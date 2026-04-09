Россия в ближайшие годы планирует войти в топ-3 мировых космических держав

Россия запланировала все меры, необходимые для того, чтобы в течение трех-четырех лет войти в тройку лидирующих мировых космических держав, сообщил на Российском космическом форуме замгендиректора "Роскосмоса" по производству Григорий Максимов.

"В ближайшие три-четыре года мы заложили все необходимые меры, чтобы не только догнать, но и войти в лидирующую тройку мировых космических держав, с точки зрения возвращаемости и технологичности наших изделий. В ближайшем горизонте мы сможем поддержать бурный рост у частного и государственного бизнеса с точки зрения нашей инфраструктуры и готовности кратно увеличить количество пусков по приемлемой цене", - приводит его слова "Интерфакс".

Максимов напомнил, что в августе прошлого года было подписано техническое задание на возвращаемую ступень ракеты-носителя "Амур-СПГ".

1 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что демонстратор первой многоразовой ступени ракеты "Амур-СПГ" планируется представить в течение полутора-двух лет.

2 апреля 2024 года первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что первый пуск "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год.