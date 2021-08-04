Свободный полет feat Кирилл Кухаренко (Джин-Тоник) «Просто»

Исполнитель: Свободный полет feat Кирилл Кухаренко, Название: «Просто», Стиль: рок, Год: 2021

Для настоящего художника нет ничего страшнее творческого кризиса. Может быть, потому у рок-музыкантов можно обнаружить немало произведений о том, как… не пишутся песни. У всех на слуху, конечно, «О любви» Чижа, которую, на самом деле, сочинил его друг Олег Тарасов. Можно встретить немало и других примечательных творений на эту тему, например, «Бесполезную песню» «Центра», «Пой песню» «Ва-Банка» и «Не прет» «ГDР».

Так или иначе, на всех перечисленных песнях лежит налет некоторой необязательности, чего никак нельзя сказать о «Просто» московской группы «Свободный полет». А все потому, что лидер команды не стал ограничиваться описанием творческого кризиса, а напрямую связал его с кризисом отношений героя с его второй половиной.

Неспособность написать хотя бы пару связных строчек здесь удачно «зарифмована» с невозможностью наладить полноценный диалог со своенравной спутницей жизни. И в этом межличностном конфликте больше даже не бытовухи, а метафизики. Ведь, воротя от своего благоверного нос, барышня перестает доверять Небесам, лишая тем самым и его вечного источника вдохновения!

Раздрай, царящий между молодыми, очень тонко передается с помощью приджазованной аранжировки с ведущими партиями духовых. Бьющиеся не в такт сердца оборачиваются хитроумными синкопами. А неправильности в общении сглаживаются благодаря тому, что вся джазовая музыка обычно базируется на нарушении некоего канона. Так, взяв за отправную точку бессилие, «Свободный полет» волшебным образом получает на выходе празднично звучащий диксиленд.

Успех этого замысловатого алхимического эксперимента стал возможен во многом благодаря правильно выбранному Ильей Полежаевым партнеру по дуэту. С Кириллом Кухаренко (группа «Джин Тоник», Климовск) «Свободный полет» (тогда еще «Сыновья») задружился в 1998 году, когда оба коллектива принимали участие в Клинском областном фестивале. Кстати, на данный момент в «Свободном полете» служит скрипачом экс-басист «Джина Тоника» Евгений Крючков.

Если голос Полежаева ласково увещевает не на шутку разошедшуюся зазнобу, то Кухаренко обращается к ней бесшабашно и снисходительно. Разница в подходах этого «доброго» и «злого» следователей хорошо прослеживается по одному показательному текстовому разночтению. Герой Полежаева жаждет дать ненаглядной «по попке», ну, а Кухаренко обходится без сантиментов и рубит сплеча: «По попе».

По традиции, новый макси-сингл от «Свободного полета» включает четыре версии одной песни. В левостороннем варианте «Просто» Илья Полежаев начинает, Кирилл Кухаренко – перенимает эстафету. В правосторонней версии они меняются местами. Ну, а в двух других каждый справляется в одиночку.

Женщины – существа непредсказуемые, так что в разное время их могут тронуть разные сценарии. Все остальные подивятся прихотливо собираемому паззлу, ну а поклонники «Свободного полета» получают достойный завершающий дуэт для второй части дуэтной трилогии «Вместе», которая выйдет уже 27 сентября этого года.

Послушать новый максисингл «Просто» можно сейчас и ЗДЕСЬ.

Фото предоставлены группой "Свободный полет"

