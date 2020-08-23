Что делать, если муж решил жить отдельно

17:40

Все советы направлены на то, чтобы вы занялись только собой, своими увлечениями, своей жизнью, мечтами, желаниями

Понять и принять



Человек создан для жизни в обществе и его ячейке - семье. Семейные отношения - это один из самых важных элементов счастья. Но не нужно забывать, что человек, прежде всего индивидуальность со своими предрассудками, психическими заморочками и проблемами.

Люди проходят множество этапов жизни, на каждом из них есть новое испытание. Преодолевая его, человек развивается. Если в вашей жизни случилось так, что муж решил пожить некоторое время отдельно, то будет лучше принять его решение и отпустить с легкой душой, хотя бы с видом легкой души. Да, будет тяжело и обидно, возможно, вы не понимаете, за что он так с вами поступает, но нужно понять, что так будет лучше для обоих.

Натяните резину



Поймите, отношения между мужчиной и женщиной - они как резинка. Если мужчина отдаляется, он хочет ее натянуть. Если вы будете приближаться к нему, то резинка снова расслабится. Сделайте два шага назад - натяните резинку так, чтоб он сам к вам прилетел от удара под ягодицы. 21 совет поможет вам пережить это время. Вы можете найти несколько по душе, можете использовать все разом. Главное, помните, что прочитать их мало, нужно действовать.

21 совет для улучшения Вашей жизни



1. Опустошить стакан с грязной водой, лучше пусть он будет пуст.

Первым делом нужно излить все негативные эмоции, которые сейчас ощущаются. Если вы хотите плакать - рыдайте как никогда раньше. Если злитесь - выплесните гнев на какую-либо вещь, можно взять вещь мужа. Рвите, сжигайте бумагу, бейте посуду. В общем, нанесите небольшой ущерб, уничтожьте что-то не очень дорогое финансово и душевно.

2. Что написано пером, не вырубишь топором.

Напишите все, что лежит у вас на душе. Когда слова появляются на бумаге при легком нажатии ручки, вам становится легче. С каждым словом и новым предложением боль становится меньше и меньше.

3. Книга - лекарство для души, вспомните об этом.

Постарайтесь читать как можно больше. Печатные книги, электронные, аудиокниги - сейчас их ассортимент крайне разнообразен. Есть крупные порталы, где можно найти любую книгу, которая потенциально может стать вашим личным лекарством.

Если вы не знаете, с чего начать, то можно найти на форумах и в индивидуальных блогах списки книг, которые могут вас заинтересовать. Но только не берите любовные романы, они и в обычной то ситуации могут вогнать в депрессию. Нужны книги вроде «Lykke. Секреты счастливых людей», «Куриный бульон для души», «Hygge. Секрет датского счастья», «Бонжур, счастье! Французские секреты счастливой жизни», в общем, книги с упором на поиск счастья и гармонии. Возможно, вам будет интересно заняться психологией. «Рецепт счастья», «Гений коммуникации» весьма неплохи. Это просто примеры, прочитайте описания книг.

4. Займитесь уборкой.

Когда женщина убирает своё жилище, она наводит порядок и в душе. Пыль, мусор и хаос вредят не только физическому, но и душевному здоровью. Кстати, есть чудесные книги на тему уборки от автора Мари Кондо, множество роликов на YouTube про ее методы наведения порядка.

5. Займитесь своим стилем.

Разберите гардероб, избавьтесь от всех вещей, которые вас не устраивают. Если есть возможности, обратитесь к стилисту. Хотя бы на определение вашего типажа по методу Ларсон, можно с онлайн-консультацией. Да, это стоит денег, но представьте, сколько стоит груда ненужных вещей, которые не подходят, не нравятся и захламляют пространство.

Благодаря знанию своего природного типажа можно сменить и прическу, и макияж.

6. Займитесь образованием в любой сфере.

Курсы и книги по вашей профессии позволят чувствовать себя лучше и увереннее на работе и, возможно, больше зарабатывать. Курсы вроде «сам себе визажист», «сам себе стилист» помогут нравиться себе больше.

В Инстаграм проходит множество марафонов по повышению самооценки, по загадыванию и осуществлению своих желаний, по продлению молодости. Можно посетить мастер-классы по кулинарии, лепке глины, бисероплетению и рисованию.

7. Спорт, спорт, спорт!

Когда человек занимается спортом, уровень гормона стресса снижается, а гормона счастья становится больше. Мало того, что вы станете счастливее, так ещё и стройнее, здоровее и моложе. Занятия духовными практиками, йогой и медитацией помогут привести душевное состояние в равновесие.

8. Займитесь любимым делом.

Вязание, рисование, готовка, шитьё, прополка грядок, сбор малины - все, что приносит вам удовольствие и расслабление, может сделать Вас счастливее.

9. Путешествуйте.

Если позволяют финансовые возможности, можно хоть на край света полететь. Представьте, что вы можете пойти в любой музей, галерею, оперу, театр, баню, салон красоты, куда захотите. И не нужно ни с кем согласовывать программу путешествия, вы сама себе хозяйка. Так ещё и трат в несколько раз меньше, ведь вы летите и живете одна. Можно найти спутницу в туристическом агентстве, ведь обычно горячие путевки выгоднее для двух туристов, но в этом тоже плюс - новое знакомство.

