Трамп анонсировал большую волну ударов по Ирану

19:37 2.03.2026

Президент США Дональд Трамп в интервью CNN анонсировал большую волну ударов по Ирану в ближайшее время.

"Мы даже еще не начали сильно бить по ним, большой волны еще не было. Большая скоро последует", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в понедельник Пентагон сообщил, что операция против Тегерана не будет быстрой. Как сообщил глава ведомства Пит Хегсет, условия ее окончания определяет лишь президент Дональд Трамп. Министр войны допустил, что боевые действия продлятся более шести недель.

Хегсет добавил, что агрессия не направлена на смену власти в Иране. Он утверждает, что Тегеран работал над созданием мощных ракет и дронов для защиты амбиций в ядерной сфере.