Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ «Максималист» (интернет-сингл)

Исполнитель: Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ, Название: «Максималист», Стиль: панк-рок, Год: 2026

К 40-летию группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр явно соскучился по зубодробительному хардкору и панку, который некогда рубил в этой группе. Период этот был относительно коротким — некоторые песни даже не успели обрести своего студийного воплощения. Среди них - «Максималист», который до этого издавался лишь в концертных верстиях: на сьорнике «Рок-панорама 1987», немецком фильме «Давай рок-н-ролл» и концертной CD-компиляции «Антилогия. Вол 1».

Нынешний «Максималист» мускулист и напорист. В начале отдается дань тяжелому рок-н-роллу, потом песня приобретает более лозунговый характер, что можно заметить уже по дизайну сингла авторства Дмитрия Ремизова. Впрочем, слоганы эти — сугубо нонконфомистские. В то время, как все бегут, герой предлагает плыть. Явно тут есть отсылка к фестивалям тяжелой музыки «Учитесь плавать», которые прививали молодежи 90-х хороший вкус. Если удастся запустить этот процесс просветительства вновь, лучшего развития событий и не придумать!