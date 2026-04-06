Куба получит электроэнергию от турецкой плавучей станции

Куба будет обеспечена электроэнергией за счёт турецкой плавучей электростанции "Белгин Султан", направленной для поддержки энергосистемы страны, сообщила газета Türkiye.

"Куба, столкнувшаяся с серьёзным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции", — цитирует публикацию издания РИА Новости.

По данным газеты, судно пришвартовалось в порту Гаваны и уже начало обеспечивать энергией значительную часть населения на фоне сбоев в национальной энергосети.

Отмечается, что энергетическая инфраструктура Кубы испытывает серьёзные трудности из-за износа и проблем с поставками топлива, а в последние недели на острове происходили масштабные отключения электроэнергии, затронувшие миллионы жителей.

"Турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как оперативное решение подобных кризисов: такие установки способны быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов", - отмечает издание.

  1. 06.04.2026, 16:56
    Гость: В том и вопрос

    КНДР прислала войска, а Куба нет, а на Украину прислала. Так за что Кубе помогать? Чем она эту помощь заслужила, реально?

  2. 06.04.2026, 16:42
    Гость: TY

    Как бы они прислали помощь, если всю жизнь сами сидели на помощи от СССР за обещание строить социализм?

  3. 06.04.2026, 16:40
    Гость: Дык, всё понятно

    Кремлёвские долгожители предали в стране всё и всех и продолжили предательство во вне.

  4. 06.04.2026, 16:39
    Гость: TY

    Разве турецкая - АЭС? Турецкие давно, уже не первый год, плавают по Африке, питая разные Сьерра-Леоне и Берега слоновой кости.

Все комментарии (27)