Если финансы не позволяют дальнюю дорогу, то вы можете выбрать между поездкой на природу, экскурсию, в гости к дальним родственникам (вы одна не доставите им хлопот), путешествие в соседние города или по России. Даже поездка в отель на выходные - это смена обстановки, которая точно поднимет настроение. Например, можно поискать предложения на сайтах со скидками - Биглион, Библиоглобус.

10. Сходите на шопинг.

Но вот здесь будьте аккуратнее! Когда в душе женщины есть дыра, она стремится ее заполнить. В ход идут алкоголь, обжорство, ненужные покупки. Вспомните про пункт 5. Сначала разберитесь со стилем у профессионала, либо пройдите обучение. Не покупайте бездумно, тратя денежки на барахло, которое будет уныло висеть в шкафу.

11. Организуйте себе фотосессию у фотографа со стилистом.

Вас красиво накрасят, нарядят и уложат. Выберут лучшие позы и виды, в которых вы смотритесь выигрышнее всего. Если нужно, фото обработают. Когда вы будете смотреть фотографии, ваше настроение и самооценка поднимутся. Да, это недешево, но это того стоит. Ваши фотографии останутся с вами навсегда. И, к сожалению, вы уже не будете такой молодой как именно сегодня. Поэтому можно попробовать и поискать начинающих специалистов, которые точно сделают фотографии дешевле.

12. Займитесь своим здоровьем.

Зубы, волосы, сосуды, женское здоровье, кожа - проверьте все. Для начала сходите в районную поликлинику к терапевту и сдайте основные анализы, на осмотр к стоматологу, чтобы узнать, не появился ли кариес.

13. Найдите новое хобби либо займитесь тем, о чем давно мечтали, но стеснялись или не хватало времени.

На YouTube можно найти множество бесплатных обучающих каналов по фотографии, вязанию, обучению иностранным языкам, игре на музыкальных инструментах.

14. Если вы жили на съёмной квартире, смените её.

Все равно нужно оплачивать жильё, так пусть это будет новое место, без воспоминаний, в районе, который вам нравится больше, где есть парк или красивая аллея.

15. Чаще выходите из дома, особенно в красивом виде.

Прогулки и встречи с друзьями принесут много положительных эмоций.

16. Всегда выглядите на все сто!

Даже идя в магазин, вы просто обязаны перед выходом посмотреться в зеркало и понравиться себе, нарядиться и улыбнуться.

17. Не ищите своего мужа!

Не узнавайте, как у него дела, не проверяйте его соцсети. Не звоните и не пишите ни по какому поводу, даже если очень хочется. Сломался кран, нет горячей воды, плохо работает телевизор - в помощь мастера и специалисты или сосед Вася. Он хотел дистанцироваться, вы это обеспечили.

18. Не тратьте время на пустые разговоры с мужем.

На вопросы «Как дела? Что делаешь? Что нового?» отвечайте без энтузиазма, коротко и быстро. Но обязательно в хорошем настроении и вежливо. Улыбнулись в трубку, сказали, что у вас все замечательно, но вы не можете долго говорить, торопитесь на курсы по кулинарии и уже убегаете.

19. Сделайте обед приятнее.

Покупайте себе красивые цветы, если любите, и ставьте их в красивую вазу на обеденный стол. Вкусный шоколад, качественный кофе, элитный чай - все это сделает ваш обед или ужин приятнее. Начните есть медленно и вкусно. Можно пройти обучение столовому этикету.

20. Ублажайте своё тело всем, чем хочется.

Спите больше 7 часов, на выходных просыпайтесь без будильника, пользуйтесь кремами, сыворотками, маслами, принимайте душ и ванну столько, сколько хотите. Ходите по дому в красивой одежде. Вы должны максимально окружить себя красотой и уютом.

21. Не ждите, когда он вернётся.

Не считайте дни. Это делает вас зависимой и уязвимой. Чем сильнее вы просите Бога, Вселенную или ещё кого-то о том, чтобы муж вернулся, тем больше вероятность, что это будет нескоро. Вы находитесь в зависимости от отношений.

Примите, что вы – отдельная личность, со своими желаниями, потребностями и жизненными позициями. И ваш муж – это тоже отдельная личность. Если он принял решение о переезде, значит, ему это нужно сейчас. Главное, не винить себя и не унижаться, обещая делать все, что он хочет. Помните о своём достоинстве каждую секунду.

Полюбите себя!



Подводя итог, хочется сказать коротко - «полюбите себя!». Вы у себя единственная и неповторимая. Такой больше нет и не будет. Примите себя такой, с любой внешностью и весом, они на самом деле не важны. Важно то, как вы к себе относитесь. Это время вам дано на новый роман - роман с собой, с тем человеком, который может вас осчастливить на всю жизнь. Все советы направлены именно на то, чтобы вы занялись только собой, своими увлечениями, своей жизнью, мечтами, желаниями. Помните, что вы у себя есть каждую минуту, и вы заслуживаете счастья априори как каждый человек. Выше нос, все получится!

Фото с сайта Pixabay.com

