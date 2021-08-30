«Русский народ на них плохо влияет»: от кого хотят отгородиться мусульмане в своем поселении под Москвой

В Подмосковье строится мусульманский анклав Аминовка, где запретят курение, алкоголь, ненормативную лексику, свиноводство и будет обязателен специфический дресс-код

Пока чиновники плачут, что из-за нехватки дешевых рабочих рук из южных ресублик растут цены на продукты, для мигрантов под Москвой собираются создать особые условия. Речь идет о новом эко-поселении, которое хотят построить в 140 километрах от Москвы в Шаховском районе впритык к деревне Нечёсово.

Поселение планируется назвать Аминовка по имени дизайнера и основательницы бренда одежды для мусульман Амины Шабановой, попутно являющейся и автором этого проекта. Странно, что еще не задействовано доя этого Аминьевское шоссе, но, как мы понимаем, и в названии топоса «Шаховской» можно найти тюркские корни.

Так что исключительно мусульманам земли в Аминовке будут продавать «по праву». А теперь — внимание: на территории поселка запретят курение, алкоголь, ненормативную лексику, свиноводство и будет обязателен специфический дресс-код. В инстаграме территорию прямо именуют Джаматом — объединением мусульман, к услугам которых будет и своя школа, и мечеть.

Площадь будущего поселения составляет ни много ни мало 83 гектара. Всего предусмотрено 170 участков разной площади от двенадцати до пятидесяти соток. Цены на землю в Аминовке вполне демократичные: от 420 тысяч рублей за 12 соток. Целых 870 метров береговой линии реки Житонки, где еще совсем недавно купались дети разных национальностей из деревни Нечесово, скорее всего, отгородят от «посторонних».

Зазывалы новой инфраструктуры делают ставку на то, что «будут отсутствовать внешние негативные факторы». «Понимаете в чём дело? - пишетт портал Рука Кремля. - Некоторые мусульмане, живя в России, испытывают внешние негативные факторы:, они их, видимо, раздражают настолько, что они хотят от них отгородиться».

Мусульманские эксперты, вроде лоббиста идеи Аминовки Руслана Курбанова, заклинают, что ни о каком исламском фундаментализме речи в деревне не идет, так как туда поселятся обеспеченные интеллигентные люди. Но лиха беда начало, и где гарантия, что, установив свои правила в быту, жители Аминовки не захотят пойти дальше и создать свои предприятия и предпринять иные шаги по расширению.

Тем более, такие опасения, увы, не беспочвенны. Жители строящейся Аминовки уже начали навязывать свой дресс-код жителям других деревень, сообщает Telegram-канал Readovka. «Тут жара была 30 градусов, женщины наши вышли, как обычно, в сарафанчиках, короткие штанишки и прочее. «Вы не должны так ходить!» – это они нам так указывают», – жалуется жительница Нечесово. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин уже поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Александру Старикову провести проверку информации СМИ о якобы имевших место незаконных требованиях об одежде к нечесовцам.

А как быть с тем, что традиционная мусульманская женская одежда может легко замаскировать террориста? Известно также, что сестра Амины Шибановой в 2016 году устроила скандал в МГИМО, когда её попросили изменить форму одежды, несвойственную для светских учреждений. Она при этом не просила, а требовала, чтобы ей предоставили право ношения мусульманской одежды в этом высшем учебном заведении.

Впрочем, не исключено, что Аминовка — это чья-то афера. На обсуждении проекта на канале «Царьград» руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев немного снизил градус дискуссии насчёт возможности строительства этого поселения в таком виде, какой рекламируется на сайте и в Инстаграме, рассказав, что Амина является членом секты язычников «Кедрозвонов», а к мусульманам она не имеет никакого отношения, и, скорее всего, этот проект является многоходовочкой. Смысл такой аферы можеть быть в том, чтобы купить землю по дешёвке где-то далеко от Москвы и продать её втридорога с помощью красивой рекламной кампании. И эта секта именно такими делами и занимается, создавая в стране подобные эко-поселения и мимикрируя то под кришнаитов, то под неоязычников, то под православных - и вот теперь под мусульман.

