Кинопремьера «День курка»: конец света каждый день

17:15 2.04.2021

Фантастический боевик «День курка» с Мэлом Гибсоном появился в российском прокате

Отставной спецназовец Рой застрял в одном и том же дне. Выспаться ему не дают. Каждое утро начинается с того, что его пытается покрошить в капусту цивильный здоровяк с мечом, потом идет попытка расстрела из вертолета, две милые дамочки преследуют крутого мачо на авто… И нет конца и края этой изнурительной временной петле.

Попытки пустить ситуацию на самотек неизбежно проваливаются, ведь смерти для Роя нет. Так он с неохотой начинает собственное расследование и нападает на след бывшей жены, которая чего-то там мутит в сверхсекретной лаборатории. Шаг за шагом Рой пытается добраться до главного кукловода этого дублирующегося кошмара.

Фильмы о возвращении в один и тот же день для Голливуда давно перестали быть новостью. Все началось, конечно же, с «Дня сурка», к которому очень удачно апеллирует русский вариант названия новинки. Для молодежи была предусмотрена мрачноватая франшиза «Счастливого дня смерти». А хоррор «Лимб» предельно четко дал понять, что циклические страдания являются одним из главных принципов ада, который, как мы видим, вполне реален.

«День курка» напомиинает о еще одном хорроре - «Дом войны», в котором погибший (как выяснилось в финале) солдат ежедневно просыпался в доме без окон и дверей и рубился с монстром. Правда, нынешний боевик начинается довольно озорно и динамично — без малейшего намека на загробные страдания. Приключения Роя в исполнении брутального юморного качка Фрэнка Грилло похожи не столько на вариант инферно, сколько на компьютерные игры, где неопытный новичок неизбежно сваливается в начало одного и того же уровня

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Но по ходу действия фильм постепенно раскрывается. Все действительно оказывается глубже и неоднозначнее, и корни ситуцаии действительно стоит искать в прошлом Роя, когда он не очень хорошо обошелся со своей семьей. Дополнительную пищу для ума подбрасывают и параллели в древнеегипетской мифологией. А уж когда личный апокалипсис норовит сомкнуться со вселенским, тут уж исчезают последние остатки скепсиса.

Кадры с сайта kino-teatr.ru