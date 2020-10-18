СК проверяет сообщения о массовой гибели рыбы в водохранилище Калмыкии

17:22 18.10.2020

Следственные органы проводят проверку в связи с сообщениями СМИ и в социальных сетях о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по республике.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе.

Видео, на котором видно, что берег водоема усеян мертвой рыбой, разместил в соцсетях один из местных жителей, на этом же видео говорится, что съемка проходит на берегу Аршань-Зельменского водохранилища.

Тем временем в пресс-службе прокуратуры Калмыкии назвали предварительную причину гибели рыбы.

"Инициирована проверка по информации, опубликованной в социальных сетях. Проверка проводится с привлечением специалистов Росприроднадзора и министерства природных ресурсов региона. По предварительной оценке, мор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.