Трамп анонсировал большую волну ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп в интервью CNN анонсировал большую волну ударов по Ирану в ближайшее время.
"Мы даже еще не начали сильно бить по ним, большой волны еще не было. Большая скоро последует", — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в понедельник Пентагон сообщил, что операция против Тегерана не будет быстрой. Как сообщил глава ведомства Пит Хегсет, условия ее окончания определяет лишь президент Дональд Трамп. Министр войны допустил, что боевые действия продлятся более шести недель.
Хегсет добавил, что агрессия не направлена на смену власти в Иране. Он утверждает, что Тегеран работал над созданием мощных ракет и дронов для защиты амбиций в ядерной сфере.
Названа стоимость «эвакуации» из Эр-Рияда на частном самолете
Semafor: Люди платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Элита стран Персидского залива в панике покидает регион после того, как в минувшие выходные иранские ракеты и беспилотники поразили Абу-Даби, Дубай, Катар и Бахрейн. Единственным функционирующим коридором для выхода из региона стала Саудовская Аравия, сообщает Semafor.
По данным источников, частные охранные компании организуют целые автопарки внедорожников для перевозки клиентов из Дубая в Эр-Рияд — десятичасовая поездка по пустыне стала единственной наземной артерией для желающих покинуть зону конфликта.
Среди эвакуируемых — топ-менеджеры глобальных финансовых корпораций и состоятельные путешественники, находившиеся в регионе на отдыхе или с деловыми визитами. Спрос на экстренную «эвакуацию» привел к взрывному росту цен. По словам генерального директора брокерской компании Vimana Private Амирха Нарана, стоимость частных рейсов из Эр-Рияда в Европу достигла 350 000 долларов. «Саудовская Аравия сейчас — единственный реальный вариант для тех, кто хочет покинуть регион», — подчеркнул Наран.
лента.ру
Эпштейн - ангел по сравнению с Трампом.
165 могил для девочек, погибших в школе Минаб в субботу после американо-израильского удара. Большинству жертв было от 7 до 12 лет.
Скотт Риттер и Лари Джонсон великолепные аналитики и бывшие военные Армии США. И да израильское лобби в Америке и Нетанияху сумели навязать Трампу свои больные фантазии. Здесь мы видим чистую психиатрию.
....................
Иран проявляет стойкость и силу духа. Председатель комитета по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи -
"Страны Ближнего Востока должны убрать все базы США со своей территории, если хотят урегулировать нынешний конфликт. Иначе сами эти страны становятся законной целью армии КСИР."
что Иран нанес ракетный удар по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Сообщение опубликовало иранское агентство Fars около 13:00 по московскому времени.
КСИР утверждал, что атака на правительственный комплекс Израиля была успешной и тот «получил тяжелый удар».
Кроме офиса Нетаньяху было атаковано место дислокации командующего израильскими Военно-воздушными силами (ВВС).
КСИР добавил, что судьба Нетаньяху «находится в неопределенном состоянии».
Ну это, купить надо на алиэкпрессе ядреный фугас. Но самое главное уронить его даже не на израиль, а на лондон! и на другие центры решений сатанистов. Тогда войны сразу притихнут. Петагон важно "угостить", а то ребята за лужей явно скучают по движухе - нужно, чтоб запах дыма был прямо у них дома, чтоб сгорели эти прилизанные пригороды и гетто...