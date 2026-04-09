Россия в ближайшие годы планирует войти в топ-3 мировых космических держав
Россия запланировала все меры, необходимые для того, чтобы в течение трех-четырех лет войти в тройку лидирующих мировых космических держав, сообщил на Российском космическом форуме замгендиректора "Роскосмоса" по производству Григорий Максимов.
"В ближайшие три-четыре года мы заложили все необходимые меры, чтобы не только догнать, но и войти в лидирующую тройку мировых космических держав, с точки зрения возвращаемости и технологичности наших изделий. В ближайшем горизонте мы сможем поддержать бурный рост у частного и государственного бизнеса с точки зрения нашей инфраструктуры и готовности кратно увеличить количество пусков по приемлемой цене", - приводит его слова "Интерфакс".
Максимов напомнил, что в августе прошлого года было подписано техническое задание на возвращаемую ступень ракеты-носителя "Амур-СПГ".
1 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что демонстратор первой многоразовой ступени ракеты "Амур-СПГ" планируется представить в течение полутора-двух лет.
2 апреля 2024 года первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что первый пуск "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год.
"Что б они не делали, не идут дела, видно в понедельник их мама родила..." Что только они не обещали.
Межпланетные и лунные запуски
1996 - к Марсу = авария ракеты-носителя, аппарат не вышел на отлетную траекторию.
2011 - к спутнику Марса Фобосу = авария, вышел на низкую околоземную орбиту, но не смог совершить маневр перехода к Марсу, сгорел в атмосфере.
2023 - «Луна-25» = авария, вышел на орбиту Луны, но разбился при попытке перехода на предпосадочную орбиту.
На данный момент на Марсе активно работают два американских марсохода (Curiosity и Perseverance), а также китайский марсоход «Чжужун».
Луноходы
2013 «Юйту» - Китай
2019 «Юйту-2» - Китай
2023 «Прагьян» - Индия
2024 LEV-1 и LEV-2 - Япония
Роскосмос создан не для межпланетных миссий, а для "утилизации советской космонавтики".
Роскосмос запустил акцию "Время Гагарина", предлагая каждому жителю России зажечь свою звезду с помощью фонарика или смартфона. Об этом сообщили в госкорпорации в рамках стартовавшей Недели космоса.
Уже завершён этап теоретических расчётов, и специалисты подтвердили принципиальную возможность создания такой системы.
Громкие заявления и реалии:
" Глава «Роскосмоса» блеснул красноречием, но «Байтерек» не полетел
Игорь Маринин: Приоритет сейчас отдан космосу для обороны. ...Раньше День космонавтики отмечали каким-то космическим стартом. Или хотя бы озвучивали большие планы. На этот раз решили ничего такого не делать, а заменили пуск «космической неделей» с большим количеством мероприятий. ... «СП»: Глава «Роскосмоса» сказал, что модули РОС будут выводиться на орбиту ракетой «Ангара». Но она совершила испытательный пуск два года назад и больше не летала. Готова ли эта ракета? — Скорее всего, эти модули будут выводиться не «Ангарой», а остатками «Протонов». У нас ещё не использовано, как минимум, семь «Протонов», которые изготовлены. ...". Сайт " svpressa.ru/science/article/510116/?utm_source=finobzor.ru"