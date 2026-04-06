Куба получит электроэнергию от турецкой плавучей станции
Куба будет обеспечена электроэнергией за счёт турецкой плавучей электростанции "Белгин Султан", направленной для поддержки энергосистемы страны, сообщила газета Türkiye.
"Куба, столкнувшаяся с серьёзным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции", — цитирует публикацию издания РИА Новости.
По данным газеты, судно пришвартовалось в порту Гаваны и уже начало обеспечивать энергией значительную часть населения на фоне сбоев в национальной энергосети.
Отмечается, что энергетическая инфраструктура Кубы испытывает серьёзные трудности из-за износа и проблем с поставками топлива, а в последние недели на острове происходили масштабные отключения электроэнергии, затронувшие миллионы жителей.
"Турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как оперативное решение подобных кризисов: такие установки способны быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов", - отмечает издание.
Комментарии читателей Оставить комментарий
КНДР прислала войска, а Куба нет, а на Украину прислала. Так за что Кубе помогать? Чем она эту помощь заслужила, реально?
Как бы они прислали помощь, если всю жизнь сами сидели на помощи от СССР за обещание строить социализм?
Кремлёвские долгожители предали в стране всё и всех и продолжили предательство во вне.
Разве турецкая - АЭС? Турецкие давно, уже не первый год, плавают по Африке, питая разные Сьерра-Леоне и Берега слоновой кости.
СССР умер из-за предательства верхов и тут никакой союзник уже бессилен.