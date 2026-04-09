Россия в ближайшие годы планирует войти в топ-3 мировых космических держав

Россия запланировала все меры, необходимые для того, чтобы в течение трех-четырех лет войти в тройку лидирующих мировых космических держав, сообщил на Российском космическом форуме замгендиректора "Роскосмоса" по производству Григорий Максимов.

"В ближайшие три-четыре года мы заложили все необходимые меры, чтобы не только догнать, но и войти в лидирующую тройку мировых космических держав, с точки зрения возвращаемости и технологичности наших изделий. В ближайшем горизонте мы сможем поддержать бурный рост у частного и государственного бизнеса с точки зрения нашей инфраструктуры и готовности кратно увеличить количество пусков по приемлемой цене", - приводит его слова "Интерфакс".

Максимов напомнил, что в августе прошлого года было подписано техническое задание на возвращаемую ступень ракеты-носителя "Амур-СПГ".

1 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что демонстратор первой многоразовой ступени ракеты "Амур-СПГ" планируется представить в течение полутора-двух лет.

2 апреля 2024 года первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что первый пуск "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год.

  1. 09.04.2026, 14:16
    Гость: мезозой2

    "Что б они не делали, не идут дела, видно в понедельник их мама родила..." Что только они не обещали.
    +++++++++++++++++++
    Межпланетные и лунные запуски Новороссиянии
    +
    1996 - к Марсу = авария ракеты-носителя, аппарат не вышел на отлетную траекторию.
    2011 - к спутнику Марса Фобосу = авария, вышел на низкую околоземную орбиту, но не смог совершить маневр перехода к Марсу, сгорел в атмосфере.
    2023 - «Луна-25» = авария, вышел на орбиту Луны, но разбился при попытке перехода на предпосадочную орбиту.
    +
    На данный момент на Марсе активно работают два американских марсохода (Curiosity и Perseverance), а также китайский марсоход «Чжужун».
    +
    Луноходы
    2013 «Юйту» - Китай
    2019 «Юйту-2» - Китай
    2023 «Прагьян» - Индия
    2024 LEV-1 и LEV-2 - Япония
    +++++++++++++++++++
    Роскосмос создан не для межпланетных миссий, а для "утилизации советской космонавтики".
    +++++++++++++++++++
    Остался только один вариант - см. Вася Ложкин "Чорта лысого вам, а не Интырнет!".

  2. 09.04.2026, 13:54
    Гость: Гость

    Роскосмос запустил акцию "Время Гагарина", предлагая каждому жителю России зажечь свою звезду с помощью фонарика или смартфона. Об этом сообщили в госкорпорации в рамках стартовавшей Недели космоса.
    А еще! А еще!Российская ракета «Ангара-А5В» бросает вызов Илону Маску
    Да-да! Бросаем вызов! У нас будет такая ракета! Такая! Тем более что!
    Уже завершён этап теоретических расчётов, и специалисты подтвердили принципиальную возможность создания такой системы.
    Вот! Шах и мат! Всем!
    Ура, господа-товарищи!

  4. 09.04.2026, 13:43
    Гость: Молодец!

    Прям, бальзам на душу!
    За ваш пост Роскосмос должен бы отслюнявить вам нехилый куш!
    Так лихо оправдать ничегонеделанье, да ещё и с намëком, что кое-кто нам кое-что должен!
    Вперëд, ...!
    Двигайте ваши технологии дальше!

  5. 09.04.2026, 13:39
    Гость: rick

    Громкие заявления и реалии:
    " Глава «Роскосмоса» блеснул красноречием, но «Байтерек» не полетел
    Игорь Маринин: Приоритет сейчас отдан космосу для обороны. ...Раньше День космонавтики отмечали каким-то космическим стартом. Или хотя бы озвучивали большие планы. На этот раз решили ничего такого не делать, а заменили пуск «космической неделей» с большим количеством мероприятий. ... «СП»: Глава «Роскосмоса» сказал, что модули РОС будут выводиться на орбиту ракетой «Ангара». Но она совершила испытательный пуск два года назад и больше не летала. Готова ли эта ракета? — Скорее всего, эти модули будут выводиться не «Ангарой», а остатками «Протонов». У нас ещё не использовано, как минимум, семь «Протонов», которые изготовлены. ...". Сайт " svpressa.ru/science/article/510116/?utm_source=finobzor.ru"

© KM.RU, Алексей Белкин
