СК проверяет сообщения о массовой гибели рыбы в водохранилище Калмыкии
Следственные органы проводят проверку в связи с сообщениями СМИ и в социальных сетях о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по республике.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе.
Видео, на котором видно, что берег водоема усеян мертвой рыбой, разместил в соцсетях один из местных жителей, на этом же видео говорится, что съемка проходит на берегу Аршань-Зельменского водохранилища.
Тем временем в пресс-службе прокуратуры Калмыкии назвали предварительную причину гибели рыбы.
"Инициирована проверка по информации, опубликованной в социальных сетях. Проверка проводится с привлечением специалистов Росприроднадзора и министерства природных ресурсов региона. По предварительной оценке, мор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.
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• Вонь от разлагающейся рыбы рыба ???? ???? ???? - стоит на несколько километров от водохранилища!!! • Если на Камчатке - в океан ???? попали какие-то химические вещества (нефть или что-то в этом роде), то Что же произошло в Сарпинской низменности??? • Неужели снова какие-то выбросы Волгоградских заводов и фабрик??? (Своих то у нас в Республике нет...)
Комментарии читателей Оставить комментарий
К сожалению бесконтрольный и не наказуемый.Раньше это называлось вредительство,потом бесхозяйственностью.