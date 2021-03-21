К чему приводит чрезмерная нагрузка на работе?

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Ученые после проведения ряда исследований подтвердили давно выдвигаемую гипотезу о взаимосвязи между нагрузками на работе и здоровьем. 

По этой теме уже проведено ряд исследований, которые доказали, что периодически задерживающиеся на работе люди чаще болеют различными заболеваниями, подвержены травмам и сердечным приступам.

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Также отмечено, что женщины с ненормированным рабочим днем больше едят и курят, а также занимаются спортом в меньшей мере, чем их сверстницы. Ученые отмечают, что для оказания негативного влияния на здоровье достаточно всего лишь несколько часов в неделю работы сверхнормативно. Обычная рабочая неделя состоит из 40 рабочих часов – у тех работников, которые работают от 41 до 50 часов в неделю, повышается риск заработать гипертонию на 14 процентов, а у тех сотрудников, у которых рабочая неделя состоит из 51 часа этот показатель доходит и до 29 процентов.

Около 20 процентов опрошенных признались в том, что они работают более 50 часов в неделю. Учеными выявлено, что по сравнению с жителями любой из развитых стран и стан Европы, американцы работают на 25 процентов больше. В группе риска первыми в списке находятся плохо оплачиваемые работники, неинтеллектуального труда.

С другой стороны, проанализировав результаты исследований, специалисты пришли к выводу, что работники, которые имеют возможность влиять на условия труда, могут защититься от повышенного давления. Квалифицированным сотрудникам на 50 процентов реже ставят диагноз гипертония по сравнению с офисными клерками и рабочим без образования.

Неправильное освещение приводит к расстройству сна

Неправильное освещение в помещение, где человек проводит большую часть дня, может привести к различным расстройствам сна. Уровень и качество освещенности в доме или офисе мешают или наоборот помогают человеку уснуть вечером.

Такой вывод сделали ученые, изучавшие на протяжении дня как изменения оптического спектра сказываются на здоровье. Оказалось, что небольшое количество солнечного и электрического света в совокупности приводят к уменьшению гормона мелатонина, что в свою очередь ведет к проблемам со сном.

Колебания спектра солнечного цвета в течение дня меняются таким образом, что мелатонин, ответственный за способность уснуть, естественным образом накапливается к вечеру, и организм сам настраивается на сон. Синий свет цветового спектра останавливает выработку мелатонина, поэтому днем легче работается и не хочется спать.
Но если синий свет будет регулярно воздействовать на человека в вечернее время, то будет происходить подавление естественной выработки гормона мелатонина, что приведет к расстройству сна.
 

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