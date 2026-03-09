Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ «Максималист» (интернет-сингл)

Исполнитель: Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ, Название: «Максималист», Стиль: панк-рок, Год: 2026

К 40-летию группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр явно соскучился по зубодробительному хардкору и панку, который некогда рубил в этой группе. Период этот был относительно коротким — некоторые песни даже не успели обрести своего студийного воплощения. Среди них - «Максималист», который до этого издавался лишь в концертных верстиях: на сьорнике «Рок-панорама 1987», немецком фильме «Давай рок-н-ролл» и концертной CD-компиляции «Антилогия. Вол 1».

Нынешний «Максималист» мускулист и напорист. В начале отдается дань тяжелому рок-н-роллу, потом песня приобретает более лозунговый характер, что можно заметить уже по дизайну сингла авторства Дмитрия Ремизова. Впрочем, слоганы эти — сугубо нонконфомистские. В то время, как все бегут, герой предлагает плыть. Явно тут есть отсылка к фестивалям тяжелой музыки «Учитесь плавать», которые прививали молодежи 90-х хороший вкус. Если удастся запустить этот процесс просветительства вновь, лучшего развития событий и не придумать!

Выбор читателей
Присяжным не позволяют наблюдать за реальным состязанием сторон
Дмитриев раскрыл подробности встречи с представителями США во Флориде
Зарубежные фильмы с негативным образом России могут запретить
В поисках лишней пехоты
Избранное
КняZz «Платим за Шута!» (2CD)
«Это неправильно - звать отменять дипломы и научные степени на том основании, что на сегодня можно высказать претензии к их качеству»
«Мы Запад лучше понимаем, чем он нас. И в этом наше преимущество. И здесь ещё важная вещь. Дело в том, что мы их не хотим переделывать»
Отказ от противостояния как путь нисхождения
«Если отбросить нарциссизм и посмотреть на МИД с точки зрения практической пользы для государства, вывод будет, дипломатически говоря, неоднозначным»
АФК «Система» и БФ «Система» передали учреждениям Минкультуры РФ «Страницы советской и российской истории. 1917–2017»
Яуза «Бабочки и танки»
МультFильмы «Подари» (интернет-сингл)
Прессинг полиции довел до суицида директора образцовой школы
Рассекречен облик грядущей Lada Iskra
«Уго Чавес был убит, COVID-19 создан в США. Почему не озвучиваются должным образом преступления США?»
