Кинопремьера «Плюшевый бум»: дао оживших игрушек

Российская анимационная лента «Плюшевый бум» вышла в российский прокат

Экстравагантный вор Макс отправляется в страну востока, чтобы по заданию одной чопорной мадам украсть драгоценный камень. Ходят слухи, что этот кристалл обладает волшебством, способным менять человека. Однако Макс в эти досужие побаснки не верит. Ловко обведя вокруг пальца местного чудаковатого гуру и обойдя все препятствия, ловкий вор выполнил задание.

Упрятанный в синего плюшевого медвежонка камень был благополучно вывезен из страны. Но дальше запускается цепь странных вещей. С медвежатами возникла путаница, зато поиски украденного в детском магазине неожиданно привели к оживлению продававшихся в нем игрушек. Если Макс найдет к ним подход, то они способны помочь ему в поисках выхода из сложившейся непростой ситуации.

Мультфильм уже сравнивают с «Историей оживших игрушек», но это далеко не все, что нам нужно о нем знать. Режиссером «Плюшевого бума» стал «папа» «Фиксиков» Денис Чернов. Это можно вычислить и без чтения пресс-релизов: самый верный помощник поразительно похож на некоторых персонажей «Фиксиков». Задействованы в мультфильме и оммажи «взрослому» кино — от «Двенадцати стульев» до «Спортлото 82».

Все эти параллели — не самоцель, а хорошо «пропеченная» оболочка для не менее привлекательного содержания. Под внешней формой авантюрной драмы кроется почти даосистская притча о самосовершенствовании и парадоксальном пути к себе. И та метаморфоза, которая происходит в мультфильме, вполне под силу и зрителям.

Мультфильм оставляет не только приятное послевкусие, но и ощущение праздника. Возникает оно благодаря новогоднему финалу мультфильма, где показаны невероятно заразительные танцы на фоне новогодней елки. Учитывая то, что в основу мультфильма положены реальные винтажные игрушки, дети могут себе пожелать получить на новый год не самые безвусные экспонаты.

Кадры с сайта kino-teatr.ru

