Ученики Геббельса: как американцы «создают российскую агрессию»

США помогают киевскому режиму закрыть рот миллионам людей и убедить миллиарды во лжи, которой позавидовал бы сам Геббельс. Они активно готовятся к атаке на Донбасс, специально создавая информационный вакуум, для того чтобы представить «агрессором» именно Россию

Украинские власти при поддержке из Вашингтона перешли в новое беспрецедентное наступление на свободу слова. Youtube заблокировал каналы министерства информации ДНР, Луганского инфоцентра, гостелерадио ЛНР, а также управлений народной милиции обеих республик. Кроме того, под ударом оказались два оппозиционных телеканала, действующих на территории Украины - «Перший Незалежный» и «UkrLive».

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский сделал то, на что не решались даже захвативший власть силой Александр Турчинов и развязавший полномасштабную войну в Донбассе Петр Порошенко.

Бывший комик-телевизионщик начал массово вводить незаконные санкции против украинских СМИ, критикующих киевские власти. Под ударом оказались «NewsOne», «ZIK» и даже «112 Украина» - самый популярный информационный канал в стране. Кроме того, досталось одному из самых рейтинговых Интернет-СМИ Украины – Strana.UA, а также всем ресурсам, связанным с политэмигрантом и медиаэкспертом Анатолием Шарием.

Тот шаг, на который пошел Зеленский, был в духе худших латиноамериканских диктатур, но он принес власти определенные результаты. Если в начале прошлого года «Оппозиционная платформа – За жизнь», выступающая за мир и восстановление нормальных отношений с Россией, вырвалась на первое место в партийном рейтинге Украины, то после отключения оппозиционных телеканалов, значительную часть электората ОПЗЖ «перетащили» схожие по формально декларируемой идеологии технологические проекты олигархов, информационные ресурсы которые Киев почему-то блокировать не спешит. Кроме того, замедлился рост рейтинга Партии Шария.

На новый уровень наступление на СМИ на Украине вышло в начале нового года. Сначала стало известно о том, что группа украинских парламентариев во главе с представителями подконтрольной Зеленскому фракции «Слуга Народа» подготовили законопроект, резко сокращающий профессиональные права журналистов. Речь в нем, в частности, идет о лишении людей, обладающих официальными журналистскими удостоверениями, особых прав на государственную защиту от противоправных посягательств.

И вот теперь Зеленского в его походе против свободы слова поддержала администрация Google. Решение американских бизнесменов - на первый взгляд, просто абсурдное. Никто в мире, кроме киевского режима, не трактует республики Донбасса, как «террористические». Да, западные страны не признают государственности республик и обвиняют их в сепаратизме. Однако на YouTube спокойно себя чувствуют материалы из Косово, Тайваня и от так называемого «правительства Тибета в изгнании». Чем же американским бизнесменам не угодили именно ДНР и ЛНР?

Но атака на ресурсы республик - еще полбеды. Если в ней со стороны Google есть хоть какая-то извращенная и людоедская логика, то с какой стати были заблокированы совершенно нейтральные и строго соблюдающие украинские законы «Перший Незалежный» и «UkrLive»? И почему этот «артиллерийский удар по площадям» был нанесен именно сейчас?

Депутат Народного совета (парламента) ДНР, председатель комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский в интервью Донецкому агентству новостей предположил, что такие действия американских IT-гигантов могут свидетельствовать о подготовке Киевом наступления в Донбассе.

И в этом есть смысл.

Ведь параллельно из США поступила волна сообщений о том, что Россия якобы готовит «фейковое видео» с украинской атакой (по одной версии - против Донбасса, согласно другой - против территории самой РФ). Об этом синхронно написали два ведущих неолиберальных СМИ: The Washington Post и New York Times, со ссылкой якобы данные американской разведки. В дальнейшем тему подхватил CNN.

Затем к волне присоединились официальные лица США.

«Откровенно говоря, это показывает уровень цинизма. Мы не утверждаем, что это именно то, что они собираются делать. Мы говорим, что этот вариант находится на рассмотрении», - заявил заместитель советника по нацбезопасности при Байдене Джон Файнер.

«Мы действительно располагаем информацией о том, что россияне, очевидно, хотели сфабриковать повод для вторжения... В контексте этой фейковой атаки, мы считаем, Россия могла создать постановочное пропагандистское видео, которое могло включать кадры с трупами, а также актерами, изображающими скорбящих людей, так же кадры уничтоженных населенных пунктов и военной техники», - подхватил тему представитель минобороны США Джон Кирби.

Причем никто никаких доказательств данных утверждений, естественно, не предоставил.

Знаменитый сотрудник Associated Press Мэтт Ли публично возмутился тем, что власти США требуют верить им на слово. Спикер Госдепа Нед Прайс в ответ раздраженно порекомендовал доверять американцам без доказательств, а если нет – то верить «русским».

При этом многие комментаторы вспомнили «пробирку» госсекретаря США Колина Пауэлла и ложь об «оружии массового поражения» в Ираке…

Ну, а о фееричном провале агентства «Блумберг» устроившего «фальстарт» со своей заранее подготовленной новостью о «вторжении» России на Украину – и говорить нечего. Здесь все и так все понятно любому адекватному человеку.

На данном фоне российские официальные лица и представители ЛДНР говорят о рекордном сосредоточении частей ВСУ в районе границы с республиками. Что в принципе подтверждается многочисленными записями эшелонов и колонн украинской техники, которые выкладывают жители самой Незалежной.

Судя по всему, американцы сделали серьезные выводы из событий 2008 года, когда нападение Грузии на Цхинвал широко освещалось в СМИ и соцсетях. Поэтому все мыслимые и немыслимые «прямые» каналы передачи информации, а также независимые украинские СМИ, были заблокированы. Данные же, передаваемые российскими средствами массовой информации, Вашингтон и Киев будут с отчаянными упорством представлять всему миру, как «провокационные» и «пристрастные».

Все это указывает на то, что Вашингтон и киевский режим активно готовятся к атаке на Донбасс, специально создавая информационный вакуум, для того чтобы представить «агрессором» именно Россию. Любые же утечки фото- и видеосвидетельств из региона они будут пытаться представить той самой «провокацией», о которой на весь мир кричит американское правительство.

И при этом киевскому режиму, судя по всему, уготована роль «жертвенного животного». И именно по этой причине Зеленский отчаянно пищит о том, что с «вторжением не все так однозначно», и пытается оттянуть начало конфликта, но западные элиты усиленно делают вид, что не слышат его. Что из всего этого получится в ближайшем будущем – мы все скоро узнаем.

Но в любом случае, американцы проявили себя как «достойные» продолжатели дела Йозефа Геббельса, который в свое время донес до немцев идею о том, что Гитлер в 1941 году якобы отчаянно пытался защитить рейх от «большевистской агрессии».

Теперь Вашингтон намеревается превратить Россию в «виртуального агрессора» в глазах всего западного мира. Ничего личного, просто бизнеса. Судьба газовых потоков и сворачивание торговли между Россией и ЕС интересуют элиты США куда больше, чем судьба их украинских вассалов…