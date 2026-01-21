тоскарабочегокласса «Беззубие» (интернет-релиз)

тоскарабочегокласса «Беззубие» (интернет-релиз)

Исполнитель: тоскарабочегокласса, Название: «Беззубие», Стиль: пост-панк, Год: 2025

Технический прогресс и обилие гаджетов сделали человечество в основе своей вялым и безынициативным. Как известно, у каждого из нас есть свои темные стороны, которые требуют своего выхода хотя бы искусстве или уличных забавах. Но пар не выпускается, из-за чего критическая масса негатива оборачивается разрушительными войнами и всяческими другими катаклизмами.

Альбом саратовской группы «тоскарабочегокласса» показывает, как присущее людям беззубие можно использовать в мирных целях. Герой одноименной песни да и всего диска самоустраняется от участия в делах тьмы и всецело сосредотачивается на собственных переживаниях, барахтаясь уже в темноте внутренней. В своих бесконечных блужданиях по серым мегаполисам он погружается в хандру и депрессию. Этому очень способствует унылый пейзаж: например, в песне «Пункт назначения метафорично описывается, как окружающие дома сдаются внаем печали. Ну а пунктом же назначения, понятное дело, оказывается то самое безумие, на которое намекается в названии альбома.

Тем не менее, герой местами пытается бодриться и хорохориться. В «Печальном рассказе» он искусственно пытается раскрасить свой душевный мрак нарочито яркими красками. «Станция метро» вызывает в нем чуть ли не эйфорию из-за крепкого алкоголя и новой любви (радужные ожидание подчеркнуты в этой песне нежным вокалом от «осени». Но все тщетно — нелепый образ и извечное лузерство не дают толком развиться взаимоотношениям с девушкой. Об этом, например, песня «Сланцы на носки» - какая уважаемая себя дама полюбит неудачника с такими аксессуарами да еще и в видавших виды штанах?

Альбом «Беззубие» отличается меньшей степенью присутствия производственной тематики, обычно свой свойственной группе «тоскарабочегокласса». Упоминается эпизодически лишь о трудовых буднях да о работе. Неудивительно, что в финальной точке «Безнадежный кайф» герой обнаруживает себя угрюмо смолящим сигарету на балконе. Но все же это может быть приметой того, что он не сдался и не изменил себе.

