но даже от этих объяснений не легче, поскольку озеро Пясино, в которую впадает загрязненная нефтепродуктами река Амбарная, давно уже мертво, замечает Владимир Кириллов: несколько лет назад смотрели данные космических снимков, и озеро уже было превращено в сточную канаву, в отстойник этих предприятий. Та самая река Амбарная, там ещё есть несколько небольших рек, — это фактически сточные канавы этого комбината. Эти реки уже загрязнены, фактически выведены из нормальной жизни. И само озеро Пясино уже мёртвое, это озеро, в котором хранится шлам от этого предприятия — «Норильского никеля», поэтому для них это загрязнение мало что изменит, они и так уже убитые. По прогнозам ученого, из-за экокатастрофы популяция рыб в ближайшие 2-3 года заметно уменьшится и восстановить ее можно будет только искусственно, а это чревато дополнительными расходами.

Серьезный удар по рыбе пришелся и в середине октября этого года в Калмыкии. Как мы уже писали на днях, СК инициировал проверку по поводу сообщений в прессе и соцсетях о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище. Вы будете смеяться сквозь слезы, но крайней вновь выставили природу, поскольку рыба якобы погибла в обмелевшем водоеме из-за недостатка кислорода.

А буквально накануне, 22 октября, появились тревожные сообщения о загрязнении акватории реки Находки. Здесь уже промышленникам не отвертеться, поскольку вокруг места катастрофы растекается огромное нефтяное пятно, а сам катаклизм случился вокруг Приморского судоремонтного завода. «Специалисты приняли все необходимые меры по устранению предполагаемой аварии: на место был вызван нефтемусоросборщик, который приступил к уборке водной поверхности. Также было подготовлено обращение в региональное управление Росприроднадзора»,— сообщила местная мэрия.

Пока мы ужасались масштабами очередной катастрофы, Следственный комитет подтвердил природную версию катастрофы на Камчатке. «По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено, - говорится на сайте СК. - Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках, заходивших в Авачинский залив, не происходило, а ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории с 1970 года.

Но все это уже мало что значит по сравнению с тем, что этот катаклизм невольно вскрыл проблему неучтенных полигонов с ядохимикатами. Притом, что общая площадь свалок в России - 4 миллиона гектаров. Число зарегистрированных свалок — 17 тысяч. Число незарегистрированных не поддается учету: только на Камчатке есть, согласно открытым источникам, 71 неучтенный объект, и Козельский полигон — лишь один из них.